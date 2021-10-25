https://sputnik-georgia.ru/20211025/ubit-gorem-posle-ubiystva-operatora-bolduin-otkazalsya-ot-raboty-v-kino--261464473.html
"Убит горем": после убийства оператора Болдуин отказался от работы в кино
"Убит горем": после убийства оператора Болдуин отказался от работы в кино
Звезде кино потребуется время, чтобы пережить трагедию, произошедшую на съемках нового фильма "Ржавчина" 25.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-25T15:44+0400
2021-10-25T15:44+0400
2021-10-25T15:44+0400
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Американский актер Алек Болдуин отказался возвращаться к работе - звезда пытается смириться с тем, что нечаянно застрелил оператора на съемках. Женщина, готовившая для Болдуина оружие, была новичком в профессии, пишут СМИ >>>После того, как Болдуин стал виновником трагической ошибки на съемках фильма "Ржавчина", он решил взять отпуск на неопределенный срок. Ранее актер выстрелил из "холостого" оружия и нечаянно застрелил оператора Галину Хатчинс, а также ранил сильно режиссера. Болдуину потребовалось несколько дней, чтобы взять себя в руки и прокомментировать ситуацию. Звезда заявил, что его сердце навсегда разбито. После этого источник People рассказал, что после трагедии Болдуин "убит горем" и оплакивает смерть убитой женщины. Вот почему актер решил отказаться от всех проектов в кино и не вернется на площадку. "Ему потребуется время, чтобы разобраться во всем. Он должен побыть один или в кругу своей семьи", - отметил аноним.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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в мире, сша, алек болдуин, зарубежные звезды
"Убит горем": после убийства оператора Болдуин отказался от работы в кино
Звезде кино потребуется время, чтобы пережить трагедию, произошедшую на съемках нового фильма "Ржавчина"
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Американский актер Алек Болдуин отказался возвращаться к работе - звезда пытается смириться с тем, что нечаянно застрелил оператора на съемках.
После того, как Болдуин стал виновником трагической ошибки на съемках фильма "Ржавчина", он решил взять отпуск на неопределенный срок. Ранее актер выстрелил из "холостого" оружия и нечаянно застрелил оператора Галину Хатчинс, а также ранил сильно режиссера.
Болдуину потребовалось несколько дней, чтобы взять себя в руки и прокомментировать ситуацию. Звезда заявил, что его сердце навсегда разбито.
После этого источник People рассказал, что после трагедии Болдуин "убит горем" и оплакивает смерть убитой женщины. Вот почему актер решил отказаться от всех проектов в кино и не вернется на площадку.
"Ему потребуется время, чтобы разобраться во всем. Он должен побыть один или в кругу своей семьи", - отметил аноним.
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