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https://sputnik-georgia.ru/20211026/olimpiyskiy-chempion-iz-gruzii-ne-poedet-na-gran-pri-baku-261510184.html
Олимпийский чемпион из Грузии не поедет на Гран-При Баку
Олимпийский чемпион из Грузии не поедет на Гран-При Баку
На данный момент на турнир в Баку зарегистрировались 219 дзюдоистов (136 мужчин и 83 женщины) из 30 стран мира 26.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-26T19:05+0400
2021-10-26T19:05+0400
спорт
новости
грузия
гран-при по дзюдо
федерация дзюдо грузии
лаша бекаури
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ТБИЛИСИ, 26 окт – Sputnik. Олимпийский чемпион Токио по дзюдо Лаша Бекаури (-90 кг) из-за травмы не сможет принять участие в турнире из серии "Большой шлем", который пройдет в Баку с 5 по 7 ноября."Для Бекаури турнир в Баку должен был стать первым соревнованием после Олимпиады в Токио. Однако из-за травмы он не поедет в Азербайджан. Не так давно Лаша перенес операцию по удалению грыжи, а в ближайшем будущем ему предстоит операция на переносице. Скорее всего, в этом году он уже не выйдет на ковер. Вместо Бекаури в Баку поедет Лука Майсурадзе", - сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо Грузии Sputnik Грузия.Стоит отметить, что Бекаури не единственный лидер сборной Грузии по дзюдо, который не выступит в Баку. Изначально в списке фигурировали имена Лухума Чхвимиани (-60 кг), Лаши Шавдатуашвили (-73 кг), Гурама Тушишвили (+100 кг). Однако все они пропустят бакинский "Большой шлем"."В этом нет ничего необычного. Как только открывается заявка на турнир, национальная федерация заполняет предназначенные для нее места. Потому что если этого не сделать сразу, место пропадет, а уже потом можно менять состав участников, исходя из их физического состояния, решения тренерского штаба и других факторов. Это нормальная практика", - разъяснили ситуацию в пресс-службе.Таким образом, в составе сборной Грузии на "Большом шлеме" в Баку выступят 10 дзюдоистов:На данный момент на турнир в Баку зарегистрировались 219 дзюдоистов (136 мужчин и 83 женщины) из 30 стран мира.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, гран-при по дзюдо, федерация дзюдо грузии, лаша бекаури

Олимпийский чемпион из Грузии не поедет на Гран-При Баку

19:05 26.10.2021
© REUTERS / ANNEGRET HILSEლაშა ბექაური
ლაშა ბექაური - Sputnik Грузия, 1920, 26.10.2021
© REUTERS / ANNEGRET HILSE
На данный момент на турнир в Баку зарегистрировались 219 дзюдоистов (136 мужчин и 83 женщины) из 30 стран мира
ТБИЛИСИ, 26 окт – Sputnik. Олимпийский чемпион Токио по дзюдо Лаша Бекаури (-90 кг) из-за травмы не сможет принять участие в турнире из серии "Большой шлем", который пройдет в Баку с 5 по 7 ноября.
"Для Бекаури турнир в Баку должен был стать первым соревнованием после Олимпиады в Токио. Однако из-за травмы он не поедет в Азербайджан. Не так давно Лаша перенес операцию по удалению грыжи, а в ближайшем будущем ему предстоит операция на переносице. Скорее всего, в этом году он уже не выйдет на ковер. Вместо Бекаури в Баку поедет Лука Майсурадзе", - сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо Грузии Sputnik Грузия.
Стоит отметить, что Бекаури не единственный лидер сборной Грузии по дзюдо, который не выступит в Баку. Изначально в списке фигурировали имена Лухума Чхвимиани (-60 кг), Лаши Шавдатуашвили (-73 кг), Гурама Тушишвили (+100 кг). Однако все они пропустят бакинский "Большой шлем".
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"В этом нет ничего необычного. Как только открывается заявка на турнир, национальная федерация заполняет предназначенные для нее места. Потому что если этого не сделать сразу, место пропадет, а уже потом можно менять состав участников, исходя из их физического состояния, решения тренерского штаба и других факторов. Это нормальная практика", - разъяснили ситуацию в пресс-службе.
Таким образом, в составе сборной Грузии на "Большом шлеме" в Баку выступят 10 дзюдоистов:
(-60 кг) – Джаба Папинашвили
(-66 кг) – Важа Маргвелашвили, Баграт Ниниашвили
(-73 кг) – Джумбер Меладзе
(-81 кг) – Торнике Поладишвили, Гига Гигаури
(-90 кг) – Бека Гвиниашвили, Лука Майсурадзе
(-100 кг) – Онисе Санеблидзе
(+100 кг) – Михаил Джапаридзе
На данный момент на турнир в Баку зарегистрировались 219 дзюдоистов (136 мужчин и 83 женщины) из 30 стран мира.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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