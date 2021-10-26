https://sputnik-georgia.ru/20211026/gruzinskie-futbolistki-proigrali-v-tretem-podryad-otborochnom-matche-chm-2023-261516512.html

Грузинские футболистки проиграли в третьем подряд отборочном матче ЧМ-2023

Грузинские футболистки проиграли в третьем подряд отборочном матче ЧМ-2023

С нулем очков женская сборная Грузии занимает последнее место в отборочной группе "А", лидером которой является команда Швеции 26.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-26T23:13+0400

2021-10-26T23:13+0400

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сборная грузии по футболу

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ТБИЛИСИ, 26 окт – Sputnik. Женская сборная Грузии по футболу уступила на выезде Словакии 0:2 в отборочном матче ЧМ-2023.Оба хозяйских гола уложились в две минуты. Футболистки Словакии забили на 38 и 40 минутах. Счет открыла Мария Миколайова, а буквально в следующей атаке отличилась Мартина Сурновска.Стоит отметить, что если бы не голкипер грузинской сборной Теона Сухашвили, счет в матче был бы гораздо крупней. Страж ворот сборной Грузии несколько раз спасала свою команду от казалось бы сто процентных голов.Для подопечных Георгия Чхаидзе это уже третье поражение подряд в отборочном цикле ЧМ-2023. Ранее грузинские футболистки проиграли Финляндии (0:3) и Швеции (0:4).С нулем очков женская сборная Грузии занимает последнее место в отборочной группе "А". Лидером является команда Швеции, выигравшая все три своих матча и не пропустившая ни одного гола.Заключительный отборочный матч в этом году сборная Грузии проведет 30 ноября против Ирландии в Дублине.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210921/zhenskaya-sbornaya-gruzii-po-futbolu-ustupila-shvetsii-v-otborochnom-matche-chm-2023-259784547.html

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