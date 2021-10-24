https://sputnik-georgia.ru/20211024/saakashvili-khotyat-likvidirovat---skandalnoe-zayavlenie-advokata-eks-prezidenta-261441027.html

Саакашвили хотят ликвидировать - скандальное заявление адвоката экс-президента

Саакашвили хотят ликвидировать - скандальное заявление адвоката экс-президента

Гварамия обратился к народному защитнику Грузии Нино Ломджария с просьбой принять участие в процессе перевода Саакашвили в клинику 24.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-24T13:01+0400

2021-10-24T13:01+0400

2021-10-24T13:21+0400

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михаил саакашвили

ника гварамия

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили планируют ликвидировать в ходе имитированного тюремного бунта, такое заявление сделал учредитель оппозиционного телеканала "Мтавари архи", адвокат заключенного Ника Гварамия.По его словам, в тюремную больницу уже перевели нескольких заключенных, которые должны будут стать инициаторами бунта.Адвокат требует от властей в ближайшие часы решить вопрос госпитализации экс-президента и его перевода в многопрофильную клинику, где смогут обеспечить безопасность Саакашвили.Личный врач Саакашвили: госпитализация экс-президенту может понадобиться в любой момент >>По словам Гварамия, на 24-й день голодания не исключена остановка сердца заключенного."Кроме того, есть самый высокий риск, который сейчас угрожает Саакашвили, есть риск остановки сердца, в этой клинике должна быть кардиологическая служба второго уровня. В частности, интервенционная кардиология, лаборатория ангиокардиологии, имплантация кардиостимулятора эндокарда, имплантация и катетерная абляция, лечение стенокардии и тромботических осложнений - это невозможно в тюремной больнице", - сказал Гварамия.Он обратился к народному защитнику Грузии Нино Ломджария с просьбой принять участие в процессе перевода Саакашвили в клинику. Он также ждет заявления от главы Минздрава Грузии Екатерины Тикарадзе.Саакашвили сделали переливание крови в тюрьме >>Ранее Тикарадзе пояснила, что в тюремной клинике есть все условия для лечения экс-президента, поэтому нет необходимости перевода его в гражданскую клинику.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, ника гварамия, возвращение и арест саакашвили