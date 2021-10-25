https://sputnik-georgia.ru/20211025/covid-statistika-gruzii--smertnost-vozrosla-261456156.html
COVID-статистика Грузии – смертность возросла
COVID-статистика Грузии – смертность возросла
В клиниках Грузии к этому времени 1 549 тяжелых ковид-пациентов, 318 человек подключены к аппарату искусственного дыхания 25.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-25T11:39+0400
2021-10-25T11:39+0400
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 22 847 тестов на коронавирус: 13 643 – на антиген, 9 204 – ПЦР-теста и выявлено 1 942 новых случая инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 694 182 случая инфицирования.Премьер обещал не допустить обязательной вакцинации в Грузии>>За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 4 650 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 635 611 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 46 пациентов, а с начала пандемии – 9 788.Из 1942 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 704, Аджарии – 93, Имерети – 438, Квемо Картли – 130, Шида Картли – 84, Гурия – 33, Самегрело - Земо Сванети – 129, Кахети – 253, Мцхета-Мтианети – 16, Самцхе-Джавахети – 48, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 14.На данный момент в Грузии 48 757 активных случаев, из них 6 166 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 549 пациентов тяжелое, из них 318 подключены к аппарату искусственного дыхания. 1 022 пациента находятся в ковид-гостиницах. 41 569 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 51 человек, а в самоизоляции – 39 329.Доля инфицированных в общем числе протестированных по данным на 24 октября составляет 8,5%, за две недели – 9,05%, за семь дней – 9,04%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, статистика
COVID-статистика Грузии – смертность возросла
11:39 25.10.2021 (обновлено: 12:03 25.10.2021)
В клиниках Грузии к этому времени 1 549 тяжелых ковид-пациентов, 318 человек подключены к аппарату искусственного дыхания
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik.
В Грузии за последние сутки сделано 22 847 тестов на коронавирус: 13 643 – на антиген, 9 204 – ПЦР-теста и выявлено 1 942 новых случая инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge
.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 694 182 случая инфицирования.
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 4 650 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 635 611 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 46 пациентов, а с начала пандемии – 9 788.
Из 1942 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 704, Аджарии – 93, Имерети – 438, Квемо Картли – 130, Шида Картли – 84, Гурия – 33, Самегрело - Земо Сванети – 129, Кахети – 253, Мцхета-Мтианети – 16, Самцхе-Джавахети – 48, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 14.
На данный момент в Грузии 48 757 активных случаев, из них 6 166 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 549 пациентов тяжелое, из них 318 подключены к аппарату искусственного дыхания. 1 022 пациента находятся в ковид-гостиницах. 41 569 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остаются 51 человек, а в самоизоляции – 39 329.
Доля инфицированных в общем числе протестированных по данным на 24 октября составляет 8,5%, за две недели – 9,05%, за семь дней – 9,04%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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