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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211026/gruzinskaya-mechta-obvinila-oppozitsiyu-v-manipulyatsiyakh-261504664.html
"Грузинская мечта" обвинила оппозицию в манипуляциях
"Грузинская мечта" обвинила оппозицию в манипуляциях
В правящей партии представили данные, которые, по их словам, опровергают обвинения оппозиции в фальсификации выборов 26.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-26T15:58+0400
2021-10-26T16:04+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
новости
грузия
выборы
второй тур местных выборов 2021 в грузии
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Попытка оппозиции манипулировать избирательной статистикой во время первого тура выборов в органы местного самоуправления провалилась, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Шалва Папуашвили.На брифинге Папуашвили представил некоторые статистические данные местных выборов 2021 года в сравнении с другими выборами, прошедшими ранее в стране. В том числе время объявления первичных результатов, аннулированные бюллетени, дисбаланс, количество жалоб, пересчет бюллетеней и т. д.При этом Папуашвили отметил незамедлительное реагирование ЦИК на любую дезинформацию оппозиции в рамках активной коммуникационной стратегии."До выборов 2 октября мы заявляли, что оппозиция готовилась не к выборам, а к беспорядкам 3 октября. Наши предположения оправдались… Сегодня их план не подготовка ко второму туру 30 октября, а спекуляция физическим состоянием Михаила Саакашвили", - заявил Папуашвили.Папуашвили не исключает, что до выборов и в день голосования оппозиция максимально постарается спекулировать этой темой и устраивать разные провокации.Второй тур выборов в органы местной власти Грузии пройдет 30 октября. По итогам первого тура, правящая партия "Грузинская мечта" готовится ко второму туру в 20 городах и районах страны, в том числе в Тбилиси. В большинстве муниципалитетов конкурентом "Мечты" является самая крупная оппозиционная партия страны "Единое национальное движение".Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения - сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211025/yavka-na-prezidentskikh-vyborakh-v-uzbekistane-sostavila-pochti-81-261450925.html
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политика, новости, грузия, выборы, второй тур местных выборов 2021 в грузии

"Грузинская мечта" обвинила оппозицию в манипуляциях

15:58 26.10.2021 (обновлено: 16:04 26.10.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПредвыборная символика. Баннер партии "Грузинская мечта"
Предвыборная символика. Баннер партии Грузинская мечта - Sputnik Грузия, 1920, 26.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
В правящей партии представили данные, которые, по их словам, опровергают обвинения оппозиции в фальсификации выборов
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Попытка оппозиции манипулировать избирательной статистикой во время первого тура выборов в органы местного самоуправления провалилась, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Шалва Папуашвили.
На брифинге Папуашвили представил некоторые статистические данные местных выборов 2021 года в сравнении с другими выборами, прошедшими ранее в стране. В том числе время объявления первичных результатов, аннулированные бюллетени, дисбаланс, количество жалоб, пересчет бюллетеней и т. д.

"Эти данные еще раз подтверждают, насколько фальшивой была кампания т. н. фальсифицированных выборов, начатая оппозицией после парламентских выборов 2020 года", - заявил Папуашвили.

При этом Папуашвили отметил незамедлительное реагирование ЦИК на любую дезинформацию оппозиции в рамках активной коммуникационной стратегии.
"До выборов 2 октября мы заявляли, что оппозиция готовилась не к выборам, а к беспорядкам 3 октября. Наши предположения оправдались… Сегодня их план не подготовка ко второму туру 30 октября, а спекуляция физическим состоянием Михаила Саакашвили", - заявил Папуашвили.
Папуашвили не исключает, что до выборов и в день голосования оппозиция максимально постарается спекулировать этой темой и устраивать разные провокации.
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Второй тур выборов в органы местной власти Грузии пройдет 30 октября. По итогам первого тура, правящая партия "Грузинская мечта" готовится ко второму туру в 20 городах и районах страны, в том числе в Тбилиси. В большинстве муниципалитетов конкурентом "Мечты" является самая крупная оппозиционная партия страны "Единое национальное движение".
Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения - сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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