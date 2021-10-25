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https://sputnik-georgia.ru/20211025/ubit-gorem-posle-ubiystva-operatora-bolduin-otkazalsya-ot-raboty-v-kino--261464473.html
"Убит горем": после убийства оператора Болдуин отказался от работы в кино
"Убит горем": после убийства оператора Болдуин отказался от работы в кино
Звезде кино потребуется время, чтобы пережить трагедию, произошедшую на съемках нового фильма "Ржавчина" 25.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-25T15:44+0400
2021-10-25T15:44+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Американский актер Алек Болдуин отказался возвращаться к работе - звезда пытается смириться с тем, что нечаянно застрелил оператора на съемках. Женщина, готовившая для Болдуина оружие, была новичком в профессии, пишут СМИ &gt;&gt;&gt;После того, как Болдуин стал виновником трагической ошибки на съемках фильма "Ржавчина", он решил взять отпуск на неопределенный срок. Ранее актер выстрелил из "холостого" оружия и нечаянно застрелил оператора Галину Хатчинс, а также ранил сильно режиссера. Болдуину потребовалось несколько дней, чтобы взять себя в руки и прокомментировать ситуацию. Звезда заявил, что его сердце навсегда разбито. После этого источник People рассказал, что после трагедии Болдуин "убит горем" и оплакивает смерть убитой женщины. Вот почему актер решил отказаться от всех проектов в кино и не вернется на площадку. "Ему потребуется время, чтобы разобраться во всем. Он должен побыть один или в кругу своей семьи", - отметил аноним.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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в мире, сша, алек болдуин, зарубежные звезды

"Убит горем": после убийства оператора Болдуин отказался от работы в кино

15:44 25.10.2021
© AFP / MARK SAGLIOCCOАлек Болдуин
Алек Болдуин - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2021
© AFP / MARK SAGLIOCCO
Звезде кино потребуется время, чтобы пережить трагедию, произошедшую на съемках нового фильма "Ржавчина"
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Американский актер Алек Болдуин отказался возвращаться к работе - звезда пытается смириться с тем, что нечаянно застрелил оператора на съемках.
Женщина, готовившая для Болдуина оружие, была новичком в профессии, пишут СМИ >>>
После того, как Болдуин стал виновником трагической ошибки на съемках фильма "Ржавчина", он решил взять отпуск на неопределенный срок. Ранее актер выстрелил из "холостого" оружия и нечаянно застрелил оператора Галину Хатчинс, а также ранил сильно режиссера.
Болдуину потребовалось несколько дней, чтобы взять себя в руки и прокомментировать ситуацию. Звезда заявил, что его сердце навсегда разбито.
После этого источник People рассказал, что после трагедии Болдуин "убит горем" и оплакивает смерть убитой женщины. Вот почему актер решил отказаться от всех проектов в кино и не вернется на площадку.
"Ему потребуется время, чтобы разобраться во всем. Он должен побыть один или в кругу своей семьи", - отметил аноним.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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