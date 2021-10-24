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МВД Грузии начало расследование нападения на офис оппозиции в Рустави
МВД Грузии начало расследование нападения на офис оппозиции в Рустави
По словам кандидата на пост мэра Рустави от "Единого национального движения", в результате нападения на офис партии пострадали три человека 24.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-24T19:04+0400
2021-10-24T19:18+0400
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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. По факту нападения на офис кандидата в мэры Рустави от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Давида Киркитадзе МВД Грузии начало расследование, заявили Sputnik Грузия в пресс-службе ведомства.По данным МВД, расследование ведется по статье Уголовного кодекса Грузии - "насилие".Представитель "Единого нацдвижения" заявил о нападении на офис партии в Рустави &gt;&gt;"Ведется следствие. Опрошены пострадавшие. Пока никто не задержан", - заявили в ведомстве.Инцидент произошел в воскресенье, 24 октября, в первой половине дня. По словам кандидата на пост мэра Рустави от "Единого национального движения" Давида Киркитадзе, в результате нападения на офис партии пострадали три человека.По его словам, всего в инциденте приняли участие до 30 человек и сотрудники офиса опознали нападавших. Как заявил Киркитадзе, "это были активисты "Грузинской мечты" и агенты СГБ".Лидер "Единого национального движения" и кандидат на пост мэра Тбилиси Ника Мелия сразу же после инцидента обратился к аккредитованным в Грузии дипломатам и попросил их своевременно отреагировать на произошедшее. Мелия и другие лидеры оппозиции требуют от властей в ближайшие несколько часов наказать всех виновных в нападении на штаб Киркитадзе по всей строгости закона.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, мвд грузии, единое нацдвижение

МВД Грузии начало расследование нападения на офис оппозиции в Рустави

19:04 24.10.2021 (обновлено: 19:18 24.10.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliЗдание МВД Грузии на Кахетинском шоссе
Здание МВД Грузии на Кахетинском шоссе - Sputnik Грузия, 1920, 24.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
По словам кандидата на пост мэра Рустави от "Единого национального движения", в результате нападения на офис партии пострадали три человека
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. По факту нападения на офис кандидата в мэры Рустави от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Давида Киркитадзе МВД Грузии начало расследование, заявили Sputnik Грузия в пресс-службе ведомства.
По данным МВД, расследование ведется по статье Уголовного кодекса Грузии - "насилие".
Представитель "Единого нацдвижения" заявил о нападении на офис партии в Рустави >>
"Ведется следствие. Опрошены пострадавшие. Пока никто не задержан", - заявили в ведомстве.
Инцидент произошел в воскресенье, 24 октября, в первой половине дня. По словам кандидата на пост мэра Рустави от "Единого национального движения" Давида Киркитадзе, в результате нападения на офис партии пострадали три человека.
По его словам, всего в инциденте приняли участие до 30 человек и сотрудники офиса опознали нападавших. Как заявил Киркитадзе, "это были активисты "Грузинской мечты" и агенты СГБ".
Лидер "Единого национального движения" и кандидат на пост мэра Тбилиси Ника Мелия сразу же после инцидента обратился к аккредитованным в Грузии дипломатам и попросил их своевременно отреагировать на произошедшее. Мелия и другие лидеры оппозиции требуют от властей в ближайшие несколько часов наказать всех виновных в нападении на штаб Киркитадзе по всей строгости закона.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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