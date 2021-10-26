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Когда Турция нормализует отношения с Арменией: Эрдоган назвал условие
Когда Турция нормализует отношения с Арменией: Эрдоган назвал условие
Сегодня сложилась наиболее благоприятная атмосфера для достижения прочного мира между Арменией и Азербайджаном, считает Эрдоган 26.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Если Армения проявит "искреннюю волю" для урегулирования отношений с Азербайджаном, то не будет никаких препятствий и для нормализации отношений с Турцией, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Sputnik Армения.По мнению турецкого президента, сегодня атмосфера для достижения прочного мира между Арменией и Азербайджаном и продвижения к долгожданной нормализации отношений более благоприятна, чем когда-либо прежде."Совершенно необходимо, чтобы границы были определены и взаимно признаны. Это понимание составляет основу добрососедских отношений", - сказал Эрдоган.Он выразил уверенность, что "придет день, когда мы сможем выехать из Зангезура и отправиться в Стамбул, а позиции региона как транзитного логистического центра укрепятся".В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку и Анкара предпринимают шаги для реализации так называемого "Зангезурского коридора", связывающего Баку с Нахичеваном через территорию Армении.
https://sputnik-georgia.ru/20210919/gruziya-predlozhila-turtsii-stat-posrednikom-v-dialoge-s-armeniey--259714038.html
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политика, новости, в мире, азербайджан, турция, армения, реджеп тайип эрдоган

Когда Турция нормализует отношения с Арменией: Эрдоган назвал условие

23:34 26.10.2021 (обновлено: 23:55 26.10.2021)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - Sputnik Грузия, 1920, 26.10.2021
© POOL
/
Перейти в фотобанк
Сегодня сложилась наиболее благоприятная атмосфера для достижения прочного мира между Арменией и Азербайджаном, считает Эрдоган
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Если Армения проявит "искреннюю волю" для урегулирования отношений с Азербайджаном, то не будет никаких препятствий и для нормализации отношений с Турцией, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Sputnik Армения.
По мнению турецкого президента, сегодня атмосфера для достижения прочного мира между Арменией и Азербайджаном и продвижения к долгожданной нормализации отношений более благоприятна, чем когда-либо прежде.
"Совершенно необходимо, чтобы границы были определены и взаимно признаны. Это понимание составляет основу добрососедских отношений", - сказал Эрдоган.
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Он выразил уверенность, что "придет день, когда мы сможем выехать из Зангезура и отправиться в Стамбул, а позиции региона как транзитного логистического центра укрепятся".
В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку и Анкара предпринимают шаги для реализации так называемого "Зангезурского коридора", связывающего Баку с Нахичеваном через территорию Армении.
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