https://sputnik-georgia.ru/20211024/mvd-gruzii-nachalo-rassledovanie-napadeniya-na-ofis-oppozitsii-v-rustavi-261446158.html

МВД Грузии начало расследование нападения на офис оппозиции в Рустави

МВД Грузии начало расследование нападения на офис оппозиции в Рустави

По словам кандидата на пост мэра Рустави от "Единого национального движения", в результате нападения на офис партии пострадали три человека 24.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-24T19:04+0400

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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. По факту нападения на офис кандидата в мэры Рустави от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Давида Киркитадзе МВД Грузии начало расследование, заявили Sputnik Грузия в пресс-службе ведомства.По данным МВД, расследование ведется по статье Уголовного кодекса Грузии - "насилие".Представитель "Единого нацдвижения" заявил о нападении на офис партии в Рустави >>"Ведется следствие. Опрошены пострадавшие. Пока никто не задержан", - заявили в ведомстве.Инцидент произошел в воскресенье, 24 октября, в первой половине дня. По словам кандидата на пост мэра Рустави от "Единого национального движения" Давида Киркитадзе, в результате нападения на офис партии пострадали три человека.По его словам, всего в инциденте приняли участие до 30 человек и сотрудники офиса опознали нападавших. Как заявил Киркитадзе, "это были активисты "Грузинской мечты" и агенты СГБ".Лидер "Единого национального движения" и кандидат на пост мэра Тбилиси Ника Мелия сразу же после инцидента обратился к аккредитованным в Грузии дипломатам и попросил их своевременно отреагировать на произошедшее. Мелия и другие лидеры оппозиции требуют от властей в ближайшие несколько часов наказать всех виновных в нападении на штаб Киркитадзе по всей строгости закона.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, мвд грузии, единое нацдвижение