https://sputnik-georgia.ru/20211022/prokuratura-gruzii-budet-borotsya-s-utechkoy-materialov-iz-del-261415601.html
Прокуратура Грузии будет бороться с утечкой материалов из дел
Прокуратура Грузии будет бороться с утечкой материалов из дел
В последнее время было зафиксировано множество факторов обнародования материалов во время следствия, что говорит о тревожной тенденции, заявили в прокуратуре 22.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-22T21:38+0400
2021-10-22T21:38+0400
2021-10-22T21:59+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
генеральная прокуратура грузии
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии готовит законодательные поправки для прекращения утечки материалов из уголовных дел, говорится в заявлении ведомства после распространения видео из дела экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Накануне лояльный к власти телеканал "Имеди" распространил видео с изъятого телефона Саакашвили. Адвокаты экс-президента обвинили прокуратуру в намеренном распространении материалов дела, к которым у них нет доступа.Новое видео с Саакашвили: глава "Грузинской мечты" заговорил о психике экс-президента >>"Хотим отметить, что в последнее время было зафиксировано множество факторов обнародования материалов во время следствия, что говорит о тревожной тенденции. Прокуратура Грузии работает над законодательной инициативой в этом направлении, основываясь на опыте европейских и других стран", - отмечается в сообщении прокуратуры.В тоже время прокуратура опровергла обвинение адвокатов в намеренном распространении видео.Также прокуратура Грузии утверждает, что адвокаты Саакашвили уже получили эти записи вместе с другими материалами дела о незаконном пересечении экс-президентом государственной границы Грузии.По данным следствия, Саакашвили незаконно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября на корабле "Вильнюс". Экс-президент находился в трейлере, груженном молочными продуктами, что подтверждается записями из его телефона.Саакашвили обещает рассказать всю правду на суде >>Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. В Грузии экс-президент является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. В день ареста он объявил голодовку с требованием своего освобождения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, михаил саакашвили, генеральная прокуратура грузии, возвращение и арест саакашвили
Прокуратура Грузии будет бороться с утечкой материалов из дел
21:38 22.10.2021 (обновлено: 21:59 22.10.2021)
В последнее время было зафиксировано множество факторов обнародования материалов во время следствия, что говорит о тревожной тенденции, заявили в прокуратуре
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik.
Генеральная прокуратура Грузии готовит законодательные поправки для прекращения утечки материалов из уголовных дел, говорится в заявлении
ведомства после распространения видео из дела экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Накануне лояльный к власти телеканал "Имеди" распространил видео с изъятого телефона Саакашвили. Адвокаты экс-президента обвинили прокуратуру в намеренном распространении материалов дела, к которым у них нет доступа.
"Хотим отметить, что в последнее время было зафиксировано множество факторов обнародования материалов во время следствия, что говорит о тревожной тенденции. Прокуратура Грузии работает над законодательной инициативой в этом направлении, основываясь на опыте европейских и других стран", - отмечается в сообщении прокуратуры.
В тоже время прокуратура опровергла обвинение адвокатов в намеренном распространении видео.
"Следствие получило это видео вместе с другими на первоначальном этапе следствия и если бы прокуратура посчитала бы необходимым обнародовать их как улики, она бы сделала это сразу", - говорится в сообщении.
Также прокуратура Грузии утверждает, что адвокаты Саакашвили уже получили эти записи вместе с другими материалами дела о незаконном пересечении экс-президентом государственной границы Грузии.
По данным следствия, Саакашвили незаконно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября на корабле "Вильнюс". Экс-президент находился в трейлере, груженном молочными продуктами, что подтверждается записями из его телефона.
Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. В Грузии экс-президент является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. В день ареста он объявил голодовку с требованием своего освобождения.
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