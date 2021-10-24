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Движение поездов в Грузии возобновлено
Движение поездов в Грузии возобновлено
Те пассажиры, которые не пожелали ждать восстановления движения, воспользовались автобусами, предоставленными компанией 24.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-24T11:30+0400
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грузинская железная дорога
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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Движение поездов, приостановленное накануне поздно ночью из-за повреждения контактной сети, восстановлено, говорится в заявлении компании "Грузинская железная дорога" (ГЖД).Причиной повреждения стал обрыв провода 110-киловольтной линии электропередачи, который упал на контактную сеть.Из-за аварии в Грузии остановлено движение поездов в четырех направлениях &gt;&gt;"Восстановлено движение поездов, двигавшихся по направлениям Тбилиси-Батуми, Батуми-Тбилиси, Тбилиси-Поти и Зугдиди-Тбилиси", - говорится в заявлении.Сначала в ходе восстановительных работ на контактной сети было восстановлено движение поездов из Зугдиди и Батуми в направлении Тбилиси, затем - из Тбилиси в Батуми и Зугдиди.Работы по восстановлению линии электропередачи были начаты незамедлительно. Те пассажиры, которые не пожелали ждать восстановления движения, воспользовались автобусами, предоставленными компанией.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, грузинская железная дорога, транспорт

Движение поездов в Грузии возобновлено

11:30 24.10.2021 (обновлено: 11:33 24.10.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliДвухэтажный пассажирский поезд Stadler выполняет рейс Тбилиси - Батуми
Двухэтажный пассажирский поезд Stadler выполняет рейс Тбилиси - Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 24.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Те пассажиры, которые не пожелали ждать восстановления движения, воспользовались автобусами, предоставленными компанией
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Движение поездов, приостановленное накануне поздно ночью из-за повреждения контактной сети, восстановлено, говорится в заявлении компании "Грузинская железная дорога" (ГЖД).
Причиной повреждения стал обрыв провода 110-киловольтной линии электропередачи, который упал на контактную сеть.
Из-за аварии в Грузии остановлено движение поездов в четырех направлениях >>
"Восстановлено движение поездов, двигавшихся по направлениям Тбилиси-Батуми, Батуми-Тбилиси, Тбилиси-Поти и Зугдиди-Тбилиси", - говорится в заявлении.
Сначала в ходе восстановительных работ на контактной сети было восстановлено движение поездов из Зугдиди и Батуми в направлении Тбилиси, затем - из Тбилиси в Батуми и Зугдиди.
Работы по восстановлению линии электропередачи были начаты незамедлительно. Те пассажиры, которые не пожелали ждать восстановления движения, воспользовались автобусами, предоставленными компанией.
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