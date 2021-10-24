https://sputnik-georgia.ru/20211024/storonniki-saakashvili-ustanovili-palatku-u-zdaniya-rustavskoy-tyurmy-261448656.html
Сторонники Саакашвили установили палатку у здания Руставской тюрьмы
Сторонники Саакашвили установили палатку у здания Руставской тюрьмы
Активисты заявляют, что останутся в палатке до тех пор, пока не будет освобожден экс-президент 24.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-24T21:46+0400
2021-10-24T21:46+0400
2021-10-24T21:56+0400
политика
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единое нацдвижение
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили установили палатку у здания Руставской тюрьмы №12.Палатка была установлена после акции в поддержку Михаила Саакашвили, которая прошла сегодня у пенитенциарного учреждения.По словам сторонников Саакашвили, они являются гражданскими активистами, которые останутся в палатке до тех пор, пока не будет освобожден экс-президент. На данный момент в палатке остаются пять человек.Как говорят люди в палатке, они соблюдают закон и находятся в 20 метрах от административного здания.Михаил Саакашвили продолжает голодовку в руставской тюрьме уже 24-й день. В Минюсте согласны госпитализировать экс-президента в больницу Глданской тюрьмы № 18 в Тбилиси, настаивая, что она подходит для голодающих заключенных. А сам Саакашвили, его личный врач Николоз Кипшидзе и адвокаты настаивают на многопрофильной гражданской клинике.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211024/premer-gruzii-nazval-slukhi-o-gotovyascheysya-likvidatsii-saakashvili-brednyami-261444201.html
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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, возвращение и арест саакашвили
Сторонники Саакашвили установили палатку у здания Руставской тюрьмы
21:46 24.10.2021 (обновлено: 21:56 24.10.2021)
Активисты заявляют, что останутся в палатке до тех пор, пока не будет освобожден экс-президент
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили установили палатку у здания Руставской тюрьмы №12.
Палатка была установлена после акции в поддержку Михаила Саакашвили, которая прошла сегодня у пенитенциарного учреждения.
По словам сторонников Саакашвили, они являются гражданскими активистами, которые останутся в палатке до тех пор, пока не будет освобожден экс-президент. На данный момент в палатке остаются пять человек.
Как говорят люди в палатке, они соблюдают закон и находятся в 20 метрах от административного здания.
Михаил Саакашвили продолжает голодовку в руставской тюрьме уже 24-й день. В Минюсте согласны госпитализировать экс-президента в больницу Глданской тюрьмы № 18 в Тбилиси, настаивая, что она подходит для голодающих заключенных. А сам Саакашвили, его личный врач Николоз Кипшидзе и адвокаты настаивают на многопрофильной гражданской клинике.
Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.
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