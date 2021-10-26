https://sputnik-georgia.ru/20211026/kogda-turtsiya-normalizuet-otnosheniya-s-armeniey-erdogan-nazval-uslovie-261516881.html

Когда Турция нормализует отношения с Арменией: Эрдоган назвал условие

Когда Турция нормализует отношения с Арменией: Эрдоган назвал условие

Сегодня сложилась наиболее благоприятная атмосфера для достижения прочного мира между Арменией и Азербайджаном, считает Эрдоган 26.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-26T23:34+0400

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Если Армения проявит "искреннюю волю" для урегулирования отношений с Азербайджаном, то не будет никаких препятствий и для нормализации отношений с Турцией, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Sputnik Армения.По мнению турецкого президента, сегодня атмосфера для достижения прочного мира между Арменией и Азербайджаном и продвижения к долгожданной нормализации отношений более благоприятна, чем когда-либо прежде."Совершенно необходимо, чтобы границы были определены и взаимно признаны. Это понимание составляет основу добрососедских отношений", - сказал Эрдоган.Он выразил уверенность, что "придет день, когда мы сможем выехать из Зангезура и отправиться в Стамбул, а позиции региона как транзитного логистического центра укрепятся".В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку и Анкара предпринимают шаги для реализации так называемого "Зангезурского коридора", связывающего Баку с Нахичеваном через территорию Армении.

https://sputnik-georgia.ru/20210919/gruziya-predlozhila-turtsii-stat-posrednikom-v-dialoge-s-armeniey--259714038.html

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