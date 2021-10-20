https://sputnik-georgia.ru/20211020/minzdrav-gruzii-nazval-uslovie-dlya-prekrascheniya-rasprostraneniya-covid-19-v-shkolakh-261328736.html

Минздрав Грузии назвал условие для прекращения распространения COVID-19 в школах

Минздрав Грузии назвал условие для прекращения распространения COVID-19 в школах

В ведомстве еще раз настоятельно призвали все школьное сообщество к вакцинации против коронавируса 20.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-20T15:12+0400

2021-10-20T15:12+0400

2021-10-20T15:12+0400

пятая волна

новости

образование

школа

коронавирус covid-19

ограничения из-за коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/11/250909575_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_eb780524bb78a8500e78ebdf60547ffc.jpg

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Рост показателя вакцинации педагогов с 65 до 80% – именно это условие названо ключевым в плане прекращения распространения коронавируса в школах страны, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.На данный момент в Грузии 150 школ и около 400 отдельных классов продолжают работу в дистанционном режиме. По словам Габуния, учитывая общее количество школ, это не является высоким показателем. При этом представитель Минздрава выразила довольство в связи с тем, что школам удается управлять внутренним распространением инфекции."Мы думаем, что это будет тем механизмом, который даст нам возможность сохранить в школах режим очного обучения", – подчеркнула Габуния.По последним данным, в Грузии показатель инфицирования коронавирусом среди учителей составляет 1%, а среди учеников – 0,8%.Главное о COVID на 20 октября: в Грузии возросло число тяжелых пациентов >>>Новый учебный год в Грузии начался 15 сентября, однако из-за сложной эпидситуации в классы ученики вернулись только с 4 октября. Вскоре в школах началось распространение коронавируса, из-за чего в масштабе страны стали повально закрываться отдельные классы или же целые школы.Всего в Грузии 2 084 государственные школы. К началу 2020/2021 учебного года, который исчисляется с сентября по июнь, в школах Грузии было трудоустроено 62 699 учителей, учеников – 609,1 тысячи.Между тем из-за пандемии коронавируса в школах ужесточен контроль. Продолжается активное тестирование на COVID-19 педагогов, представителей администрации, школьного персонала, в том числе технического (школьных приставов) как с помощью ПЦР-тестирования, так и путем теста на антиген.Министерство образование еще раз призывает школьное общество максимально соблюдать рекомендации специалистов и активно включиться в процесс вакцинации. Как отмечают в ведомстве, школы полностью оснащены предметами и инвентарем, необходимыми для предотвращения распространения коронавируса и создания безопасной учебной среды.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211020/distantsionka-v-gruzii-ty-s-nami-nino-ili-tysyacha-i-odin-urok-s-syurprizami-261256975.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, образование, школа, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса