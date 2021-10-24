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Уже Хэллоуин? Билли Айлиш в смешном костюме прогулялась с бойфрендом
Уже Хэллоуин? Билли Айлиш в смешном костюме прогулялась с бойфрендом
Влюбленная звезда рассмешила поклонников и подала им идею для костюмированной вечеринки на приближающийся праздник 24.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-24T10:10+0400
2021-10-24T10:10+0400
2021-10-24T10:10+0400
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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Американская певица Билли Айлиш рассмешила поклонников: звезда вышла в свет вместе с бойфрендом в очень забавном костюме.Весной в СМИ появились слухи о том, что Айлиш начала встречаться с актером Мэттью Тайлером Ворсом. Пару не раз видели вместе на свиданиях, но они никак не комментировали свой роман. А теперь фанаты уверены - у знаменитостей все серьезно.Недавно певица Doja Cat с особым размахом отметила свой день рождения и пригласила туда Айлиш и ее бойфренда.По сообщению Page Six, на вечеринке Айлиш не отходила от возлюбленного, целовала и обнимала его. Глядя на фото с торжества, можно сказать, что Билли и ее парня объединяет любовь к оригинальным нарядам. На празднике коллеги Айлиш появилась в костюме лобстера, чем безумно рассмешила фанатов и подала им идею на приближающийся Хэллоуин. Мэтью решил поддержать свою девушку, но только в костюме красной рыбы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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билли айлиш, зарубежные звезды
Уже Хэллоуин? Билли Айлиш в смешном костюме прогулялась с бойфрендом
Влюбленная звезда рассмешила поклонников и подала им идею для костюмированной вечеринки на приближающийся праздник
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Американская певица Билли Айлиш рассмешила поклонников: звезда вышла в свет вместе с бойфрендом в очень забавном костюме.
Весной в СМИ появились слухи о том, что Айлиш начала встречаться с актером Мэттью Тайлером Ворсом. Пару не раз видели вместе на свиданиях, но они никак не комментировали свой роман. А теперь фанаты уверены - у знаменитостей все серьезно.
Недавно певица Doja Cat с особым размахом отметила свой день рождения и пригласила туда Айлиш и ее бойфренда.
По сообщению Page Six
, на вечеринке Айлиш не отходила от возлюбленного, целовала и обнимала его. Глядя на фото с торжества, можно сказать, что Билли и ее парня объединяет любовь к оригинальным нарядам.
На празднике коллеги Айлиш появилась в костюме лобстера, чем безумно рассмешила фанатов и подала им идею на приближающийся Хэллоуин. Мэтью решил поддержать свою девушку, но только в костюме красной рыбы.
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