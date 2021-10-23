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ЦСКА - "Крылья Советов": прогноз на матч чемпионата России по футболу
ЦСКА - "Крылья Советов": прогноз на матч чемпионата России по футболу
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами ЦСКА и "Крылья Советов" 23.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-23T09:36+0400
2021-10-23T09:56+0400
футбол
цска
чемпионат россии по футболу
клуб "крылья советов"
прогнозы результатов футбольных матчей
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Программу второго игрового дня XII тура чемпионата России по футболу завершит матч в Москве, между ЦСКА и самарскими "Крыльями Советов". Встреча начнется в 20:00 по тбилисскому времени.К предстоящей встрече "армейцы" подходя в отличной форме, имея серию из пяти матчей без поражений (три победы и две ничьи). За этот период ЦСКА пропустил всего два мяча от "Арсенала" (2:2). В принципе, в этом нет ничего удивительного – Березуцкий, как бывший защитник, особое внимание уделяет обороне. В 12 играх РПЛ "красно-синие" пропустили только восемь голов – это лучший показатель в чемпионате.Результаты последних недель позволили ЦСКА подняться на третье место в турнирной таблице. От лидирующего "Зенита" московский клуб отделяют три очка."Крылья Советов" приедут в Москву имея за спиной "сухую" серию из двух побед. Самарский клуб обыграл "Динамо" (1:0), а в прошлом туре легко расправился с дебютантом РПЛ – "Нижним Новгородом" (2:0).Но в каком бы состоянии не пребывали "Крылья", статистика личных встреч за ЦСКА. В 22 предыдущих официальных матчах "армейцы" одержали 18 побед при двух ничьих.Учитывают статистику и букмекеры, предлагая на победу ЦСКА коэффициент 1,85 (против 4,5 у гостей). Но, положа руку на сердце, мне кажется, что цифры на "армейцев" слегка завышены – уж слишком очевидно преимущество московской команды на данном этапе.ЦСКА набирает очки регулярно, но голы команде даются с трудом. Ну может быть не с трудом, но все они получаются рабочими. "Армейцам" приходится проводить достаточно много времени у штрафной площади соперника, чтобы создать опасный или голевой момент. А это значит, что ЦСКА подает много угловых. Думаю, так будет и на сей раз.Ставка: ЦСКА подаст минимум шесть угловых за 1,64.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211022/nizhniy-novgorod---krasnodar-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-261401175.html
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футбол, цска, чемпионат россии по футболу, клуб "крылья советов", прогнозы результатов футбольных матчей

ЦСКА - "Крылья Советов": прогноз на матч чемпионата России по футболу

09:36 23.10.2021 (обновлено: 09:56 23.10.2021)
© photo: Sputnik / Alexander Wilf / Перейти в фотобанкФутбол. РПЛ. Матч ЦСКА - "Зенит"
Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА - Зенит - Sputnik Грузия, 1920, 23.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Wilf
/
Перейти в фотобанк
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами ЦСКА и "Крылья Советов"
Программу второго игрового дня XII тура чемпионата России по футболу завершит матч в Москве, между ЦСКА и самарскими "Крыльями Советов". Встреча начнется в 20:00 по тбилисскому времени.
К предстоящей встрече "армейцы" подходя в отличной форме, имея серию из пяти матчей без поражений (три победы и две ничьи). За этот период ЦСКА пропустил всего два мяча от "Арсенала" (2:2). В принципе, в этом нет ничего удивительного – Березуцкий, как бывший защитник, особое внимание уделяет обороне. В 12 играх РПЛ "красно-синие" пропустили только восемь голов – это лучший показатель в чемпионате.
Результаты последних недель позволили ЦСКА подняться на третье место в турнирной таблице. От лидирующего "Зенита" московский клуб отделяют три очка.
"Крылья Советов" приедут в Москву имея за спиной "сухую" серию из двух побед. Самарский клуб обыграл "Динамо" (1:0), а в прошлом туре легко расправился с дебютантом РПЛ – "Нижним Новгородом" (2:0).
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Но в каком бы состоянии не пребывали "Крылья", статистика личных встреч за ЦСКА. В 22 предыдущих официальных матчах "армейцы" одержали 18 побед при двух ничьих.
Учитывают статистику и букмекеры, предлагая на победу ЦСКА коэффициент 1,85 (против 4,5 у гостей). Но, положа руку на сердце, мне кажется, что цифры на "армейцев" слегка завышены – уж слишком очевидно преимущество московской команды на данном этапе.
ЦСКА набирает очки регулярно, но голы команде даются с трудом. Ну может быть не с трудом, но все они получаются рабочими. "Армейцам" приходится проводить достаточно много времени у штрафной площади соперника, чтобы создать опасный или голевой момент. А это значит, что ЦСКА подает много угловых. Думаю, так будет и на сей раз.
Ставка: ЦСКА подаст минимум шесть угловых за 1,64.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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