https://sputnik-georgia.ru/20211025/v-tbilisi-vpervye-proydet-kinofestival-mody-261468205.html
В Тбилиси впервые пройдет кинофестиваль моды
В Тбилиси впервые пройдет кинофестиваль моды
Это будет первый подобный фестиваль в Закавказье - он объединит на одной сцене искусство моды и кино 25.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-25T15:59+0400
2021-10-25T15:59+0400
2021-10-25T15:59+0400
культура
новости
грузия
тбилиси
мода
грузинские дизайнеры
кинофестиваль
грузинские дизайнеры покоряют мир моды
кино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24511/30/245113052_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_f26335750842b2de32faeff9598f02ae.jpg
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Тбилисский кинофестиваль моды впервые пройдет в столице Грузии с 29 ноября по 1 декабря 2021 года.Целью мероприятия является формулирование моды как формы коммуникации через кино. Фестиваль призван создать платформу, на которой мода объединит другие области искусства и будет способствовать появлению новых видений в этой сфере.Примечательно, что кинофестиваль моды в Тбилиси - это первый подобный фестиваль в Закавказье.Официальным представителем фестиваля является организация JAMPROJECT. В нее входят тбилисский коллектив художников, которые занимаются продакшн, медиапроизводством, визуальной коммуникацией в различных формах. JAMPROJECT был создан в 2019 году и является одним из самых успешных проектов, реализованным в рамках Mercedes-Benz Fashion Week.Все подробности о программе, участниках и членах жюри Тбилисского кинофестиваля моды вскоре будет на официальном сайте.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211021/gruzinskiy-dizayner-bicholla-stanet-ventsom-nedeli-mody-mercedes-benz-fashion-week-russia-261371641.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24511/30/245113052_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_c6c55ad5d08b379ba5d79e9655216448.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, новости, грузия, тбилиси, мода, грузинские дизайнеры, кинофестиваль, грузинские дизайнеры покоряют мир моды, кино
В Тбилиси впервые пройдет кинофестиваль моды
Это будет первый подобный фестиваль в Закавказье - он объединит на одной сцене искусство моды и кино
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik.
Тбилисский кинофестиваль моды впервые пройдет
в столице Грузии с 29 ноября по 1 декабря 2021 года.
Целью мероприятия является формулирование моды как формы коммуникации через кино. Фестиваль призван создать платформу, на которой мода объединит другие области искусства и будет способствовать появлению новых видений в этой сфере.
Примечательно, что кинофестиваль моды в Тбилиси - это первый подобный фестиваль в Закавказье.
Официальным представителем фестиваля является организация JAMPROJECT. В нее входят тбилисский коллектив художников, которые занимаются продакшн, медиапроизводством, визуальной коммуникацией в различных формах. JAMPROJECT был создан в 2019 году и является одним из самых успешных проектов, реализованным в рамках Mercedes-Benz Fashion Week.
Все подробности о программе, участниках и членах жюри Тбилисского кинофестиваля моды вскоре будет на официальном сайте.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.