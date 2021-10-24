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Премьер Грузии назвал слухи о готовящейся ликвидации Саакашвили "бреднями"
Премьер Грузии назвал слухи о готовящейся ликвидации Саакашвили "бреднями"
Глава правительства призвал население страны не поддаваться на провокации со стороны радикальной оппозиции 24.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-24T17:01+0400
2021-10-24T17:01+0400
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михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
ника гварамия
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Заявления адвокатов Саакашвили о якобы готовящейся ликвидации экс-президента в тюремной больнице - не что иное как паника, вызванная приближением выборов, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Сегодня на брифинге адвокат экс-президента Грузии Ника Гварамия заявил, что в тюремной больнице планируется имитировать бунт с целью ликвидации экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Адвокат требует, чтобы власти в ближайшие часы решили вопрос госпитализации экс-президента в многопрофильную клинику, где смогут обеспечить безопасность Саакашвили и позаботиться о его здоровье с учетом всех нужд."Мы хорошо понимаем причину, по которой они сеют панику, нас ждет напряженная неделя, и мы услышим от них много брифингов, содержащих абсурдную панику. Я хочу призвать население к спокойствию, спокойно выслушивать эти бредни. Конечно, это абсолютно безосновательно", - сказал Гарибашвили журналистам, комментируя заявление Гварамия.По словам Ираклия Гарибашвили, это наглядно доказывает то, на что способно "Национальное движение" и как они действовали во время своего правления.Саакашвили продолжает голодовку в руставской тюрьме уже 24-й день. Врачебный консилиум, сформированный при Минздраве Грузии, рекомендует перевести его в многофункциональную клинику смешанного типа. В Минюсте согласны госпитализировать экс-президента в больницу глданской тюрьмы в Тбилиси, настаивая, что она подходит для голодающих заключенных.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211024/saakashvili-khotyat-likvidirovat---skandalnoe-zayavlenie-advokata-eks-prezidenta-261441027.html
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, ника гварамия, возвращение и арест саакашвили

Премьер Грузии назвал слухи о готовящейся ликвидации Саакашвили "бреднями"

17:01 24.10.2021
© Facebook / Georgian DreamИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 24.10.2021
© Facebook / Georgian Dream
Глава правительства призвал население страны не поддаваться на провокации со стороны радикальной оппозиции
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Заявления адвокатов Саакашвили о якобы готовящейся ликвидации экс-президента в тюремной больнице - не что иное как паника, вызванная приближением выборов, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Сегодня на брифинге адвокат экс-президента Грузии Ника Гварамия заявил, что в тюремной больнице планируется имитировать бунт с целью ликвидации экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Адвокат требует, чтобы власти в ближайшие часы решили вопрос госпитализации экс-президента в многопрофильную клинику, где смогут обеспечить безопасность Саакашвили и позаботиться о его здоровье с учетом всех нужд.
Ника Гварамия - Sputnik Грузия, 1920, 24.10.2021
Саакашвили хотят ликвидировать - скандальное заявление адвоката экс-президента
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"Мы хорошо понимаем причину, по которой они сеют панику, нас ждет напряженная неделя, и мы услышим от них много брифингов, содержащих абсурдную панику. Я хочу призвать население к спокойствию, спокойно выслушивать эти бредни. Конечно, это абсолютно безосновательно", - сказал Гарибашвили журналистам, комментируя заявление Гварамия.
По словам Ираклия Гарибашвили, это наглядно доказывает то, на что способно "Национальное движение" и как они действовали во время своего правления.
"Они делают панические, абсурдные заявления, исходя из собственных развратных действий. Как может правительство, правящая власть спланировать или придумать такую ужасную провокацию?! Этим они еще раз доказывают, на что они способны", - сказал Гарибашвили.
Саакашвили продолжает голодовку в руставской тюрьме уже 24-й день. Врачебный консилиум, сформированный при Минздраве Грузии, рекомендует перевести его в многофункциональную клинику смешанного типа. В Минюсте согласны госпитализировать экс-президента в больницу глданской тюрьмы в Тбилиси, настаивая, что она подходит для голодающих заключенных.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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