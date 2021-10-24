https://sputnik-georgia.ru/20211024/premer-gruzii-nazval-slukhi-o-gotovyascheysya-likvidatsii-saakashvili-brednyami-261444201.html

Премьер Грузии назвал слухи о готовящейся ликвидации Саакашвили "бреднями"

Премьер Грузии назвал слухи о готовящейся ликвидации Саакашвили "бреднями"

Глава правительства призвал население страны не поддаваться на провокации со стороны радикальной оппозиции 24.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-24T17:01+0400

2021-10-24T17:01+0400

2021-10-24T17:01+0400

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михаил саакашвили

ираклий гарибашвили

ника гварамия

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Заявления адвокатов Саакашвили о якобы готовящейся ликвидации экс-президента в тюремной больнице - не что иное как паника, вызванная приближением выборов, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Сегодня на брифинге адвокат экс-президента Грузии Ника Гварамия заявил, что в тюремной больнице планируется имитировать бунт с целью ликвидации экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Адвокат требует, чтобы власти в ближайшие часы решили вопрос госпитализации экс-президента в многопрофильную клинику, где смогут обеспечить безопасность Саакашвили и позаботиться о его здоровье с учетом всех нужд."Мы хорошо понимаем причину, по которой они сеют панику, нас ждет напряженная неделя, и мы услышим от них много брифингов, содержащих абсурдную панику. Я хочу призвать население к спокойствию, спокойно выслушивать эти бредни. Конечно, это абсолютно безосновательно", - сказал Гарибашвили журналистам, комментируя заявление Гварамия.По словам Ираклия Гарибашвили, это наглядно доказывает то, на что способно "Национальное движение" и как они действовали во время своего правления.Саакашвили продолжает голодовку в руставской тюрьме уже 24-й день. Врачебный консилиум, сформированный при Минздраве Грузии, рекомендует перевести его в многофункциональную клинику смешанного типа. В Минюсте согласны госпитализировать экс-президента в больницу глданской тюрьмы в Тбилиси, настаивая, что она подходит для голодающих заключенных.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211024/saakashvili-khotyat-likvidirovat---skandalnoe-zayavlenie-advokata-eks-prezidenta-261441027.html

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, ника гварамия, возвращение и арест саакашвили