https://sputnik-georgia.ru/20211025/sozdanie-zelenykh-zon-v-gruzii-pomozhet-izbezhat-lokdauna---ekspert-261475936.html

Создание "зеленых зон" в Грузии поможет избежать локдауна - эксперт

Создание "зеленых зон" в Грузии поможет избежать локдауна - эксперт

ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Основатель Ассоциации рестораторов Грузии Шота Бурджанадзе призывает власти задействовать инициативу о "зеленых зонах" и снять... 25.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-25T19:17+0400

2021-10-25T19:17+0400

2021-10-25T19:56+0400

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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Основатель Ассоциации рестораторов Грузии Шота Бурджанадзе призывает власти задействовать инициативу о "зеленых зонах" и снять ограничения с ресторанов и других заведений, которые будут принимать только вакцинированных от коронавируса или протестированных пациентов.Премьер пообещал не допустить обязательной вакцинации в Грузии>>Эпидемиологическое положение в Грузии сильно ухудшилось в последнее время - на фоне существенного роста заболеваемости (около 3-3,5 тысячи в сутки) в разы сократились темпы вакцинации. В такой ситуации, как показал опыт, ужесточение ограничений неизбежно. На сегодняшний день, к примеру, объекты питания имеют право принимать гостей до 23:00. Прошлой зимой они работали только на вынос или посредством службы доставки.Согласно инициативе, под "зелеными зонами" подразумеваются заведения, в которые могут входить только вакцинированные двумя дозами, переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев, те, кто в течение последних суток получили отрицательный результат быстрого теста, и те, кто в течение последних 72 часов получил отрицательный результат ПЦР-теста.Бурджанадзе уверен, что создание "зеленых зон" сведет риски инфицирования коронавирусом до минимума. На "зеленые зоны", по словам Бурджанадзе, не должны распространятся ограничения, в том числе часовой лимит работы и ограничения на число посетителей за столом (шесть человек). Более того, он предлагает сделать "зеленые зоны" открытыми для проведения свадеб или других массовых мероприятий.Кроме того, Бурджанадзе настаивает на необходимости освободить "зеленые зоны" от выплаты налога на прибыль или предоставить им льготы.В случае задействования вышеуказанной инициативы, рестораны и другие заведения могут лишиться привычного числа посетителей, поэтому некоторые предприниматели ее не приветствуют.Он уверен, что инициатива создания "зеленых зон" станет хорошим стимулом вакцинации в стране, хотя власти не спешат с ее внедрением. По мнению ресторатора, власти проявляют осторожность из-за того, что инициатива непопулярна среди населения, а на носу второй тур выборов в местные органы власти.С инициативой создания "зеленых зон" ранее выступило само правительство. С технической точки зрения ее задействование не должно быть связано с какими-либо сложностями. В стране разработана онлайн-платформа - специальный портал с информацией о ковид-статусе граждан и зарубежных туристов (по QR-коду).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, ассоциация рестораторов грузии, коронавирус covid-19