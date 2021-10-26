https://sputnik-georgia.ru/20211026/kogda-turtsiya-normalizuet-otnosheniya-s-armeniey-erdogan-nazval-uslovie-261516881.html
Когда Турция нормализует отношения с Арменией: Эрдоган назвал условие
Когда Турция нормализует отношения с Арменией: Эрдоган назвал условие
Сегодня сложилась наиболее благоприятная атмосфера для достижения прочного мира между Арменией и Азербайджаном, считает Эрдоган 26.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-26T23:34+0400
2021-10-26T23:34+0400
2021-10-26T23:55+0400
политика
новости
в мире
азербайджан
турция
армения
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1a/261516854_0:0:2889:1626_1920x0_80_0_0_4ec5a8436072dc676ac62dc33d447d66.jpg
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Если Армения проявит "искреннюю волю" для урегулирования отношений с Азербайджаном, то не будет никаких препятствий и для нормализации отношений с Турцией, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Sputnik Армения.По мнению турецкого президента, сегодня атмосфера для достижения прочного мира между Арменией и Азербайджаном и продвижения к долгожданной нормализации отношений более благоприятна, чем когда-либо прежде."Совершенно необходимо, чтобы границы были определены и взаимно признаны. Это понимание составляет основу добрососедских отношений", - сказал Эрдоган.Он выразил уверенность, что "придет день, когда мы сможем выехать из Зангезура и отправиться в Стамбул, а позиции региона как транзитного логистического центра укрепятся".В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку и Анкара предпринимают шаги для реализации так называемого "Зангезурского коридора", связывающего Баку с Нахичеваном через территорию Армении.
https://sputnik-georgia.ru/20210919/gruziya-predlozhila-turtsii-stat-posrednikom-v-dialoge-s-armeniey--259714038.html
азербайджан
турция
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1a/261516854_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_fc25acfb0d4402b07f24df9943ba48b3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, в мире, азербайджан, турция, армения, реджеп тайип эрдоган
Когда Турция нормализует отношения с Арменией: Эрдоган назвал условие
23:34 26.10.2021 (обновлено: 23:55 26.10.2021)
Сегодня сложилась наиболее благоприятная атмосфера для достижения прочного мира между Арменией и Азербайджаном, считает Эрдоган
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik.
Если Армения проявит "искреннюю волю" для урегулирования отношений с Азербайджаном, то не будет никаких препятствий и для нормализации отношений с Турцией, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Sputnik Армения
.
По мнению турецкого президента, сегодня атмосфера для достижения прочного мира между Арменией и Азербайджаном и продвижения к долгожданной нормализации отношений более благоприятна, чем когда-либо прежде.
"Совершенно необходимо, чтобы границы были определены и взаимно признаны. Это понимание составляет основу добрососедских отношений", - сказал Эрдоган.
Он выразил уверенность, что "придет день, когда мы сможем выехать из Зангезура и отправиться в Стамбул, а позиции региона как транзитного логистического центра укрепятся".
В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку и Анкара предпринимают шаги для реализации так называемого "Зангезурского коридора", связывающего Баку с Нахичеваном через территорию Армении.