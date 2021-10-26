https://sputnik-georgia.ru/20211026/golodnye-schenki-poschitali-svoego-papu-mamoy-i-dostavili-emu-neudobstva--smeshnoe-video-261495021.html

Голодные щенки посчитали своего папу мамой и доставили ему неудобства – смешное видео

Голодные щенки посчитали своего папу мамой и доставили ему неудобства – смешное видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 26.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-26T12:42+0400

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На кадрах видно, как пес породы немецкий боксер стоит на крыльце дома, а вокруг него копошатся восемь щенят. Все они голодны, поэтому пытаются найти молоко. Вот только у их папы молока быть не может, поэтому ему приходится постоянно отпрыгивать от малышей и отбегать. Но они его как ни в чем не бывало догоняют и снова ищут молоко. И так по кругу! Вот уж нелегка жизнь родителей.Смотрите на видео также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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