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https://sputnik-georgia.ru/20211026/obedinenie-aeroportov-gruzii-budet-reformirovano-261484613.html
Объединение аэропортов Грузии будет реформировано
Объединение аэропортов Грузии будет реформировано
Структуры государственных предприятий Грузии будут реформированы, соответствовать международным стандартам корпоративного управления 26.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-26T09:36+0400
2021-10-26T09:36+0400
экономика
новости
грузия
объединение аэропортов грузии
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. С привлечением международных финансовых организаций планируется реформирование Объединения аэропортов Грузии в рамках реформы госпредприятий.Правительство Грузии активно работает над комплексной реформой государственных предприятий, цель которой – приблизить управление этих компаний к высшим стандартам корпоративного управления.Как пояснила Арчуадзе, до начала реформы Всемирный банк провел анализ структуры ведомства и дал положительное заключение."Положительный момент, о котором было упомянуто, заключается в том, что у нас уже есть наблюдательный совет, мы укомплектованы профессиональным персоналом и у нас есть механизмы, необходимые для управления качеством в области авиационной безопасности, контроля авиационной безопасности и контроля государственных закупок", – отметила Арчуадзе.Авиация – это быстро растущая сфера. Хотя пандемия сильно ударила по нам, динамика восстановления налицо и, согласно обновленным прогнозам на 2023 год, мы уже будем на максимумах 2019 года. Так что эта реформа очень своевременна, сказала Тамар Арчуадзе.Всемирный банк, Азиатский банк развития, Международный валютный фонд и ОЭСР консультируют правительство по вопросам реформы государственных предприятий.Как ранее заявил премьер Ираклий Гарибашвили, эта реформа европейского типа, основанная на лучшем европейском опыте. По его словам, государственные предприятия в Грузии обладают достаточным потенциалом, чтобы играть ведущую роль в развитии определенных секторов экономики.Всего на государственном балансе находится 236 предприятий как широко известных и за пределами страны, так и мелких. Из общего числа предприятий 159 принадлежат центральному правительству, а 77 – местным властям. При этом государство владеет 100% долей в 100 предприятиях, еще в 29 – у него контрольный пакет. Что касается управления предприятиями, то абсолютным большинством управляет министерство экономики.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210406/Reformami-v-Gruzii-budet-zanimatsya-spetsialnyy-mezhvedomstvennyy-sovet-251383593.html
https://sputnik-georgia.ru/20210129/V-Gruzii-nachinaetsya-reforma-gospredpriyatiy-250737687.html
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экономика, новости, грузия, объединение аэропортов грузии

Объединение аэропортов Грузии будет реформировано

09:36 26.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliГрузовой самолет на стоянке на аэродроме в тбилисском международном аэропорту
Грузовой самолет на стоянке на аэродроме в тбилисском международном аэропорту - Sputnik Грузия, 1920, 26.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Структуры государственных предприятий Грузии будут реформированы, соответствовать международным стандартам корпоративного управления
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. С привлечением международных финансовых организаций планируется реформирование Объединения аэропортов Грузии в рамках реформы госпредприятий.
Правительство Грузии активно работает над комплексной реформой государственных предприятий, цель которой – приблизить управление этих компаний к высшим стандартам корпоративного управления.

"Аэропорты являются стратегическим объектом страны. К тому же мы авиационное предприятие. Крупные предприятия, такие как Объединение аэропортов Грузии, должны управляться должным образом, а наша структура должна соответствовать международным стандартам корпоративного управления", – заявила директор Объединения аэропортов Грузии Тамар Арчуадзе.

Как пояснила Арчуадзе, до начала реформы Всемирный банк провел анализ структуры ведомства и дал положительное заключение.
"Положительный момент, о котором было упомянуто, заключается в том, что у нас уже есть наблюдательный совет, мы укомплектованы профессиональным персоналом и у нас есть механизмы, необходимые для управления качеством в области авиационной безопасности, контроля авиационной безопасности и контроля государственных закупок", – отметила Арчуадзе.
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Авиация – это быстро растущая сфера. Хотя пандемия сильно ударила по нам, динамика восстановления налицо и, согласно обновленным прогнозам на 2023 год, мы уже будем на максимумах 2019 года. Так что эта реформа очень своевременна, сказала Тамар Арчуадзе.
Всемирный банк, Азиатский банк развития, Международный валютный фонд и ОЭСР консультируют правительство по вопросам реформы государственных предприятий.
Как ранее заявил премьер Ираклий Гарибашвили, эта реформа европейского типа, основанная на лучшем европейском опыте. По его словам, государственные предприятия в Грузии обладают достаточным потенциалом, чтобы играть ведущую роль в развитии определенных секторов экономики.
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В Грузии начинается реформа госпредприятий
29 января, 07:01
Всего на государственном балансе находится 236 предприятий как широко известных и за пределами страны, так и мелких. Из общего числа предприятий 159 принадлежат центральному правительству, а 77 – местным властям. При этом государство владеет 100% долей в 100 предприятиях, еще в 29 – у него контрольный пакет. Что касается управления предприятиями, то абсолютным большинством управляет министерство экономики.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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