https://sputnik-georgia.ru/20211024/chislo-vyyavlennykh-v-gruzii-sluchaev-koronavirusa-za-sutki-vyroslo-na-3-436-261439225.html
Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 3 436
Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 3 436
За последние 24 часа от коронавируса скончались 43 человека, вылечились 4 483 пациента 24.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-24T11:06+0400
2021-10-24T11:06+0400
2021-10-24T11:20+0400
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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 436. Скончались 43 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 692 240 случая заражения.Коронавирусом переболела почти половина населения Грузии>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 483 человека, с начала пандемии – 630 961. Скончались 9 742.За сутки сделан 32 031 тест, из которых 19 618 на антиген и 12 393 ПЦР-теста.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 10,73%, за последние 14 дней – 9,06%, за последние семь дней – 9,13%.К этому времени в Грузии сделано 1 948 787 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 4 029.В карантине в настоящее время находится 51 человек, в стационарах – 6 041, в ковид-гостиницах – 957.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 3 436
11:06 24.10.2021 (обновлено: 11:20 24.10.2021)
За последние 24 часа от коронавируса скончались 43 человека, вылечились 4 483 пациента
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 436. Скончались 43 человека.
По данным официального сайта
StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 692 240 случая заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 483 человека, с начала пандемии – 630 961. Скончались 9 742.
За сутки сделан 32 031 тест, из которых 19 618 на антиген и 12 393 ПЦР-теста.
Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 10,73%, за последние 14 дней – 9,06%, за последние семь дней – 9,13%.
К этому времени в Грузии сделано 1 948 787 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 4 029.
В карантине в настоящее время находится 51 человек, в стационарах – 6 041, в ковид-гостиницах – 957.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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