https://sputnik-georgia.ru/20211025/gruzinskaya-mechta-soberet-storonnikov-v-tbilisi-chtoby-pobedit-zlo-261469365.html

"Грузинская мечта" соберет сторонников в Тбилиси, чтобы "победить зло"

"Грузинская мечта" соберет сторонников в Тбилиси, чтобы "победить зло"

Правящая партия мобилизует своих сторонников в преддверии второго тура выборов 25.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-25T14:46+0400

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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Сторонники правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" соберутся на Площади Свободы в центре Тбилиси, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе на брифинге в понедельник.Митинг назначен на 27 октября в преддверии второго тура выборов в органы местной власти. Он отметил, что во время первого тура местных выборов, 2 октября, 47% населения объявили доверие "Грузинской мечте"."Это практически каждый второй избиратель, что дает нам новый стимул и возлагает новую ответственность заботиться о благополучии нашего народа и страны последующие три года. 30 октября нужно довести эту победу до конца", - заявил Кобахидзе.При этом политик подчеркнул, что назначенное на 27 октября собрание не является контракцией. Ранее, 14 октября, самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" провела масштабную акцию в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили, который уже 25 дней голодает в тюрьме. По неофициальным данным, в акции участвовали до 50 тысяч человек."Это никакая не контракция. Это итоговая избирательная акция. Что касается контракции, проще говоря, сколько людей они собрали на акции, столько нам нужно только водителей, чтобы привезти людей в Тбилиси. Сейчас сами решите, это контракция, или настоящая, реальная акция, цель которой еще раз показать народу, обществу реальную силу", - отметил Кобахидзе.Второй тур выборов в органы местной власти Грузии пройдет 30 октября. По итогам первого тура, правящая партия "Грузинская мечта" готовятся ко второму туру в 20 городах и районах страны, в том числе в Тбилиси. В большинстве муниципалитетов конкурентом "Мечты" является самая крупная оппозиционная партия страны "Единое национальное движение".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211024/aktsiya-s-trebovanie-osvobozhden-saakashvili-prokhodit-u-rustavskoy-tyurmy-261445955.html

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политика, новости, михаил саакашвили, грузинская мечта, выборы, акция