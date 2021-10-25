Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920
Пятая волна
Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
https://sputnik-georgia.ru/20211025/situatsiya-v-gospitalnom-sektore-gruzii---kovid-kliniki-zagruzheny-do-predela-261466797.html
Ситуация в госпитальном секторе Грузии - ковид-клиники загружены до предела
Ситуация в госпитальном секторе Грузии - ковид-клиники загружены до предела
В ковид-клиниках не исключают, что в скором времени они смогут принимать всех инфицированных пациентов 25.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-25T15:16+0400
2021-10-25T15:16+0400
пятая волна
общество
новости
грузия
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/16/251231664_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3731ea9f3a77c0d02e219a430772088b.jpg
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Загруженность госпитального сектора медики связывают прежде всего с низким уровнем вакцинации в Грузии.По последним данным, в стране 48 757 активных случаев коронавируса, из них 6 166 человек госпитализированы и проходят лечение в стационарах.COVID-статистика Грузии – смертность возросла&gt;&gt;Сложная ситуация и в тбилисской детской больнице имени Цицишвили. По словам директор клиники Давида Рехвиашвили, обращаемость пациентов, инфицированных коронавирусом, остается высокой."В клинике сейчас лечатся 108 пациентов. Обращаемость высокая, но, главное, что больше не наблюдается тенденция роста. Что касается состояния пациентов, то критически острой ситуации нет ни у одного", - заявил Рехвиашвили.Он сообщил, что в клинике Цицишвили лечится 51 инфицированный родитель, и ни один из них не вакцинирован.Число инфицированных в Грузии с начала пандемии составляет более 694 тысяч, более 635 тысяч человек выздоровели, 9 788 скончались. К этому времени сделано 1 950 693 прививок от COVID-19.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/16/251231664_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5797f3687535873c58d12709e5120e35.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Ситуация в госпитальном секторе Грузии - ковид-клиники загружены до предела

15:16 25.10.2021
© AP Photo / Alessandra TarantinoЭпидемия коронавируса - медики в респираторах и защитной одежде в реанимации
Эпидемия коронавируса - медики в респираторах и защитной одежде в реанимации - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2021
© AP Photo / Alessandra Tarantino
В ковид-клиниках не исключают, что в скором времени они смогут принимать всех инфицированных пациентов
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Загруженность госпитального сектора медики связывают прежде всего с низким уровнем вакцинации в Грузии.
По последним данным, в стране 48 757 активных случаев коронавируса, из них 6 166 человек госпитализированы и проходят лечение в стационарах.
COVID-статистика Грузии – смертность возросла>>

"Наша клиника абсолютно перегружена. Нет мест ни для взрослых, ни для детей. В целом, положение у нас очень тяжелое. Практически ни про одного пациента не могу сказать, что он средней тяжести, все зависят от кислорода. Придет время, когда не будет хватать коек, и мы не сможет принимать пациентов", - заявила руководитель инфекционного департамента клиники Вахтанга Бочоришвили Лия Голиадзе.

Сложная ситуация и в тбилисской детской больнице имени Цицишвили. По словам директор клиники Давида Рехвиашвили, обращаемость пациентов, инфицированных коронавирусом, остается высокой.
"В клинике сейчас лечатся 108 пациентов. Обращаемость высокая, но, главное, что больше не наблюдается тенденция роста. Что касается состояния пациентов, то критически острой ситуации нет ни у одного", - заявил Рехвиашвили.
Он сообщил, что в клинике Цицишвили лечится 51 инфицированный родитель, и ни один из них не вакцинирован.
Число инфицированных в Грузии с начала пандемии составляет более 694 тысяч, более 635 тысяч человек выздоровели, 9 788 скончались. К этому времени сделано 1 950 693 прививок от COVID-19.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:39По всей Грузии Дома юстиции начали работать без предварительной записи
16:24Второй тур выборов в Грузии: сколько избирателей имеют право голоса?
16:14В здании парламента Грузии намечается ремонт
15:59В Тбилиси впервые пройдет кинофестиваль моды
15:44"Убит горем": после убийства оператора Болдуин отказался от работы в кино
15:16Ситуация в госпитальном секторе Грузии - ковид-клиники загружены до предела
14:46"Грузинская мечта" соберет сторонников в Тбилиси, чтобы "победить зло"
14:14Политические голодовки в Грузии: когда, зачем, почему
13:57Россияне получат выходные для вакцинации от COVID-19
13:53Жизненные показатели Саакашвили упали до критического уровня - адвокат
13:42Грузинскую драму "Что мы видим, когда смотрим на солнце" наградили в Чикаго
13:26Из Турции в Грузию пытались ввезти 25 тонн опасного картофеля
13:11На чемпионате мира по боксу выступят семь представителей Грузии
12:56"Скажи, кто ты… а то я еще раз ударю": школьница стала жертвой буллинга в Батуми
12:41Пять писателей из Грузии номинированы на премию Астрид Линдгрен
12:26Снег, дождь, гроза – синоптики предупреждает об ухудшении погоды
12:11Футболист, политик, миллионер: биография Кахи Каладзе
11:54Инфекционист рассказал про бесполезность длинного локдауна
11:39COVID-статистика Грузии – смертность возросла
11:09Кому нельзя есть лук? Ответ врача