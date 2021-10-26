https://sputnik-georgia.ru/20211026/novye-kvartiry-v-gruzii-poluchat-esche-65-semey-vynuzhdennykh-pereselentsev-261463553.html

Новые квартиры в Грузии получат еще 65 семей вынужденных переселенцев

Новые квартиры в Грузии получат еще 65 семей вынужденных переселенцев

Новые квартиры семьи вынужденно перемещенных лиц получат в новостройках Тбилиси, Кутаиси и Зугдиди 26.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-26T07:32+0400

2021-10-26T07:32+0400

2021-10-26T07:32+0400

новости

грузия

правительство грузии

жилье для вынужденных переселенцев

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Квартиры в новостройках в разных регионах Грузии получат еще 65 семей вынужденно перемещенных лиц - такое решение принято на заседании правительства в понедельник.По информации администрации правительства Грузии, квартиры будут предоставлены в Тбилиси, Кутаиси (регион Имерети) и Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети).Вынужденные переселенцы в Грузии получат земельные участки за 1 лари>>По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, поддержка и улучшение жилищных условий вынужденно переселенных лиц является одним из важных приоритетов правительства Грузии.По официальным данным, с 2012 года более 27 тысяч семей вынужденных переселенцев обеспечены постоянным жильем.В планах правительства - строительство восьми тысяч квартир в 2021-2024 годах для вынужденных переселенцев, на что будет потрачено 709,8 миллиона лари. Таким образом, квартиры в этот период получат примерно 13 тысяч семей.На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют 286,8 тысячи человек - это более 90 тысяч семей. В Тбилиси проживает 37,8 тысячи семей переселенцев. Квартиры им государство выделяет поэтапно.Квартиры им предоставляются с полным ремонтом под ключ, в том числе с установленной сантехникой в ванной комнате и на кухне, проведенным электричеством, отделкой керамическими плитами ванной комнаты, ламинатом на полу и установленными межкомнатными дверями.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, правительство грузии, жилье для вынужденных переселенцев