https://sputnik-georgia.ru/20211024/predstavitel-edinogo-natsdvizheniya-zayavil-o-napadenii-na-ofis-partii-v-rustavi-261444059.html
Представитель "Единого нацдвижения" заявил о нападении на офис партии в Рустави
Представитель "Единого нацдвижения" заявил о нападении на офис партии в Рустави
Лидер "Единого нацдвижения" после инцидента попросил аккредитованных в Грузии дипломатов своевременно отреагировать на произошедшее 24.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-24T16:30+0400
2021-10-24T16:30+0400
2021-10-24T16:35+0400
политика
новости
грузия
единое нацдвижение
местные выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/08/260367408_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_90a36d3af3fc7d635ae8e2a7438d7caf.jpg
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Три человека пострадали в результате нападения на офис партии "Единое национальное движение" в Рустави, заявил кандидат в мэры города от "ЕНД" Давид Киркитадзе.По его словам, всего в инциденте приняли участие до 30 человек и сотрудники офиса опознали нападавших."Они пытались ворваться в офис. Их опознали - они были агентами СГБ, активистами "Грузинской мечты", - сказал Киркитадзе журналистам.Саакашвили хотят ликвидировать - скандальное заявление адвоката экс-президента >>На месте инцидента была мобилизована полиция. О задержании кого-либо из участников инцидента не сообщается. Трое пострадавших была доставлены на опрос в отделение полиции.Лидер "Единого национального движения" и кандидат на пост мэра Тбилиси Ника Мелия сразу же после инцидента обратился к аккредитованным в Грузии дипломатам и попросил их своевременно отреагировать на произошедшее. Мелия и другие лидеры оппозиции требуют от властей в ближайшие несколько часов наказать всех виновных в нападении на штаб Киркитадзе по всей строгости закона.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/08/260367408_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_24511c91c35fa44acde85ddb66a5f773.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, единое нацдвижение, местные выборы
Представитель "Единого нацдвижения" заявил о нападении на офис партии в Рустави
16:30 24.10.2021 (обновлено: 16:35 24.10.2021)
Лидер "Единого нацдвижения" после инцидента попросил аккредитованных в Грузии дипломатов своевременно отреагировать на произошедшее
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Три человека пострадали в результате нападения на офис партии "Единое национальное движение" в Рустави, заявил кандидат в мэры города от "ЕНД" Давид Киркитадзе.
По его словам, всего в инциденте приняли участие до 30 человек и сотрудники офиса опознали нападавших.
"Они пытались ворваться в офис. Их опознали - они были агентами СГБ, активистами "Грузинской мечты", - сказал Киркитадзе журналистам.
На месте инцидента была мобилизована полиция. О задержании кого-либо из участников инцидента не сообщается. Трое пострадавших была доставлены на опрос в отделение полиции.
Лидер "Единого национального движения" и кандидат на пост мэра Тбилиси Ника Мелия сразу же после инцидента обратился к аккредитованным в Грузии дипломатам и попросил их своевременно отреагировать на произошедшее. Мелия и другие лидеры оппозиции требуют от властей в ближайшие несколько часов наказать всех виновных в нападении на штаб Киркитадзе по всей строгости закона.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.