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COVID-статистика Грузии: наиболее тревожная обстановка в Тбилиси и Имерети
COVID-статистика Грузии: наиболее тревожная обстановка в Тбилиси и Имерети
На данный момент в Грузии 51 511 активных случаев, из них 6041 нуждается в стационарном лечении, состояние 1 490 пациентов тяжелое 24.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-24T19:50+0400
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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Обе дозы вакцины против коронавируса в Грузии сделали 924 тысячи человек, что составляет 32,4% взрослого населения, данные на 24 октября публикует Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья (NCDC).По данным Центра, всего к 24 октября было сделано 1 948,8 тысячи доз прививок. Из них по меньшей мере одной дозой вакцинированы более одного миллиона человек, что составляет 36% взрослого населения.Грузинские предприниматели выступают за введение обязательной вакцинации &gt;&gt;За сутки сделан 32 031 тест, из которых 19 618 на антиген и 12 393 ПЦР-теста. Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 10,73%, за последние 14 дней – 9,06%, за последние семь дней – 9,13%..Ситуация в регионах выглядит следующим образом:С начала пандемии в Грузии зафиксировано 692 240 случаев инфицирования. За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 4 483 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 630 961 пациент. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 43 человека, а с начала пандемии – 9742.На данный момент в Грузии 51 511 активных случаев, из них 6041 нуждается в стационарном лечении. Состояние 1 490 пациентов тяжелое, из них 309 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 957 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 44 513 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остается 51 человек, в самоизоляции – 38 487.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

COVID-статистика Грузии: наиболее тревожная обстановка в Тбилиси и Имерети

19:50 24.10.2021 (обновлено: 20:00 24.10.2021)
© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - люди на рынке в масках
Эпидемия коронавируса - люди на рынке в масках - Sputnik Грузия, 1920, 24.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
На данный момент в Грузии 51 511 активных случаев, из них 6041 нуждается в стационарном лечении, состояние 1 490 пациентов тяжелое
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Обе дозы вакцины против коронавируса в Грузии сделали 924 тысячи человек, что составляет 32,4% взрослого населения, данные на 24 октября публикует Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья (NCDC).
По данным Центра, всего к 24 октября было сделано 1 948,8 тысячи доз прививок. Из них по меньшей мере одной дозой вакцинированы более одного миллиона человек, что составляет 36% взрослого населения.
Грузинские предприниматели выступают за введение обязательной вакцинации >>
За сутки сделан 32 031 тест, из которых 19 618 на антиген и 12 393 ПЦР-теста. Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 10,73%, за последние 14 дней – 9,06%, за последние семь дней – 9,13%..
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
Регион Число новых случаев
Тбилиси 1 208
Имерети 729
Кахети 539
Самегрело - Земо Сванети 235
Квемо Картли 221
Шида Картли 195
Гурия 98
Аджария 87
Самцхе-Джавахети 68
Мцхета-Мтианети 48
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 8
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 692 240 случаев инфицирования. За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 4 483 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 630 961 пациент. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 43 человека, а с начала пандемии – 9742.
На данный момент в Грузии 51 511 активных случаев, из них 6041 нуждается в стационарном лечении. Состояние 1 490 пациентов тяжелое, из них 309 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 957 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 44 513 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остается 51 человек, в самоизоляции – 38 487.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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