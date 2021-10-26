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Кому не стоит вакцинироваться? Ответ эксперта
Кому не стоит вакцинироваться? Ответ эксперта
Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироваться, а если решились, то на что следует обратить внимание перед привикой 26.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-26T10:12+0400
2021-10-26T10:12+0400
2021-10-26T11:44+0400
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Вакцинация против коронавируса при крайне высоком титре антител может негативно повлиять на способность организма сопротивляться COVID-19, заявила главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.По словам эксперта, может сложиться ситуация, когда антитела будут потрачены для нейтрализации антигена. Тем временем антиген был эффективно “убит”, и до клеток памяти сигнал о новом производстве антител не дошел."В итоге Вася остался со скромными 300 БАУ, которые остались от изначальных 1,5 тысячи BAU/мл. Выходит, лучше бы он дождался, пока антитела сами до 300 BAU/мл упадут, а не скакал за рубеж за справкой. Я считаю, что перед ревакцинацией надо делать тест на антитела, если они высокие, давать медотвод”, - считает Баранова.Создание "зеленых зон" в Грузии поможет избежать локдауна - эксперт >>>Медик также подчеркнула, что среди переболевших уровень антител в среднем ниже, чем после вакцины, однако все равно есть редкие случаи с огромным уровнем антител. "Им, конечно, тоже стоило бы вакцинацию отложить. Таких людей среди переболевших процентов 5%, не больше. Но все же они попадаются", - добавила врач.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, в мире, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
Кому не стоит вакцинироваться? Ответ эксперта
10:12 26.10.2021 (обновлено: 11:44 26.10.2021)
Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироваться, а если решились, то на что следует обратить внимание перед привикой
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Вакцинация против коронавируса при крайне высоком титре антител может негативно повлиять на способность организма сопротивляться COVID-19, заявила главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.
"Я не уверена, что от этого точно нет никакого вреда. Давайте разберем на примере. Вася Пупкин с высоким титром антител (более 1,5 тысячи BAU/мл), и ему нужна справка о выезде в Европу. Он в ближнем зарубежье делает прививку Johnson (для справки). В организм его попадает антиген, сначала немного, а потом больше, больше… Процесс нейтрализации антигена, при котором антитела тратятся, конкурирует с процессом распознавания антигена и пробуждением клеток памяти, при котором антитела вырабатываются”, - сказала в беседе РИА Новости Баранова.
По словам эксперта, может сложиться ситуация, когда антитела будут потрачены для нейтрализации антигена. Тем временем антиген был эффективно “убит”, и до клеток памяти сигнал о новом производстве антител не дошел.
"В итоге Вася остался со скромными 300 БАУ, которые остались от изначальных 1,5 тысячи BAU/мл. Выходит, лучше бы он дождался, пока антитела сами до 300 BAU/мл упадут, а не скакал за рубеж за справкой. Я считаю, что перед ревакцинацией надо делать тест на антитела, если они высокие, давать медотвод”, - считает Баранова.
Медик также подчеркнула, что среди переболевших уровень антител в среднем ниже, чем после вакцины, однако все равно есть редкие случаи с огромным уровнем антител. "Им, конечно, тоже стоило бы вакцинацию отложить. Таких людей среди переболевших процентов 5%, не больше. Но все же они попадаются", - добавила врач.
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