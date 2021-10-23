https://sputnik-georgia.ru/20211023/potseluy-ksenii-sobchak-i-nasti-ivleevoy-shokiroval-set-detali-skandala-261380763.html

Поцелуй Ксении Собчак и Насти Ивлеевой шокировал Сеть: детали скандала

Поцелуй Ксении Собчак и Насти Ивлеевой шокировал Сеть: детали скандала

В Сети "выходка" звезд вызвала неоднозначную реакцию – одни посчитали это крутым шагом, другие отвратительным зрелищем 23.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-23T12:12+0400

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Ксения Собчак и Настя Ивлеева поцеловались на сцене шоу "Королевские кобры", что вызвало бюро эмоций у зрителей.В новом выпуске YouTube-шоу Насти Ивлеевой "Королевские кобры" специальном гостем стала Ксения Собчак. "Королевские кобры" – первое травести-шоу в России, в котором артисты мужского пола выступают в женских образах.Прямо на съемках программы Ивлеева и Собчак страстно поцеловались, и теперь эта тема бурно обсуждается в Сети. До этого женщины устроили "жаркий" танцевальный баттл. Собчак продемонстрировала свою растяжку, сев на шпагат. А кульминацией как раз-таки и стал поцелуй.В Сети подобный номер вызвал неоднозначную реакцию – одни посчитали это крутым шоу, другие отвратительным зрелищем.Высказался по этому поводу и депутат Госдумы Виталий Милонов, сказав, что "отечественный YouTube превращается в цирк оральной проституции"."Единственное, что хочется сделать после просмотра шоу Ивлеевой, – развидеть увиденное и помыть глаза с мылом. А еще отправить всех участников в специнтернат, где им восполнят базовое образование и научат себя прилично вести", – заявил парламентарий.Несмотря на неоднозначную реакцию, видео уже набрало более 600 тысяч просмотров.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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ксения собчак, настя ивлеева, российский шоу-бизнес