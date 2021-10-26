Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920
Пятая волна
Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
https://sputnik-georgia.ru/20211026/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-4-762-261485286.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 762
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 762
За последние 24 часа от коронавируса скончались 43 человека, выздоровели за сутки 3 953 человека, а с начала пандемии - 639 564 26.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-26T10:55+0400
2021-10-26T11:02+0400
пятая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/0c/251705714_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_0d66fffda89a3913996f9bee7fe99c98.jpg
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 762, вылечились 3 953 человека, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии по сегодняшний день в стране выявлено 698 944 случая заражения коронавирусом, вылечились 639 564 человека.Ситуация в госпитальном секторе Грузии - ковид-клиники загружены до предела&gt;&gt;Вместе с тем за последние 24 часа скончались 43 инфицированных ковидом, а с начала пандемии - 9 831.За сутки сделано 48 090 тестов, в том числе 35 647 на антиген и 12 443 ПЦР-теста.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки - 9,9%, за последние 14 дней - 9,05%, за последние семь дней – 8,97%.К этому времени сделано 1 955 943 прививоки, в том числе за последние сутки 4 927. В карантине в данное время находится 51 человек, в стационарах - 6 186, в ковид-гостиницах - 975.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/0c/251705714_520:141:3000:2001_1920x0_80_0_0_43c2d8f803a86afd8f86fdc51ee1726e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 762

10:55 26.10.2021 (обновлено: 11:02 26.10.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 26.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
За последние 24 часа от коронавируса скончались 43 человека, выздоровели за сутки 3 953 человека, а с начала пандемии - 639 564
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 762, вылечились 3 953 человека, согласно данным официального сайта StopCov.
С начала пандемии по сегодняшний день в стране выявлено 698 944 случая заражения коронавирусом, вылечились 639 564 человека.
Ситуация в госпитальном секторе Грузии - ковид-клиники загружены до предела>>
Вместе с тем за последние 24 часа скончались 43 инфицированных ковидом, а с начала пандемии - 9 831.
За сутки сделано 48 090 тестов, в том числе 35 647 на антиген и 12 443 ПЦР-теста.
Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки - 9,9%, за последние 14 дней - 9,05%, за последние семь дней – 8,97%.
К этому времени сделано 1 955 943 прививоки, в том числе за последние сутки 4 927.
В карантине в данное время находится 51 человек, в стационарах - 6 186, в ковид-гостиницах - 975.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:11Лечащий врач Саакашвили заявил о необходимости расширения консилиума врачей
12:09COVID-статистика Грузии: за сутки около пяти тысяч инфицированных
11:54Наталия Орейро получила гражданство РФ
11:37Первый в регионе центр адронной терапии откроется в Грузии через два года
11:21Поддельные ковид-паспорта и ПЦР-тесты за 70 евро: в Грузии поймали мошенников
10:57Внук Чаплина Джеймс Тьерре станет хедлайнером Тбилисского театрального фестиваля
10:55Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 762
10:42Российские моряки предотвратили захват панамского судна пиратами
10:26Дорога в направлении высокогорной Тушети закрыта из-за погодных условий
10:12Кому не стоит вакцинироваться? Ответ эксперта
09:50"Просто катастрофа" - экс-президент о возможной смерти Саакашвили из-за голодовки
09:36Объединение аэропортов Грузии будет реформировано
09:20Курс лари на вторник – 3,1401 GEL/$1
09:01Грузия и Китай успешно торгуют: насколько вырос оборот между странами?
08:33Реставрация Дворца молодежи в Тбилиси подходит к концу
08:02Принудительная вакцинация в Грузии неизбежна, но для определенных групп населения
07:32Новые квартиры в Грузии получат еще 65 семей вынужденных переселенцев
07:01Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
00:15Оппозиция представила коалиционное правительство Кутаиси
ВчераОбострение с привкусом поражения – мнение прессы перед вторым туром выборов в Грузии