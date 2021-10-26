https://sputnik-georgia.ru/20211026/kto-bolshe-ekspert-obyasnil-pochemu-mechta-sobiraet-storonnikov-i-chto-ot-etogo-zavisit-261510461.html

Кто больше? Эксперт объяснил, почему "Мечта" собирает сторонников и что от этого зависит

Кто больше? Эксперт объяснил, почему "Мечта" собирает сторонников и что от этого зависит

Ровно за три дня до выборов правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" соберет своих сторонников на митинге в центре Тбилиси и тем самым... 26.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-26T19:21+0400

2021-10-26T19:21+0400

2021-10-26T19:22+0400

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Лидеры "Грузинской мечты" анонсируют многотысячную акцию и уверены, что соберут в разы больше людей, чем 14 октября смогла мобилизовать главная оппозиционная партия "Единое национальное движение". По неофициальным данным, в акции оппозиции приняли участие до 50 тысяч человек.Именно эти две партии и являются главными конкурентами во втором туре местных выборов, которые пройдут в стране 30 октября.Контракция или демонстрация силы? Почему "Грузинской мечте" понадобилась мобилизация своего электората перед выборами? На эти и другие вопросы ответил в беседе со Sputnik Грузия политолог Рамаз Сакварелидзе.Кто больше?По мнению политолога, главная цель акций – впечатлить общество, и того, кто устроит акцию больше, общество воспримет как более сильного игрока.Говоря о том, сможет ли "Грузинская мечта" мобилизовать больше сторонников, чем Нацдвижение, политолог отметил, что здесь нужно учитывать несколько факторов."В целом, как показывают все последние выборы и социологические исследования – у "Грузинской мечты" больше избирателей, чем у "Национального движения". Наверно правильно будет сказать наоборот – у "Национального движения" меньше избирателей, чем у "Грузинской мечты". Поскольку именно негативное отношение к "Национальному движению" чаще всего является залогом успеха "Грузинской мечты", - подчеркнул Сакварелидзе.По мнению политолога, ожидается, что гораздо больше возможности мобилизации будет и у партии, которая уже около десяти лет побеждает на всех выборах."Тем более, что ничего особенно негативного "Грузинская мечта" не делала тем, кто ее поддерживает. А у "Национального движения" не было особенно больших достижений в глазах ее сторонников. Поэтому я сомневаюсь, что эти группы – сторонников "Грузинской мечты" и "Национального движения" - возрастут. И если они остались прежними, то количество сторонников "Грузинской мечты" гораздо больше", - отметил Сакварелидзе.При этом, политолог не исключает, что на акцию "Грузинской мечты" придет гораздо меньше людей, и у этого есть свое логическое объяснение."Есть фактор ковида. Также все зависит от партийной приверженности, точнее приверженности к политике – человек примет во внимание ковид или нет. Было ожидаемо, что сторонники "Национального движения" поставят партийный интерес выше здоровья, и на акцию пришло много сторонников. Такой самоуверенности у "Грузинской мечты" не должно быть. У нее почти нет болельщиков-фанатов", - отметил политолог.Митинг может получиться не таким результативным, если "Грузинская мечта" не сможет сделать хорошую организацию. "А если не получится, то это безусловно окажет влияние на выборы", - подчеркнул эксперт.Фактор СаакашвилиЧто касается возвращения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на родину, то, по мнению политолога, это не может оказать кардинального влияния на итоги предстоящих выборов."Факт, что люди по-разному относятся к его нахождению в тюрьме… Его возращение, безусловно, активизирует избирателей, но активизирует как с одной, так и с другой стороны. Соответственно, если сторонники Саакашвили более активно пойдут на избирательные участки, то также активно пойдут и противники Саакашвили. Поэтому от пропорции этих сторонников и противников и будет зависеть его влияние на результаты выборов", - сказал Сакварелидзе.Третья силаВ большинстве городов и районов во втором туре местных выборов основная борьба предстоит между представителями "Грузинской мечты" и "Единого национального движения". Как в данном случает распределятся голоса избирателей других партий, и кто за кого будет голосовать?По мнению политолога, оппозиционные группы разделены на тех, которые поддерживают тот или иной полюс. Большинство из них - сторонники "Национального движения". И есть группы, которые пытаются быть нейтральными. Среди прочих партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария.Что касается других оппозиционных партий, которые крутятся на орбите "Единого национального движения", то их поддержка будет в сторону кандидатов "Единого национального движения", отметил Сакварелидзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211025/gruzinskaya-mechta-soberet-storonnikov-v-tbilisi-chtoby-pobedit-zlo-261469365.html

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политика, аналитика, обзоры, грузинская мечта, местные выборы, выборы