https://sputnik-georgia.ru/20211025/kak-izmenilis-tseny-na-promyshlennuyu-produktsiyu-v-gruzii-261450610.html

Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии

Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии

Цены за год в основном выросли на продукцию перерабатывающей промышленности, а также на продовольствие 25.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-25T09:01+0400

2021-10-25T09:01+0400

2021-10-25T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в сентябре 2021 года повысился на 16,8% по сравнению с сентябрем 2020 года, сообщает Национальная службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлияло повышение цен в перерабатывающей промышленности на 19,5%, в том числе на продовольствие – на 18,1%, а в горнодобывающей цены снизились на 1,9%.Инфляция в Грузии остается высокой – новые данные статистики >>В сентябре, по сравнению с августом текущего года, цены на промышленную продукцию выросли на 2,3%.Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в сентябре на 19,0% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.Больше всего цены выросли в горнодобывающей промышленности – на 40%, перерабатывающей промышленности – на 19,9%, в том числе на продукты питания – на 21,2%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в сентябре вырос на 13,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.На продукцию горнодобывающей промышленности цены снизились на 20,9%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 18,7%, в том числе на химическую продукцию – на 32,4%, а на изделия из металла – на 57%.Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 20%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 20,4%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в сентябре 2021 года составил 12,3%, при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 15,9%. В сентябре, по сравнению с августом, уровень инфляции составил 0,2%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, национальная служба статистики грузии "сакстат", цены, статистика