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Заявление Путина о новом консерватизме оценили эксперты и депутаты
Заявление Путина о новом консерватизме оценили эксперты и депутаты
Российский лидер заявил, что "мир переживает структурный слом, значение разумного консерватизма как основы политического курса многократно возросло" 22.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-22T08:01+0400
2021-10-22T08:01+0400
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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Речь российского президента Владимира Путина о новом консерватизме может заинтересовать "старую Европу", части которой характеризуют эти ценности, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что "мир переживает структурный слом, значение разумного консерватизма как основы политического курса многократно возросло". По словам президента, умеренный консерватизм является самой разумной линией поведения.По его словам, несмотря на то, что концептуально в ряде стран с российским лидером, может быть, и согласились бы – ведь в той же Польше сильны консервативные настроения, – открыто такие страны никогда не будут поддерживать Россию, исходя из субъективных и политических соображений."Согласятся с ним не все, например, американцы вряд ли поддержат этот умеренный консерватизм. Что касается Европы, то здесь тоже достаточно полярные взгляды. Например, младоевропейцы, поляки или, например, прибалты, ничего не приемлют в принципе из того, что исходит от России. А немецкое общество или французское общество, они могут более толерантно отнестись к этой позиции, к этому предложению Путина", - сказал эксперт."То есть умеренный консерватизм в какой-то мере свойственен части их общества, то же можно сказать и о какой-то части британского общества. "Старая Европа" с этим может согласиться, многие там разделяют такие взгляды, и здесь нет противоречия", - предположил Гусев.Прокомментировал слова Владимира Путина в беседе с РИА Новости и первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, Россия стремится к модели умеренного консерватизма, такой курс будет для страны защитой.Вместе с тем политик добавил, что такой подход может сохранить общественные основы в стране и стать некоей "защитой" России."И, естественно, такой консерватизм, к которому нужно стремиться, он во многом защитит по крайней мере те основы, к которым мы привыкли, наш народ привык. Для нас это во многом будет определенной защитой. И если к этому мировое сообщество сегодня придет, то в этом понимании, конечно, Путин прав", - сказал депутат.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, в мире, владимир путин, новости из россии, политика, общество, европа

Заявление Путина о новом консерватизме оценили эксперты и депутаты

08:01 22.10.2021
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© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя"
Президент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании форума Российская энергетическая неделя - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2021
© POOL
/
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Российский лидер заявил, что "мир переживает структурный слом, значение разумного консерватизма как основы политического курса многократно возросло"
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Речь российского президента Владимира Путина о новом консерватизме может заинтересовать "старую Европу", части которой характеризуют эти ценности, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
Президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что "мир переживает структурный слом, значение разумного консерватизма как основы политического курса многократно возросло". По словам президента, умеренный консерватизм является самой разумной линией поведения.
"Что такое Европа сегодня? Это провал абсолютно программы открытых дверей для мигрантов, это провал практически теории мультикультурализма, дискуссии по вопросам свобод, толерантности. Фактически европейское общество сегодня настолько "раздергано" этими противоречиями: там есть приверженцы традиционных ценностей, которых мы придерживаемся – понятия семьи, понятия родителей и так далее, – но достаточно большая часть населения Европы придерживается других взглядов, новых веяний и течений, в том числе по теме ЛГБТ и прочее. И Путин, конечно, попытался апеллировать ко всем, это попытка как бы заявить, озвучить свое видение развития, некую общую концепцию", - сказал эксперт.
По его словам, несмотря на то, что концептуально в ряде стран с российским лидером, может быть, и согласились бы – ведь в той же Польше сильны консервативные настроения, – открыто такие страны никогда не будут поддерживать Россию, исходя из субъективных и политических соображений.
"Согласятся с ним не все, например, американцы вряд ли поддержат этот умеренный консерватизм. Что касается Европы, то здесь тоже достаточно полярные взгляды. Например, младоевропейцы, поляки или, например, прибалты, ничего не приемлют в принципе из того, что исходит от России. А немецкое общество или французское общество, они могут более толерантно отнестись к этой позиции, к этому предложению Путина", - сказал эксперт.
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании клуба Валдай - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2021
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"То есть умеренный консерватизм в какой-то мере свойственен части их общества, то же можно сказать и о какой-то части британского общества. "Старая Европа" с этим может согласиться, многие там разделяют такие взгляды, и здесь нет противоречия", - предположил Гусев.
Прокомментировал слова Владимира Путина в беседе с РИА Новости и первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, Россия стремится к модели умеренного консерватизма, такой курс будет для страны защитой.
"Я думаю, что, скорее всего, мы к этому сегодня стремимся. По моему мнению, мы этого не достигли", - ответил Чепа на вопрос, придерживается ли Россия курса умеренного консерватизма.
Вместе с тем политик добавил, что такой подход может сохранить общественные основы в стране и стать некоей "защитой" России.
"И, естественно, такой консерватизм, к которому нужно стремиться, он во многом защитит по крайней мере те основы, к которым мы привыкли, наш народ привык. Для нас это во многом будет определенной защитой. И если к этому мировое сообщество сегодня придет, то в этом понимании, конечно, Путин прав", - сказал депутат.
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