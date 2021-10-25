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https://sputnik-georgia.ru/20211025/sozdanie-zelenykh-zon-v-gruzii-pomozhet-izbezhat-lokdauna---ekspert-261475936.html
Создание "зеленых зон" в Грузии поможет избежать локдауна - эксперт
Создание "зеленых зон" в Грузии поможет избежать локдауна - эксперт
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Основатель Ассоциации рестораторов Грузии Шота Бурджанадзе призывает власти задействовать инициативу о "зеленых зонах" и снять... 25.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-25T19:17+0400
2021-10-25T19:56+0400
новости
грузия
ассоциация рестораторов грузии
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Основатель Ассоциации рестораторов Грузии Шота Бурджанадзе призывает власти задействовать инициативу о "зеленых зонах" и снять ограничения с ресторанов и других заведений, которые будут принимать только вакцинированных от коронавируса или протестированных пациентов.Премьер пообещал не допустить обязательной вакцинации в Грузии&gt;&gt;Эпидемиологическое положение в Грузии сильно ухудшилось в последнее время - на фоне существенного роста заболеваемости (около 3-3,5 тысячи в сутки) в разы сократились темпы вакцинации. В такой ситуации, как показал опыт, ужесточение ограничений неизбежно. На сегодняшний день, к примеру, объекты питания имеют право принимать гостей до 23:00. Прошлой зимой они работали только на вынос или посредством службы доставки.Согласно инициативе, под "зелеными зонами" подразумеваются заведения, в которые могут входить только вакцинированные двумя дозами, переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев, те, кто в течение последних суток получили отрицательный результат быстрого теста, и те, кто в течение последних 72 часов получил отрицательный результат ПЦР-теста.Бурджанадзе уверен, что создание "зеленых зон" сведет риски инфицирования коронавирусом до минимума. На "зеленые зоны", по словам Бурджанадзе, не должны распространятся ограничения, в том числе часовой лимит работы и ограничения на число посетителей за столом (шесть человек). Более того, он предлагает сделать "зеленые зоны" открытыми для проведения свадеб или других массовых мероприятий.Кроме того, Бурджанадзе настаивает на необходимости освободить "зеленые зоны" от выплаты налога на прибыль или предоставить им льготы.В случае задействования вышеуказанной инициативы, рестораны и другие заведения могут лишиться привычного числа посетителей, поэтому некоторые предприниматели ее не приветствуют.Он уверен, что инициатива создания "зеленых зон" станет хорошим стимулом вакцинации в стране, хотя власти не спешат с ее внедрением. По мнению ресторатора, власти проявляют осторожность из-за того, что инициатива непопулярна среди населения, а на носу второй тур выборов в местные органы власти.С инициативой создания "зеленых зон" ранее выступило само правительство. С технической точки зрения ее задействование не должно быть связано с какими-либо сложностями. В стране разработана онлайн-платформа - специальный портал с информацией о ковид-статусе граждан и зарубежных туристов (по QR-коду).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, ассоциация рестораторов грузии, коронавирус covid-19

Создание "зеленых зон" в Грузии поможет избежать локдауна - эксперт

19:17 25.10.2021 (обновлено: 19:56 25.10.2021)
© Sputnik / Alexander ImedashviliПустующие столики в уличном кафе и меню
Пустующие столики в уличном кафе и меню - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Основатель Ассоциации рестораторов Грузии Шота Бурджанадзе призывает власти задействовать инициативу о "зеленых зонах" и снять ограничения с ресторанов и других заведений, которые будут принимать только вакцинированных от коронавируса или протестированных пациентов.
Премьер пообещал не допустить обязательной вакцинации в Грузии>>
Эпидемиологическое положение в Грузии сильно ухудшилось в последнее время - на фоне существенного роста заболеваемости (около 3-3,5 тысячи в сутки) в разы сократились темпы вакцинации. В такой ситуации, как показал опыт, ужесточение ограничений неизбежно. На сегодняшний день, к примеру, объекты питания имеют право принимать гостей до 23:00. Прошлой зимой они работали только на вынос или посредством службы доставки.

"До пандемии коронавируса в Грузии было зарегистрировано до 10 тысяч объектов питания, на сегодняшний день 60% из них закрыты. Поэтому внедрение "зеленых зон" поможет сектору функционировать в безопасной среде и избежать очередного локдауна, который бизнес уже не выдержит", - сказал Бурджанадзе в интервью Sputnik Грузия.

Согласно инициативе, под "зелеными зонами" подразумеваются заведения, в которые могут входить только вакцинированные двумя дозами, переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев, те, кто в течение последних суток получили отрицательный результат быстрого теста, и те, кто в течение последних 72 часов получил отрицательный результат ПЦР-теста.
Бурджанадзе уверен, что создание "зеленых зон" сведет риски инфицирования коронавирусом до минимума. На "зеленые зоны", по словам Бурджанадзе, не должны распространятся ограничения, в том числе часовой лимит работы и ограничения на число посетителей за столом (шесть человек). Более того, он предлагает сделать "зеленые зоны" открытыми для проведения свадеб или других массовых мероприятий.
Кроме того, Бурджанадзе настаивает на необходимости освободить "зеленые зоны" от выплаты налога на прибыль или предоставить им льготы.
В случае задействования вышеуказанной инициативы, рестораны и другие заведения могут лишиться привычного числа посетителей, поэтому некоторые предприниматели ее не приветствуют.

"Это мое мнение как конкретного ресторатора. В краткосрочной перспективе сделать такой шаг непросто, но обязательно. Мы понимаем, что с коронавирусом нам жить еще долго. Многие объекты питания не могут работать в нынешних условиях", – отметил Бурджанадзе.

Он уверен, что инициатива создания "зеленых зон" станет хорошим стимулом вакцинации в стране, хотя власти не спешат с ее внедрением. По мнению ресторатора, власти проявляют осторожность из-за того, что инициатива непопулярна среди населения, а на носу второй тур выборов в местные органы власти.
С инициативой создания "зеленых зон" ранее выступило само правительство. С технической точки зрения ее задействование не должно быть связано с какими-либо сложностями. В стране разработана онлайн-платформа - специальный портал с информацией о ковид-статусе граждан и зарубежных туристов (по QR-коду).
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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