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Грузинский теннисист с трудом вышел во второй круг турнира в Вене

Грузинский теннисист с трудом вышел во второй круг турнира в Вене

Все три партии прошли в абсолютно равной борьбе, и судьбу каждой из них решил один брейк 25.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 окт – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (25 номер в рейтинге АТР) вышел во второй раунд турнира из серии АТР-250, стартовавшего в Вене (Австрия).В первом круге Басилашвили обыграл испанца Пабло Карреньо-Буста (18) в трех сетах – 7:5, 4:6, 6:3. Матч продолжался больше двух с половиной часов.Все три партии прошли в абсолютно равной борьбе, и судьбу каждой из них решил один брейк. В первом сете блеснул Басилашвили, когда в 12 гейме под ноль взял подачу испанца. По схожему сценарию прошел второй сет – Карреньо-Буста сделал брейк в девятом гейме и выиграл партию.Что касается третьего решающего сета, то и здесь было равенство вплоть до восьмого гейма, когда Басилашвили сделал брейк. Свою следующую подачу грузин взял под ноль и выиграл встречу с первого матчбола.Выход во второй круг турнира позволил Басилашвили заработать 45 рейтинговых очков и почти 33 тысячи евро призовых.За выход в ¼ финала Басилашвили сыграет с победителем пары Алексей Попырин (77, Австралия) – Маттео Берреттини (7, Италия).Общий призовой фонд Erste Bank Open составляет чуть меньше двух миллионов евро, а действующим победителем является россиянин Андрей Рублев, который в этом году пропускает турнир.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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