https://sputnik-georgia.ru/20210918/molodykh-dev-poka-ne-zhru-kseniya-sobchak-obratilas-k-instasamke-259620987.html

"Молодых дев пока не жру": Ксения Собчак обратилась к Инстасамке

"Молодых дев пока не жру": Ксения Собчак обратилась к Инстасамке

Умной Ксении удалось напугать красивую Инстасамку одним только приглашением на свое шоу 18.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-18T10:01+0400

2021-09-18T10:01+0400

2021-09-18T10:01+0400

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ксения собчак

российский шоу-бизнес

инстасамка

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Российская телеведущая Ксения Собчак креативно ответила рэперше Инстасамке, которая на днях заявила о своем желании поучаствовать в ее передаче "Осторожно: Собчак".В соцсетях Инстасамка призналась, что хотела бы попасть к Ксении Собчак на интервью, однако боится это делать, якобы потому, что не считает себя очень умной, а вот красивой – да.Как утверждает 21-летняя Дарья Зотеева (настоящее имя Инстасамки), именно это может стать преградой при общении с популярной телеведущей. "Я боюсь идти на интервью к Собчак. Она сожрет меня за мою красоту. У нас уже были запланированы съемки, но я с них сбежала. Если бы мне еще и такие мозги, как у Собчак, было бы круто. Но я красивая, а Собчак умная. Как-то так", – говорит звезда Сети.Собчак тут же отреагировала на слова Инстасамки. Телеведущая не только написала ответ сбежавшей героине, но и даже сняла креативный ролик, где появилась в образе чудовища. "Недостатки у меня, конечно, есть, но молодых дев пока не жру. Да и вообще напомню – умная женщина не может быть некрасивой", – ответила Собчак.Однако страх и сомнения Инстасамки перед общением с Ксенией Собчак многие посчитали несерьезной отмазкой, поскольку сама рэперша всегда довольно раскована, причем везде – в своих песнях, на сцене, в различных интервью и YouTube-проектах. А вот что касается Ксении, она в последнее время зовет на интервью не только известных широкой публике личностей, но и кумиров молодежи.Читайте также:

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ксения собчак, российский шоу-бизнес, инстасамка