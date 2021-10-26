https://sputnik-georgia.ru/20211026/gruzinskaya-mechta-obvinila-oppozitsiyu-v-manipulyatsiyakh-261504664.html

"Грузинская мечта" обвинила оппозицию в манипуляциях

"Грузинская мечта" обвинила оппозицию в манипуляциях

В правящей партии представили данные, которые, по их словам, опровергают обвинения оппозиции в фальсификации выборов 26.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-26T15:58+0400

2021-10-26T15:58+0400

2021-10-26T16:04+0400

местные выборы в грузии 2021

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второй тур местных выборов 2021 в грузии

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Попытка оппозиции манипулировать избирательной статистикой во время первого тура выборов в органы местного самоуправления провалилась, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Шалва Папуашвили.На брифинге Папуашвили представил некоторые статистические данные местных выборов 2021 года в сравнении с другими выборами, прошедшими ранее в стране. В том числе время объявления первичных результатов, аннулированные бюллетени, дисбаланс, количество жалоб, пересчет бюллетеней и т. д.При этом Папуашвили отметил незамедлительное реагирование ЦИК на любую дезинформацию оппозиции в рамках активной коммуникационной стратегии."До выборов 2 октября мы заявляли, что оппозиция готовилась не к выборам, а к беспорядкам 3 октября. Наши предположения оправдались… Сегодня их план не подготовка ко второму туру 30 октября, а спекуляция физическим состоянием Михаила Саакашвили", - заявил Папуашвили.Папуашвили не исключает, что до выборов и в день голосования оппозиция максимально постарается спекулировать этой темой и устраивать разные провокации.Второй тур выборов в органы местной власти Грузии пройдет 30 октября. По итогам первого тура, правящая партия "Грузинская мечта" готовится ко второму туру в 20 городах и районах страны, в том числе в Тбилиси. В большинстве муниципалитетов конкурентом "Мечты" является самая крупная оппозиционная партия страны "Единое национальное движение".Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения - сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211025/yavka-na-prezidentskikh-vyborakh-v-uzbekistane-sostavila-pochti-81-261450925.html

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политика, новости, грузия, выборы, второй тур местных выборов 2021 в грузии