https://sputnik-georgia.ru/20211025/premer-obeschal-ne-dopustit-obyazatelnoy-vaktsinatsii-v-gruzii-261450066.html

Премьер обещал не допустить обязательной вакцинации в Грузии

Премьер обещал не допустить обязательной вакцинации в Грузии

Граждан страны надо не принуждать, а убедить, что вакцинация – единственное, безальтернативное решение, заявил премьер 25.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-25T07:01+0400

2021-10-25T07:01+0400

2021-10-25T07:45+0400

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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Обязательной вакцинации не будет, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.По его словам, граждан нужно не принуждать, а убеждать в том, что вакцинация – единственное, безальтернативное решение."Наши граждане имеют право и возможность свободного выбора. Мы привезли в Грузию все виды вакцин. Мы должны убеждать, а не принуждать наших граждан, что вакцинация – единственное, безальтернативное решение", – сказал Ираклий Гарибашвили журналистам.В ноябре в Грузии поднимут вопрос об обязательной вакцинации населения >>Сегодня глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил, что в ноябре возможно введение обязательной вакцинации от коронавируса для некоторых групп населения. Гамкрелидзе подчеркнул, что является сторонником введения "различных ограничительных или стимулирующих мер" для увеличения темпов вакцинации.По состоянию на 23 октября в Грузии провели 1 943 743 прививки. При этом полный курс вакцинации от коронавируса прошли 921 000 человек, что составляет 32,2% взрослого населения страны.В сентябре-октября темпы вакцинации сильно замедлились. Число прививок, проводимых ежедневно, как правило, не превышало 5 тысяч.Грузинские предприниматели выступают за введение обязательной вакцинации >>По решению Минздрава, в нескольких районах с самой низкой активностью с 18 октября начали марафоны вакцинации. За неделю планировалось охватить 49 сел. В рамках кампании мобильные бригады медиков объезжают села, пропагандируют вакцинацию и на местах делают прививки всем желающим. По словам Гамкрелидзе, удалось вакцинировать 1 200 человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19