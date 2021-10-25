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Премьер обещал не допустить обязательной вакцинации в Грузии
Премьер обещал не допустить обязательной вакцинации в Грузии
Граждан страны надо не принуждать, а убедить, что вакцинация – единственное, безальтернативное решение, заявил премьер 25.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-25T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Обязательной вакцинации не будет, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.По его словам, граждан нужно не принуждать, а убеждать в том, что вакцинация – единственное, безальтернативное решение."Наши граждане имеют право и возможность свободного выбора. Мы привезли в Грузию все виды вакцин. Мы должны убеждать, а не принуждать наших граждан, что вакцинация – единственное, безальтернативное решение", – сказал Ираклий Гарибашвили журналистам.В ноябре в Грузии поднимут вопрос об обязательной вакцинации населения &gt;&gt;Сегодня глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил, что в ноябре возможно введение обязательной вакцинации от коронавируса для некоторых групп населения. Гамкрелидзе подчеркнул, что является сторонником введения "различных ограничительных или стимулирующих мер" для увеличения темпов вакцинации.По состоянию на 23 октября в Грузии провели 1 943 743 прививки. При этом полный курс вакцинации от коронавируса прошли 921 000 человек, что составляет 32,2% взрослого населения страны.В сентябре-октября темпы вакцинации сильно замедлились. Число прививок, проводимых ежедневно, как правило, не превышало 5 тысяч.Грузинские предприниматели выступают за введение обязательной вакцинации &gt;&gt;По решению Минздрава, в нескольких районах с самой низкой активностью с 18 октября начали марафоны вакцинации. За неделю планировалось охватить 49 сел. В рамках кампании мобильные бригады медиков объезжают села, пропагандируют вакцинацию и на местах делают прививки всем желающим. По словам Гамкрелидзе, удалось вакцинировать 1 200 человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Премьер обещал не допустить обязательной вакцинации в Грузии

07:01 25.10.2021 (обновлено: 07:45 25.10.2021)
© photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of AjaraЭпидемия коронавируса - вакцинация населения в Аджарии
Эпидемия коронавируса - вакцинация населения в Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2021
© photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of Ajara
Граждан страны надо не принуждать, а убедить, что вакцинация – единственное, безальтернативное решение, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Обязательной вакцинации не будет, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Я как председатель Координационного совета и премьер-министр не допущу обязательной вакцинации", – заявил Гарибашвили.

По его словам, граждан нужно не принуждать, а убеждать в том, что вакцинация – единственное, безальтернативное решение.
"Наши граждане имеют право и возможность свободного выбора. Мы привезли в Грузию все виды вакцин. Мы должны убеждать, а не принуждать наших граждан, что вакцинация – единственное, безальтернативное решение", – сказал Ираклий Гарибашвили журналистам.
В ноябре в Грузии поднимут вопрос об обязательной вакцинации населения >>
Сегодня глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил, что в ноябре возможно введение обязательной вакцинации от коронавируса для некоторых групп населения. Гамкрелидзе подчеркнул, что является сторонником введения "различных ограничительных или стимулирующих мер" для увеличения темпов вакцинации.
По состоянию на 23 октября в Грузии провели 1 943 743 прививки. При этом полный курс вакцинации от коронавируса прошли 921 000 человек, что составляет 32,2% взрослого населения страны.
В сентябре-октября темпы вакцинации сильно замедлились. Число прививок, проводимых ежедневно, как правило, не превышало 5 тысяч.
Грузинские предприниматели выступают за введение обязательной вакцинации >>
По решению Минздрава, в нескольких районах с самой низкой активностью с 18 октября начали марафоны вакцинации. За неделю планировалось охватить 49 сел. В рамках кампании мобильные бригады медиков объезжают села, пропагандируют вакцинацию и на местах делают прививки всем желающим. По словам Гамкрелидзе, удалось вакцинировать 1 200 человек.
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