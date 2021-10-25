https://sputnik-georgia.ru/20211025/komu-nelzya-est-luk-otvet-vracha--261455513.html

Кому нельзя есть лук? Ответ врача

Кому нельзя есть лук? Ответ врача

Медик предупредил о негативных последствиях неумеренного приема в пищу лука 25.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-25T11:09+0400

2021-10-25T11:09+0400

2021-10-25T11:09+0400

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ТБИЛИСИ, 25 окт – Sputnik. Лук в больших дозах может вызвать проблемы с желудком, особенно с этим продуктом должны быть осторожнее люди, страдающие гипертонией. Об этом рассказал врач-диетолог Александр Андреев.Кроме того, врач-диетолог добавил, что людям с язвенной болезнью, панкреатитом и колитом лучше минимизировать количество этого продукта в рационе.Сильная вспышка сальмонеллеза из-за мексиканского лука произошла в США >>>Репчатый лук богат белками, аскорбиновой кислотой. В луковицах и листьях имеется эфирное масло, придающее им специфический запах и острый вкус, серосодержащие соединения, йод, органические кислоты (яблочная и лимонная), слизи, пектиновые вещества, гликозиды. Лук стимулирует выделение пищеварительных соков, оказывает мочегонное действие. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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