https://sputnik-georgia.ru/20211024/predstavitel-edinogo-natsdvizheniya-zayavil-o-napadenii-na-ofis-partii-v-rustavi-261444059.html

Представитель "Единого нацдвижения" заявил о нападении на офис партии в Рустави

Представитель "Единого нацдвижения" заявил о нападении на офис партии в Рустави

Лидер "Единого нацдвижения" после инцидента попросил аккредитованных в Грузии дипломатов своевременно отреагировать на произошедшее 24.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-24T16:30+0400

2021-10-24T16:30+0400

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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Три человека пострадали в результате нападения на офис партии "Единое национальное движение" в Рустави, заявил кандидат в мэры города от "ЕНД" Давид Киркитадзе.По его словам, всего в инциденте приняли участие до 30 человек и сотрудники офиса опознали нападавших."Они пытались ворваться в офис. Их опознали - они были агентами СГБ, активистами "Грузинской мечты", - сказал Киркитадзе журналистам.Саакашвили хотят ликвидировать - скандальное заявление адвоката экс-президента >>На месте инцидента была мобилизована полиция. О задержании кого-либо из участников инцидента не сообщается. Трое пострадавших была доставлены на опрос в отделение полиции.Лидер "Единого национального движения" и кандидат на пост мэра Тбилиси Ника Мелия сразу же после инцидента обратился к аккредитованным в Грузии дипломатам и попросил их своевременно отреагировать на произошедшее. Мелия и другие лидеры оппозиции требуют от властей в ближайшие несколько часов наказать всех виновных в нападении на штаб Киркитадзе по всей строгости закона.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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