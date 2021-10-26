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Грузинские футболистки проиграли в третьем подряд отборочном матче ЧМ-2023
Грузинские футболистки проиграли в третьем подряд отборочном матче ЧМ-2023
С нулем очков женская сборная Грузии занимает последнее место в отборочной группе "А", лидером которой является команда Швеции 26.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-26T23:13+0400
2021-10-26T23:13+0400
2021-10-26T23:43+0400
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ТБИЛИСИ, 26 окт – Sputnik. Женская сборная Грузии по футболу уступила на выезде Словакии 0:2 в отборочном матче ЧМ-2023.Оба хозяйских гола уложились в две минуты. Футболистки Словакии забили на 38 и 40 минутах. Счет открыла Мария Миколайова, а буквально в следующей атаке отличилась Мартина Сурновска.Стоит отметить, что если бы не голкипер грузинской сборной Теона Сухашвили, счет в матче был бы гораздо крупней. Страж ворот сборной Грузии несколько раз спасала свою команду от казалось бы сто процентных голов.Для подопечных Георгия Чхаидзе это уже третье поражение подряд в отборочном цикле ЧМ-2023. Ранее грузинские футболистки проиграли Финляндии (0:3) и Швеции (0:4).С нулем очков женская сборная Грузии занимает последнее место в отборочной группе "А". Лидером является команда Швеции, выигравшая все три своих матча и не пропустившая ни одного гола.Заключительный отборочный матч в этом году сборная Грузии проведет 30 ноября против Ирландии в Дублине.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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Грузинские футболистки проиграли в третьем подряд отборочном матче ЧМ-2023
23:13 26.10.2021 (обновлено: 23:43 26.10.2021)
С нулем очков женская сборная Грузии занимает последнее место в отборочной группе "А", лидером которой является команда Швеции
ТБИЛИСИ, 26 окт – Sputnik. Женская сборная Грузии по футболу уступила на выезде Словакии 0:2 в отборочном матче ЧМ-2023.
Оба хозяйских гола уложились в две минуты. Футболистки Словакии забили на 38 и 40 минутах. Счет открыла Мария Миколайова, а буквально в следующей атаке отличилась Мартина Сурновска.
Стоит отметить, что если бы не голкипер грузинской сборной Теона Сухашвили, счет в матче был бы гораздо крупней. Страж ворот сборной Грузии несколько раз спасала свою команду от казалось бы сто процентных голов.
Для подопечных Георгия Чхаидзе это уже третье поражение подряд в отборочном цикле ЧМ-2023. Ранее грузинские футболистки проиграли Финляндии (0:3) и Швеции (0:4).
С нулем очков женская сборная Грузии занимает последнее место в отборочной группе "А"
. Лидером является команда Швеции, выигравшая все три своих матча и не пропустившая ни одного гола.
Заключительный отборочный матч в этом году сборная Грузии проведет 30 ноября против Ирландии в Дублине.
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