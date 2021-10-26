https://sputnik-georgia.ru/20211026/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-4-762-261485286.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 762

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 762

За последние 24 часа от коронавируса скончались 43 человека, выздоровели за сутки 3 953 человека, а с начала пандемии - 639 564 26.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-26T10:55+0400

2021-10-26T10:55+0400

2021-10-26T11:02+0400

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 762, вылечились 3 953 человека, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии по сегодняшний день в стране выявлено 698 944 случая заражения коронавирусом, вылечились 639 564 человека.Ситуация в госпитальном секторе Грузии - ковид-клиники загружены до предела>>Вместе с тем за последние 24 часа скончались 43 инфицированных ковидом, а с начала пандемии - 9 831.За сутки сделано 48 090 тестов, в том числе 35 647 на антиген и 12 443 ПЦР-теста.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки - 9,9%, за последние 14 дней - 9,05%, за последние семь дней – 8,97%.К этому времени сделано 1 955 943 прививоки, в том числе за последние сутки 4 927. В карантине в данное время находится 51 человек, в стационарах - 6 186, в ковид-гостиницах - 975.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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