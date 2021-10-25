https://sputnik-georgia.ru/20211025/situatsiya-v-gospitalnom-sektore-gruzii---kovid-kliniki-zagruzheny-do-predela-261466797.html
Ситуация в госпитальном секторе Грузии - ковид-клиники загружены до предела
Ситуация в госпитальном секторе Грузии - ковид-клиники загружены до предела
В ковид-клиниках не исключают, что в скором времени они смогут принимать всех инфицированных пациентов 25.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-25T15:16+0400
2021-10-25T15:16+0400
2021-10-25T15:16+0400
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Загруженность госпитального сектора медики связывают прежде всего с низким уровнем вакцинации в Грузии.По последним данным, в стране 48 757 активных случаев коронавируса, из них 6 166 человек госпитализированы и проходят лечение в стационарах.COVID-статистика Грузии – смертность возросла>>Сложная ситуация и в тбилисской детской больнице имени Цицишвили. По словам директор клиники Давида Рехвиашвили, обращаемость пациентов, инфицированных коронавирусом, остается высокой."В клинике сейчас лечатся 108 пациентов. Обращаемость высокая, но, главное, что больше не наблюдается тенденция роста. Что касается состояния пациентов, то критически острой ситуации нет ни у одного", - заявил Рехвиашвили.Он сообщил, что в клинике Цицишвили лечится 51 инфицированный родитель, и ни один из них не вакцинирован.Число инфицированных в Грузии с начала пандемии составляет более 694 тысяч, более 635 тысяч человек выздоровели, 9 788 скончались. К этому времени сделано 1 950 693 прививок от COVID-19.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
Ситуация в госпитальном секторе Грузии - ковид-клиники загружены до предела
В ковид-клиниках не исключают, что в скором времени они смогут принимать всех инфицированных пациентов
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Загруженность госпитального сектора медики связывают прежде всего с низким уровнем вакцинации в Грузии.
По последним данным, в стране 48 757 активных случаев коронавируса, из них 6 166 человек госпитализированы и проходят лечение в стационарах.
"Наша клиника абсолютно перегружена. Нет мест ни для взрослых, ни для детей. В целом, положение у нас очень тяжелое. Практически ни про одного пациента не могу сказать, что он средней тяжести, все зависят от кислорода. Придет время, когда не будет хватать коек, и мы не сможет принимать пациентов", - заявила руководитель инфекционного департамента клиники Вахтанга Бочоришвили Лия Голиадзе.
Сложная ситуация и в тбилисской детской больнице имени Цицишвили. По словам директор клиники Давида Рехвиашвили, обращаемость пациентов, инфицированных коронавирусом, остается высокой.
"В клинике сейчас лечатся 108 пациентов. Обращаемость высокая, но, главное, что больше не наблюдается тенденция роста. Что касается состояния пациентов, то критически острой ситуации нет ни у одного", - заявил Рехвиашвили.
Он сообщил, что в клинике Цицишвили лечится 51 инфицированный родитель, и ни один из них не вакцинирован.
Число инфицированных в Грузии с начала пандемии составляет более 694 тысяч, более 635 тысяч человек выздоровели, 9 788 скончались. К этому времени сделано 1 950 693 прививок от COVID-19.
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