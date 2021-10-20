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Минздрав Грузии назвал условие для прекращения распространения COVID-19 в школах
Минздрав Грузии назвал условие для прекращения распространения COVID-19 в школах
В ведомстве еще раз настоятельно призвали все школьное сообщество к вакцинации против коронавируса 20.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-20T15:12+0400
2021-10-20T15:12+0400
2021-10-20T15:12+0400
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Рост показателя вакцинации педагогов с 65 до 80% – именно это условие названо ключевым в плане прекращения распространения коронавируса в школах страны, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.На данный момент в Грузии 150 школ и около 400 отдельных классов продолжают работу в дистанционном режиме. По словам Габуния, учитывая общее количество школ, это не является высоким показателем. При этом представитель Минздрава выразила довольство в связи с тем, что школам удается управлять внутренним распространением инфекции."Мы думаем, что это будет тем механизмом, который даст нам возможность сохранить в школах режим очного обучения", – подчеркнула Габуния.По последним данным, в Грузии показатель инфицирования коронавирусом среди учителей составляет 1%, а среди учеников – 0,8%.Главное о COVID на 20 октября: в Грузии возросло число тяжелых пациентов >>>Новый учебный год в Грузии начался 15 сентября, однако из-за сложной эпидситуации в классы ученики вернулись только с 4 октября. Вскоре в школах началось распространение коронавируса, из-за чего в масштабе страны стали повально закрываться отдельные классы или же целые школы.Всего в Грузии 2 084 государственные школы. К началу 2020/2021 учебного года, который исчисляется с сентября по июнь, в школах Грузии было трудоустроено 62 699 учителей, учеников – 609,1 тысячи.Между тем из-за пандемии коронавируса в школах ужесточен контроль. Продолжается активное тестирование на COVID-19 педагогов, представителей администрации, школьного персонала, в том числе технического (школьных приставов) как с помощью ПЦР-тестирования, так и путем теста на антиген.Министерство образование еще раз призывает школьное общество максимально соблюдать рекомендации специалистов и активно включиться в процесс вакцинации. Как отмечают в ведомстве, школы полностью оснащены предметами и инвентарем, необходимыми для предотвращения распространения коронавируса и создания безопасной учебной среды.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211020/distantsionka-v-gruzii-ty-s-nami-nino-ili-tysyacha-i-odin-urok-s-syurprizami-261256975.html
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новости, образование, школа, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса
Минздрав Грузии назвал условие для прекращения распространения COVID-19 в школах
В ведомстве еще раз настоятельно призвали все школьное сообщество к вакцинации против коронавируса
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Рост показателя вакцинации педагогов с 65 до 80% – именно это условие названо ключевым в плане прекращения распространения коронавируса в школах страны, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.
"Для того, чтобы в школах распространение инфекции остановилось, конечно, нужно, чтобы этот показатель был больше 80%", – сказала Габуния на брифинге.
На данный момент в Грузии 150 школ и около 400 отдельных классов продолжают работу в дистанционном режиме. По словам Габуния, учитывая общее количество школ, это не является высоким показателем. При этом представитель Минздрава выразила довольство в связи с тем, что школам удается управлять внутренним распространением инфекции.
"Мы думаем, что это будет тем механизмом, который даст нам возможность сохранить в школах режим очного обучения", – подчеркнула Габуния.
По последним данным, в Грузии показатель инфицирования коронавирусом среди учителей составляет 1%, а среди учеников – 0,8%.
Новый учебный год в Грузии начался 15 сентября, однако из-за сложной эпидситуации в классы ученики вернулись только с 4 октября. Вскоре в школах началось распространение коронавируса, из-за чего в масштабе страны стали повально закрываться отдельные классы или же целые школы.
Всего в Грузии 2 084 государственные школы. К началу 2020/2021 учебного года, который исчисляется с сентября по июнь, в школах Грузии было трудоустроено 62 699 учителей, учеников – 609,1 тысячи.
Между тем из-за пандемии коронавируса в школах ужесточен контроль. Продолжается активное тестирование на COVID-19 педагогов, представителей администрации, школьного персонала, в том числе технического (школьных приставов) как с помощью ПЦР-тестирования, так и путем теста на антиген.
Министерство образование еще раз призывает школьное общество максимально соблюдать рекомендации специалистов и активно включиться в процесс вакцинации. Как отмечают в ведомстве, школы полностью оснащены предметами и инвентарем, необходимыми для предотвращения распространения коронавируса и создания безопасной учебной среды.
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