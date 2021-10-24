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https://sputnik-georgia.ru/20211024/aktsiya-s-trebovanie-osvobozhden-saakashvili-prokhodit-u-rustavskoy-tyurmy-261445955.html
Акция с требованием освобождения Саакашвили проходит у Руставской тюрьмы
Акция с требованием освобождения Саакашвили проходит у Руставской тюрьмы
Участники акции заявляют, что состояние Саакашвили ухудшается с каждым днем и ему нужна помощь высококвалифицированного медицинского персонала 24.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-24T18:41+0400
2021-10-24T19:17+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
единое нацдвижение
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Акция в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили проходит перед Руставской тюрьмой №12.На акции собрались несколько сотен человек. Собравшиеся требуют перевода Саакашвили в многопрофильную гражданскую клинику.На месте мобилизованы бригады патрульной полиции.Нино Бурджанадзе вышла на акцию в поддержку Саакашвили &gt;&gt;Выступающие соратники экс-президента говорят, что из-за голодовки состояние здоровья Саакашвили ухудшается с каждым днем и ему нужна помощь высококвалифицированного медицинского персонала."За этой стеной сидит человек, который может принести Грузии лучшее будущее и знает, как это сделать. Но ему не дает этого сделать олигарх", - сказал кандидат в мэры Рустави от партии "Единое национальное движение" Давид Киркитадзе, выступая на акции.Он призвал избирателей обязательно прийти на выборы 30 октября и проголосовать за оппозицию.Личный врач Саакашвили: госпитализация экс-президенту может понадобиться в любой момент &gt;&gt;На сцене у здания тюрьмы установлен большой плакат с изображением Михаила Саакашвили.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения - сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Голодовка Саакашвили продолжается уже 24 дня.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, единое нацдвижение, возвращение и арест саакашвили

Акция с требованием освобождения Саакашвили проходит у Руставской тюрьмы

18:41 24.10.2021 (обновлено: 19:17 24.10.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliНика Мелия. Акция протеста сторонников Саакашвили у Руставской тюрьмы 4 октября 2021 года
Ника Мелия. Акция протеста сторонников Саакашвили у Руставской тюрьмы 4 октября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 24.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Участники акции заявляют, что состояние Саакашвили ухудшается с каждым днем и ему нужна помощь высококвалифицированного медицинского персонала
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Акция в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили проходит перед Руставской тюрьмой №12.
На акции собрались несколько сотен человек. Собравшиеся требуют перевода Саакашвили в многопрофильную гражданскую клинику.
На месте мобилизованы бригады патрульной полиции.
Нино Бурджанадзе вышла на акцию в поддержку Саакашвили >>
Выступающие соратники экс-президента говорят, что из-за голодовки состояние здоровья Саакашвили ухудшается с каждым днем и ему нужна помощь высококвалифицированного медицинского персонала.
"За этой стеной сидит человек, который может принести Грузии лучшее будущее и знает, как это сделать. Но ему не дает этого сделать олигарх", - сказал кандидат в мэры Рустави от партии "Единое национальное движение" Давид Киркитадзе, выступая на акции.
Он призвал избирателей обязательно прийти на выборы 30 октября и проголосовать за оппозицию.
Личный врач Саакашвили: госпитализация экс-президенту может понадобиться в любой момент >>
На сцене у здания тюрьмы установлен большой плакат с изображением Михаила Саакашвили.
Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения - сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.
Голодовка Саакашвили продолжается уже 24 дня.
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