https://sputnik-georgia.ru/20211021/eksperty-prokommentirovali-slova-putina-po-reforme-oon-261386801.html

Эксперты прокомментировали слова Путина по реформе ООН

Эксперты прокомментировали слова Путина по реформе ООН

Расширение Совета безопасности вполне возможно за счет новых государств, представляющих собой центры силы, считает эксперт 21.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-21T23:31+0400

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Проводить реформу ООН необходимо, но процесс реформирования должен согласовываться с Советом безопасности и Генассамблеей организации, заявил бывший замгенсека ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе считает .Президент России Владимир Путин, выступая сегодня на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что "наша обязанность" - сохранить ООН, реформируя ее, но главное - "не выплеснуть младенца с водой".По его словам, расширение Совета безопасности вполне возможно за счет новых государств, представляющих собой центры силы. Орджоникидзе отметил, что реформа ООН и расширение СБ ООН должны быть согласованы в рамках Совета безопасности организации.Отмена права вето убьет ООНОржоникидзе подчеркнул, что президент России прав, говоря о смерти ООН в случае отмены права вето.Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что возможны разные решения по реформе ООН, но если разрушить право вето, то организация умрет в тот же день."Конечно умрет, потому что смысл право вето в том, что поддерживается баланс сил. То есть (можно наложить вето - ред.) на то, что неприемлемо России - резолюции обязательного характера Совета безопасности, которые предусматривают, в том числе применение силы, Россия может заветировать также, как и другие постоянные члены Совета безопасности (ООН)", - сказал Орджоникидзе.Пятью постоянными членами Совета безопасности ООН являются Россия, США, Китай, Франция, Великобритания.Реестр мировых вызовов и угроз получит поддержку в ООНПрезидент и член исполкома российской Ассоциации международного права, юрист-международник Анатолий Капустин считает, что идея президента России Владимира Путина о составлении на уровне ООН реестра вызовов и угроз получит поддержку в организации, она разумная и назревшая.Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что стоит составить на уровне ООН реестр вызовов и угроз и к этой работе следует привлечь специалистов из разных стран."В принципе идея разумная. В той же самой ООН она заслужит поддержки, потому что много появляется новых вызовов и новых угроз", - сказал Капустин РИА Новости."Говорят об изменении климата, и почему-то инициатива исходит от отдельных государств, которые пытаются ее навязать", - отметил эксперт.Если решение подобных глобальных проблем будет вынесено на универсальный уровень ООН, то можно было бы на уровне международного сообщества "выработать перечень мер по противодействию этим угрозам и по нахождению ответов на те вызовы, которые сегодня существуют", добавил Капустин.

https://sputnik-georgia.ru/20211021/putin-prizval-zapadnye-strany-ne-lezt-v-chuzhoy-dom-so-svoimi-tsennostyami-261381951.html

https://sputnik-georgia.ru/20211021/putin-my-zhivem-v-epokhu-peremen-261381572.html

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