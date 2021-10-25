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По всей Грузии Дома юстиции начали работать без предварительной записи
По всей Грузии Дома юстиции начали работать без предварительной записи
В Домах юстиции отменено предварительное бронирование визитов, которое было введено в связи с пандемией коронавируса 25.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-25T16:39+0400
2021-10-25T16:39+0400
новости
грузия
дом юстиции
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. В Домах юстиции по всей Грузии открылся прием граждан без предварительной записи, об этом сообщает пресс-служба ведомства.Снятие предварительной записи связано с увеличением количества государственных услуг, предоставляемых Домом юстиции. Кроме того, повысилась потребность граждан в быстром доступе к государственным сервисам. Ранее, в условиях предварительной записи, которая была введена из-за обострения эпидемиологической ситуации в стране, это требовало как минимум недельного ожидания.Дом юстиции на колесах – в Аджарии стартовал пилотный проект Минюста Грузии&gt;&gt;В первый же день отмены бронирования посещения на 12:30 Дом юстиции в Тбилиси обслужил более 2600 клиентов, что в условиях предварительного бронирования было возможно только к 16:00.Управление очередью осуществляется в соответствии с ковид-регуляциями. Среди них предусмотрен режим ожидания на открытом воздухе. Дом юстиции в быстром темпе регулирует поток граждан, утверждают в пресс-службе.Внутри всех Домов юстиции установлено современное оборудование для термоскрининга, установлены индикаторы соблюдения дистанции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, дом юстиции, коронавирус covid-19

По всей Грузии Дома юстиции начали работать без предварительной записи

16:39 25.10.2021
© Sputnik / Alexander ImedashviliТбилисский Дом Юстиции - государственные сервисы
Тбилисский Дом Юстиции - государственные сервисы - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В Домах юстиции отменено предварительное бронирование визитов, которое было введено в связи с пандемией коронавируса
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. В Домах юстиции по всей Грузии открылся прием граждан без предварительной записи, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Снятие предварительной записи связано с увеличением количества государственных услуг, предоставляемых Домом юстиции. Кроме того, повысилась потребность граждан в быстром доступе к государственным сервисам. Ранее, в условиях предварительной записи, которая была введена из-за обострения эпидемиологической ситуации в стране, это требовало как минимум недельного ожидания.
Дом юстиции на колесах – в Аджарии стартовал пилотный проект Минюста Грузии>>
В первый же день отмены бронирования посещения на 12:30 Дом юстиции в Тбилиси обслужил более 2600 клиентов, что в условиях предварительного бронирования было возможно только к 16:00.
Управление очередью осуществляется в соответствии с ковид-регуляциями. Среди них предусмотрен режим ожидания на открытом воздухе. Дом юстиции в быстром темпе регулирует поток граждан, утверждают в пресс-службе.
Внутри всех Домов юстиции установлено современное оборудование для термоскрининга, установлены индикаторы соблюдения дистанции.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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