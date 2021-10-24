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https://sputnik-georgia.ru/20211024/predstavitel-edinogo-natsdvizheniya-zayavil-o-napadenii-na-ofis-partii-v-rustavi-261444059.html
Представитель "Единого нацдвижения" заявил о нападении на офис партии в Рустави
Представитель "Единого нацдвижения" заявил о нападении на офис партии в Рустави
Лидер "Единого нацдвижения" после инцидента попросил аккредитованных в Грузии дипломатов своевременно отреагировать на произошедшее 24.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-24T16:30+0400
2021-10-24T16:35+0400
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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Три человека пострадали в результате нападения на офис партии "Единое национальное движение" в Рустави, заявил кандидат в мэры города от "ЕНД" Давид Киркитадзе.По его словам, всего в инциденте приняли участие до 30 человек и сотрудники офиса опознали нападавших."Они пытались ворваться в офис. Их опознали - они были агентами СГБ, активистами "Грузинской мечты", - сказал Киркитадзе журналистам.Саакашвили хотят ликвидировать - скандальное заявление адвоката экс-президента &gt;&gt;На месте инцидента была мобилизована полиция. О задержании кого-либо из участников инцидента не сообщается. Трое пострадавших была доставлены на опрос в отделение полиции.Лидер "Единого национального движения" и кандидат на пост мэра Тбилиси Ника Мелия сразу же после инцидента обратился к аккредитованным в Грузии дипломатам и попросил их своевременно отреагировать на произошедшее. Мелия и другие лидеры оппозиции требуют от властей в ближайшие несколько часов наказать всех виновных в нападении на штаб Киркитадзе по всей строгости закона.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, местные выборы

Представитель "Единого нацдвижения" заявил о нападении на офис партии в Рустави

16:30 24.10.2021 (обновлено: 16:35 24.10.2021)
© photo: Sputnik / Olga KiknavelidzeАкция в поддержку Михаила Саакашвили у здания руставской тюрьмы. 8 октября 2021 года
Акция в поддержку Михаила Саакашвили у здания руставской тюрьмы. 8 октября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 24.10.2021
© photo: Sputnik / Olga Kiknavelidze
Лидер "Единого нацдвижения" после инцидента попросил аккредитованных в Грузии дипломатов своевременно отреагировать на произошедшее
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Три человека пострадали в результате нападения на офис партии "Единое национальное движение" в Рустави, заявил кандидат в мэры города от "ЕНД" Давид Киркитадзе.
По его словам, всего в инциденте приняли участие до 30 человек и сотрудники офиса опознали нападавших.
"Они пытались ворваться в офис. Их опознали - они были агентами СГБ, активистами "Грузинской мечты", - сказал Киркитадзе журналистам.
Саакашвили хотят ликвидировать - скандальное заявление адвоката экс-президента >>
На месте инцидента была мобилизована полиция. О задержании кого-либо из участников инцидента не сообщается. Трое пострадавших была доставлены на опрос в отделение полиции.
Лидер "Единого национального движения" и кандидат на пост мэра Тбилиси Ника Мелия сразу же после инцидента обратился к аккредитованным в Грузии дипломатам и попросил их своевременно отреагировать на произошедшее. Мелия и другие лидеры оппозиции требуют от властей в ближайшие несколько часов наказать всех виновных в нападении на штаб Киркитадзе по всей строгости закона.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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