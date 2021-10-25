https://sputnik-georgia.ru/20211025/politicheskie-golodovki-v-gruzii-kogda-zachem-pochemu--261423288.html

Политические голодовки в Грузии: когда, зачем, почему

Политические голодовки в Грузии: когда, зачем, почему

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили - не первый политик в Грузии, который объявил голодовку. В новейшей истории страны эта крайняя форма протеста... 25.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-25T14:14+0400

2021-10-25T14:14+0400

2021-10-25T14:14+0400

справки

грузия

аналитика

голодовка

возвращение и арест саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24593/12/245931223_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_f7ff1f13702909e3967f1f512472ebd8.jpg

Тем, кто участвовал в первой масштабной политической голодовке на проспекте Руставели в конце 80-х годов прошлого века – сейчас уже далеко за 60, многих уже нет в живых.В нынешнем здании парламента тогда находился Дом правительства, который украшали грузинская версия рабочего и колхозницы, на главной площади неподалеку стояла статуя Владимира Ильича, а школьники еще носили красные галстуки.Тогда, 22 ноября 1988 года, голодовку объявили 62 представителя Национал-демократической партии во главе с лидером Георгием Чантурия. Главным требованием было сохранить в Конституции право на выход союзных республик из состава СССР.Проспект Руставели был перекрыт, к акции присоединились несколько сотен человек. Уже через четыре месяца, 4 апреля 1989 года, на том же месте объявили голодовку около 100 человек.Непосредственным поводом стали события 18 марта в селе Лыхны Абхазской АССР, где местные жители потребовали выхода из Грузии и восстановления для Абхазии статуса союзной республики (как это было в 1921 году при Ленине). В Тбилиси это вызвало настоящий взрыв, начались акции. Но тема Абхазии быстро отошла на второй план и было выдвинуто требование выхода Грузии из состава СССР.Акцию возглавляли Звиад Гамсахурдия, Мераб Костава, Ираклий Церетели и Георгий Чантурия. Голодающих пришли поддержать тысячи людей.Все закончилось трагически через пять дней – жестоким разгоном акции, во время которого погиб 21 человек, большинство – женщины, были ранены 290, около трех тысяч были отравлены газом.Ровно через два года Грузия объявила о своей независимости, а 9 апреля до сих пор отмечается как День национального единства, гражданского согласия и памяти погибших.Гамсахурдиа, "Мхедриони" и остальные. 1990-1991Новые протесты снова охватили Грузию почти сразу после выборов в Верховный совет осенью 1990 года, которые выиграло движение "Круглый стол - Свободная Грузия". В декабре 1990 года в Тбилиси голодали в двух местах. У дома правительства несколько десятков человек требовали обеспечить нормальные условия для деятельности правительства и упразднить все неофициальные вооруженные группировки. А у оперного театра в нескольких сотнях метров голодовку объявили около 50 членов вооруженного формирования "Мхедриони", требуя прекратить дискредитацию и клевету. Первую политическую голодовку в тюрьме в новейшей истории Грузии в 1991 году объявил лидер "Мхедриони" Джаба Иоселиани, ставший впоследствии одной из самых ярких и противоречивых фигур в грузинской политике. Иоселиани был задержан грузинскими властями в феврале 1991 года за незаконное хранение оружия. Заключенный Иоселиани, который был тогда на пике популярности, был выдвинут кандидатом на президентских выборах. Гамсахурдиа спешно собрал сессию парламента и изменил закон. Иоселиани в ответ объявил сухую голодовку и держал ее 42 дня - прекратил после долгих уговоров, приняв пищу из рук самого патриарха Грузии Илии II.Затем осенью этого же года в Тбилиси начинается серия голодовок как часть акций протеста, вылившихся в настоящую войну в центре столицы, которая закончилась бегством в Чечню первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия. Перед началом боевых действий перманентно голодали в сентябре-ноябре 1991 года то "звиадисты", то их противники. Эпоха Шеварднадзе. 1992-2003Бывшему секретарю ЦК КП Грузии Шеварднадзе, вернувшемуся в Тбилиси после изгнания Звиада Гамсахурдия, удалось на какое-то время стабилизировать ситуацию. Но через несколько лет о голодовке как способе выражения протеста в стране вспомнили снова. В марте 1998 году объявляет голодовку абхазская депутация в парламенте Грузии - в здании бывшего Института марксизма-ленинизма на проспекте Руставели. Тогда там располагался ВС Абхазской АР в изгнании. Это то самое здание, где сейчас расположен фешенебельный "Билтмор" .В здании с потертыми красными ковровыми дорожками депутаты Герман Пацация, Гия Гвазава, Анзор Цоцонава и другие выдвинули политические и социальные требования, связанные с положением беженцев. Акция продолжалась 21 день, часть требований власти приняли к сведению. Следующая резонансная голодовка - декабрь, 2001 года. В день десятой годовщины тбилисской войны начал сухую голодовку президент Ассоциации по защите прав человека Георгий Кервалишвили. Он требовал отставки Эдуарда Шеварднадзе и привлечения к ответственности лиц, которые изгнали из Грузии Гамсахурдия - Тенгиза Китовани, Тенгиза Сигуа и Джабы Иоселиани. После изгнания Гамсахурдия его сторонники перманентно проводили различные акции, но 6 марта 2002 объявила бессрочную голодовку сама вдова первого президента - Манана Арчвадзе-Гамсахурдия. Требовала она от Минфина восстановить тбилисский родовой особняк семьи Гамсахурдиа "Колхская башня" и наказать тех, кто десять лет назад поджог и разграбил дом первого президента. О том, сколько тогда голодала вдова Гамсахурдия, история умалчивает, но впоследствии она еще неоднократно прибегала к этому способу выражения протеста по самым разным поводам. Тем временем Грузия приближается к очередному переломному моменту в своей истории - "революции роз". В середине апреля 2003 года начинается массовая голодовка заключенных грузинских тюрем. Инициаторами стали 30 бывших военнослужащих Национальной гвардии Грузии и вооруженного формирования "Мхедриони". Они требовали всеобщей амнистии для всех заключенных, кто воевал за независимость и территориальную целостность страны. К акции постепенно присоединились заключенные тюрем на востоке и на западе и через две недели в голодовке участвовали около половины всех заключенных грузинских тюрем - более четырех тысяч человек.Массовая голодовка заключенных была прекращена 7 мая, после того, как было принято решение о создании специальной комиссии, которая изучит их дела.А летом заявило о себе Единое Нацдвижение. В середине июля 2003 года в здании Минюста объявили голодовку депутаты от ЕНД с требованием к властям покрыть пенсионную задолженность перед пенсионерами. Это сейчас пенсии выплачиваются регулярно, в те годы пенсионеры не получали ничего по нескольку лет. Пенсионеры при поддержке адвокатов ЕНД объединялись и подавали в суд, выигрывали дела, но выплат приходилось ждать неопределенное время. Президент Шеварднадзе тогда назвал акцию ЕНД "истерическим популизмом". А Единое Нацдвижение своей акцией тогда завоевало симпатии многих отчаявшихся пожилых людей в Грузии и сотни тысяч их голосов пополнили армию тех, кто впоследствии голосовал за "националов" и поддержал "революцию роз".Саакашвили и его противникиНоябрь 2003, "Революция роз". Шеварднадзе отправляют на пенсию, к власти в стране приходит тройка Саакашвили-Бурджанадзе-Жвания. Правящей партией становится "Единое Нацдвижение", сменив партию, о которой сегодня в Грузии давно забыли - "Союз граждан".После "революции роз" голодовки вовсе не исчезли как форма протеста. Первым к голодовке в феврале 2004 года прибег зять Эдуарда Шеварднадзе, который был задержан через три месяца после его отставки в тбилисском аэропорту. Спецопераций руководил лично тогдашний Генпрокурор Грузии Ираклий Окруашвили.Владелец 51% акций одной из крупнейших в Грузии компаний мобильной связи "Магтиком" Гия Джохтаберидзе был обвинен в неуплате налогов. Семья Шеварднадзе считала задержание политическим преследованием. Джохтаберидзе объявил голодовку 24 марта, протестуя против перевода в общую камеру, опасаясь что его могут ликвидировать по указанию властей. Голодал он всего неделю и прекратил акцию, "убедившись, что даже если обольет себя бензином и подожжет, это не привлечет внимание властей". Так объяснил прекращение голодовки его адвокат. Затем октябрь 2006. Объединение ветеранов "Ветеранта дарбази" 27 октября объявило голодовку с требованием восстановления льгот и пособий для семей погибших в венных действиях. Льготы были аннулированы в январе 2006 года правительством Саакашвили. Акция была разогнана 1 ноября, семь участников были арестованы.Март 2007. Лидер партии "Надежда" и экс-председатель Национал-демократической партии Грузии Ирина Саришвили-Чантурия 28 марта вместе с девятью активистами начала голодовку с требованием сделать открытым судебный процесс над арестованными сторонниками Игоря Гиоргадзе - министра безопасности времен Шеварднадзе. Саришвили прервала голодовку 25 апреля - после того как была доставлена в реанимацию кардиологической клиники в состоянии шока. Около 20 представителей оппозиции объявили голодовку 2 ноября 2007 года перед парламентом, параллельно проходили митинги. Через пять дней, 7 ноября спецназ МВД жестко разогнал акцию противников Саакашвили с применением слезоточивого газа, водометов и резиновых пуль. Пострадали более 500 человек, до 30 участников акции были задержаны, спецназ ворвался в офис оппозиционного телеканала "Имеди". В стране было объявлено чрезвычайное положение. Президент Грузии Михаил Саакашвили подал в отставку и были назначены внеочередные президентские выборы. К середине марта 2008 года в Грузии в знак протеста голодали порядка 80 человек.Серия тюремных голодовокПоследние годы правления Михаила Саакашвили ознаменовались несколькими голодовками заключенных, которые называли себя политическими. В мае 2010 года в тюремной больнице Глданского изолятора объявил голодовку сын первого президента Грузии Цотне Гамсахурдиа с целью привлечь внимание правозащитных организаций к фактам физического насилия над заключенными. Надписи "Свободу Цотне!" можно до сих пор найти в разных районах Тбилиси на зданиях и заборах. В августе 2010 объявили голодовку в тюрьме с требованием освобождения политзаключенных политолог Вахтанг Маисая и основатель молодежного движения "Шемогвиертди" ("Присоединяйся") Мелор ВачнадзеВ мае 2011 года, требование освободить политзаключенных поддержали на акции голодовки перед парламентом около 20 грузинских адвокатов и юристов. Среди требований также были независимость судебной системы; расследование убийств Зураб Жвания, Гиоргия Саная, Гурама Шарадзе, Бадри Патаркацишвили; прекращение пыток заключенных и так далее. Голодовка адвокатов продолжалась пять дней. Далее идет лето 2011 года, которое прошлом под знаком "дела фотографов". Несколько операторов были задержаны по подозрению в шпионаже. Фотограф грузинского МИД Георгий Абдаладзе объявил сухую голодовку в день своего задержания, но начал принимать воду через несколько дней, после ухудшения состояния. 22 июля вместе еще с тремя фотографами он был освобожден, дав признательные показания и получив условный срок в три года. Судимость была снята со всех четырех фотографов, осужденных за шпионаж в пользу России, в апреле 2013 года. после смены власти в Грузии. Эпоха "Мечты"Осень 2012 года. "Единое Нацдвижение" на парламентских выборах проигрывает "Грузинской мечте", созданной миллиардером Бидзиной Иванишвили. Первую политическую голодовку после смены власти в Грузии 18 декабря 2012 года объявил бывший друг, а затем непримиримый враг Саакашвили, экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили в Тбилисской тюрьме №9. Тем самым он выражал солидарность с арестантами, которые не попали в утвержденный парламентом список политзаключенных времен Саакашвили. Голодовка носила символический характер и продолжалась три дня. Тем временем в Грузии начинаются аресты ближайших соратников Саакашвили. В тюрьму попадает некогда всесильный глава МВД, затем премьер Вано Мерабишвили. Мерабишвили объявляет голодовку 17 июня 2013 года в предварительном заключении в тюрьме №9. Правда, требование не политическое - поставить телевизор в камеру и позволить оформить доверенность на банковские счета для членов семьи.Февраль 2014. Около тысячи заключенных 7 февраля объявляют голодовку в Гегутской тюрьме близ Кутаиси, потребовав прекратить жестокое обращение со стороны тюремной администрации. Июль 2014. Экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава, находящийся в заключении, объявил голодовку, потребовав перевода в учреждение по исполнению наказаний №9, так как в Глданской тюрьме он не чувствовал себя в безопасности. Голодовка продолжалась всего три дня - Угулава был переведен в тюрьму №9.Сентябрь 2015. Голодовку 9 сентября на несколько дней объявляет еще один соратник Саакашвили, оказавшийся за решеткой. Бывший министр обороны Грузии Бачо Ахалая опротестовывал перенос судебных слушаний.В ноябре 2015 активизируется партия "Альянс патриотов", одна из немногих выступающих в Грузии за развитие отношений с Россией. Члены партии "Альянс патриотов" во главе с лидером Ирмой Инашвили объявили голодовку 9 ноября 2015 года в знак протеста в связи с результатами промежуточных парламентских выборов в двух районах Грузии. Протестующие обвиняли власти в фальсификации. Голодовка нескольких десятков человек продолжалась до конца ноября. Еще одну голодовку "Альянс патриотов" объявляет через два года, в сентябре 2017, с целым списком требований к властям - от начала диалога с Москвой до запрета на продажу земли иностранцев.Осенью 2018 года в Грузии начинаются акции протеста, связанные с резонансным делом о массовой драке школьников. Отец убитого школьника Заза Саралидзе требует наказания убийц своего 16-летнего сына. На митинги с требованием справедливости выходят тысячи людей, обвиняющие власти в необъективном расследовании. Заза Саралидзе объявил голодовку 10 сентября 2018 года у здания парламента, прекратил 19 сентября после встречи с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II. В декабре 2018 года сыновья первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия Константин и Цотне объявляют голодовку у здания прокуратуры с требованием довести до конца расследование дела о гибели их отца - первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия. Они прекратили голодовку через 13 дней, после встречи с генеральным прокурором.И, наконец октябрь 2021 - одна из самых громких голодовок в новейшей истории Грузии. От приема пищи в тюрьме отказался третий президент Грузии Михаил Саакашвили, арестованный после возвращения на родину. Голодовка экс-президента продолжается уже четвертую неделю, Минздрав собрал консилиум для контроля над его состоянием и обсуждает вопрос перевода в тюремную больницу. Подробно, как развиваются события после возвращения и ареста Саакашвили в Грузию - здесь > > >

https://sputnik-georgia.ru/20211023/lichnyy-vrach-saakashvili-gospitalizatsiya-eks-prezidentu-mozhet-ponadobitsya-v-lyuboy-moment-261434828.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

справки , грузия, аналитика, голодовка, возвращение и арест саакашвили