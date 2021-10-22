https://sputnik-georgia.ru/20211022/prokuratura-gruzii-budet-borotsya-s-utechkoy-materialov-iz-del-261415601.html

Прокуратура Грузии будет бороться с утечкой материалов из дел

Прокуратура Грузии будет бороться с утечкой материалов из дел

В последнее время было зафиксировано множество факторов обнародования материалов во время следствия, что говорит о тревожной тенденции, заявили в прокуратуре 22.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-22T21:38+0400

2021-10-22T21:38+0400

2021-10-22T21:59+0400

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грузия

михаил саакашвили

генеральная прокуратура грузии

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии готовит законодательные поправки для прекращения утечки материалов из уголовных дел, говорится в заявлении ведомства после распространения видео из дела экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Накануне лояльный к власти телеканал "Имеди" распространил видео с изъятого телефона Саакашвили. Адвокаты экс-президента обвинили прокуратуру в намеренном распространении материалов дела, к которым у них нет доступа.Новое видео с Саакашвили: глава "Грузинской мечты" заговорил о психике экс-президента >>"Хотим отметить, что в последнее время было зафиксировано множество факторов обнародования материалов во время следствия, что говорит о тревожной тенденции. Прокуратура Грузии работает над законодательной инициативой в этом направлении, основываясь на опыте европейских и других стран", - отмечается в сообщении прокуратуры.В тоже время прокуратура опровергла обвинение адвокатов в намеренном распространении видео.Также прокуратура Грузии утверждает, что адвокаты Саакашвили уже получили эти записи вместе с другими материалами дела о незаконном пересечении экс-президентом государственной границы Грузии.По данным следствия, Саакашвили незаконно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября на корабле "Вильнюс". Экс-президент находился в трейлере, груженном молочными продуктами, что подтверждается записями из его телефона.Саакашвили обещает рассказать всю правду на суде >>Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. В Грузии экс-президент является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. В день ареста он объявил голодовку с требованием своего освобождения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, генеральная прокуратура грузии, возвращение и арест саакашвили