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Кому нельзя есть лук? Ответ врача
Кому нельзя есть лук? Ответ врача
Медик предупредил о негативных последствиях неумеренного приема в пищу лука 25.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-25T11:09+0400
2021-10-25T11:09+0400
2021-10-25T11:09+0400
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ТБИЛИСИ, 25 окт – Sputnik. Лук в больших дозах может вызвать проблемы с желудком, особенно с этим продуктом должны быть осторожнее люди, страдающие гипертонией. Об этом рассказал врач-диетолог Александр Андреев.Кроме того, врач-диетолог добавил, что людям с язвенной болезнью, панкреатитом и колитом лучше минимизировать количество этого продукта в рационе.Сильная вспышка сальмонеллеза из-за мексиканского лука произошла в США >>>Репчатый лук богат белками, аскорбиновой кислотой. В луковицах и листьях имеется эфирное масло, придающее им специфический запах и острый вкус, серосодержащие соединения, йод, органические кислоты (яблочная и лимонная), слизи, пектиновые вещества, гликозиды. Лук стимулирует выделение пищеварительных соков, оказывает мочегонное действие. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, в мире, здоровье, врач-диетолог
Кому нельзя есть лук? Ответ врача
Медик предупредил о негативных последствиях неумеренного приема в пищу лука
ТБИЛИСИ, 25 окт – Sputnik. Лук в больших дозах может вызвать проблемы с желудком, особенно с этим продуктом должны быть осторожнее люди, страдающие гипертонией. Об этом рассказал врач-диетолог Александр Андреев.
"Это правда, что лук может спровоцировать и расстройство желудка, и изжогу. Также не рекомендую употреблять лук в больших количествах людям с гипертонией, так как он повысит давление", – сказал медик в беседе с порталом "Доктор Питер".
Кроме того, врач-диетолог добавил, что людям с язвенной болезнью, панкреатитом и колитом лучше минимизировать количество этого продукта в рационе.
Репчатый лук богат белками, аскорбиновой кислотой. В луковицах и листьях имеется эфирное масло, придающее им специфический запах и острый вкус, серосодержащие соединения, йод, органические кислоты (яблочная и лимонная), слизи, пектиновые вещества, гликозиды. Лук стимулирует выделение пищеварительных соков, оказывает мочегонное действие.
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