https://sputnik-georgia.ru/20211024/dvizhenie-poezdov-v-gruzii-vozobnovleno-261439634.html

Движение поездов в Грузии возобновлено

Движение поездов в Грузии возобновлено

Те пассажиры, которые не пожелали ждать восстановления движения, воспользовались автобусами, предоставленными компанией 24.10.2021, Sputnik Грузия

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2021-10-24T11:30+0400

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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Движение поездов, приостановленное накануне поздно ночью из-за повреждения контактной сети, восстановлено, говорится в заявлении компании "Грузинская железная дорога" (ГЖД).Причиной повреждения стал обрыв провода 110-киловольтной линии электропередачи, который упал на контактную сеть.Из-за аварии в Грузии остановлено движение поездов в четырех направлениях >>"Восстановлено движение поездов, двигавшихся по направлениям Тбилиси-Батуми, Батуми-Тбилиси, Тбилиси-Поти и Зугдиди-Тбилиси", - говорится в заявлении.Сначала в ходе восстановительных работ на контактной сети было восстановлено движение поездов из Зугдиди и Батуми в направлении Тбилиси, затем - из Тбилиси в Батуми и Зугдиди.Работы по восстановлению линии электропередачи были начаты незамедлительно. Те пассажиры, которые не пожелали ждать восстановления движения, воспользовались автобусами, предоставленными компанией.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, грузинская железная дорога, транспорт