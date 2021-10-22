https://sputnik-georgia.ru/20211022/sluzhba-gosinspektora-izuchaet-zakonnost-publikatsii-video-s-telefona-saakashvili-261415931.html
Служба Госинспектора изучает законность публикации видео с телефона Саакашвили
Служба Госинспектора изучает законность публикации видео с телефона Саакашвили
Служба Госинспектора, следящая за сохранностью личной информации, отмечает, что распространение материалов уголовных дел является вредной практикой последних... 22.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-22T22:24+0400
2021-10-22T22:24+0400
2021-10-22T22:39+0400
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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Служба Государственного инспектора изучает законность публикации видео с телефона экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и доступа к такой информации, говорится в заявлении ведомства.Накануне лояльный к власти телеканал "Имеди" распространил видео с изъятого телефона Саакашвили. Адвокаты экс-президента обвинили прокуратуру в намеренном распространении материалов дела, к которым у них нет доступа. В прокуратуре Грузии отрицают свою причастность и готовят поправки по пресечению подобных фактов."Служба государственного инспектора изучила множество фактов, когда публиковались материалы уголовных и административных дел, в том числе видеозаписи и протоколы допросов. Среди фактов, есть и такие, когда к материалам дела имели доступ только государственные органы", - отмечается в сообщении.При этом, служба отмечает, что к материалам уголовного дела имеют доступ не только государственные органы, но и адвокаты всех обвиняемых по делу. При этом, доступ ко всем материалам дела есть у таких обвиняемых, к которым эти материалы не относятся.Служба госинспектора призывает государственные органы принять меры для обеспечения защиты персональных данных и материалов дела.Прокуратура Грузии будет бороться с утечкой материалов из дел >>По данным следствия, Саакашвили незаконно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября на корабле "Вильнюс". Экс-президент находился в трейлере, груженном молочными продуктами, что подтверждается записями из его телефона.Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. В Грузии экс-президент является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. В день ареста он объявил голодовку с требованием своего освобождения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, служба государственного инспектора
Служба Госинспектора изучает законность публикации видео с телефона Саакашвили
22:24 22.10.2021 (обновлено: 22:39 22.10.2021)
Служба Госинспектора, следящая за сохранностью личной информации, отмечает, что распространение материалов уголовных дел является вредной практикой последних лет
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik.
Служба Государственного инспектора изучает законность публикации видео с телефона экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и доступа к такой информации, говорится в заявлении
ведомства.
Накануне лояльный к власти телеканал "Имеди" распространил видео с изъятого телефона Саакашвили. Адвокаты экс-президента обвинили прокуратуру в намеренном распространении материалов дела, к которым у них нет доступа. В прокуратуре Грузии отрицают свою причастность и готовят поправки по пресечению подобных фактов.
"Служба государственного инспектора изучила множество фактов, когда публиковались материалы уголовных и административных дел, в том числе видеозаписи и протоколы допросов. Среди фактов, есть и такие, когда к материалам дела имели доступ только государственные органы", - отмечается в сообщении.
При этом, служба отмечает, что к материалам уголовного дела имеют доступ не только государственные органы, но и адвокаты всех обвиняемых по делу. При этом, доступ ко всем материалам дела есть у таких обвиняемых, к которым эти материалы не относятся.
Служба госинспектора призывает государственные органы принять меры для обеспечения защиты персональных данных и материалов дела.
По данным следствия, Саакашвили незаконно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября на корабле "Вильнюс". Экс-президент находился в трейлере, груженном молочными продуктами, что подтверждается записями из его телефона.
Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. В Грузии экс-президент является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. В день ареста он объявил голодовку с требованием своего освобождения.
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