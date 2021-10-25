https://sputnik-georgia.ru/20211025/v-tbilisi-vpervye-proydet-kinofestival-mody-261468205.html

В Тбилиси впервые пройдет кинофестиваль моды

В Тбилиси впервые пройдет кинофестиваль моды

Это будет первый подобный фестиваль в Закавказье - он объединит на одной сцене искусство моды и кино 25.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-25T15:59+0400

2021-10-25T15:59+0400

2021-10-25T15:59+0400

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грузинские дизайнеры покоряют мир моды

кино

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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Тбилисский кинофестиваль моды впервые пройдет в столице Грузии с 29 ноября по 1 декабря 2021 года.Целью мероприятия является формулирование моды как формы коммуникации через кино. Фестиваль призван создать платформу, на которой мода объединит другие области искусства и будет способствовать появлению новых видений в этой сфере.Примечательно, что кинофестиваль моды в Тбилиси - это первый подобный фестиваль в Закавказье.Официальным представителем фестиваля является организация JAMPROJECT. В нее входят тбилисский коллектив художников, которые занимаются продакшн, медиапроизводством, визуальной коммуникацией в различных формах. JAMPROJECT был создан в 2019 году и является одним из самых успешных проектов, реализованным в рамках Mercedes-Benz Fashion Week.Все подробности о программе, участниках и членах жюри Тбилисского кинофестиваля моды вскоре будет на официальном сайте.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211021/gruzinskiy-dizayner-bicholla-stanet-ventsom-nedeli-mody-mercedes-benz-fashion-week-russia-261371641.html

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культура, новости, грузия, тбилиси, мода, грузинские дизайнеры, кинофестиваль, грузинские дизайнеры покоряют мир моды, кино