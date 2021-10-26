https://sputnik-georgia.ru/20211026/ostorozhno-moshenniki--assotsiatsiya-bankov-gruzii-predupredila-grazhdan-261513048.html

Осторожно мошенники – Ассоциация банков Грузии предупредила граждан

Осторожно мошенники – Ассоциация банков Грузии предупредила граждан

Неизвестные лица от имени коммерческих банков Грузии просят предоставить данные банковской карты или подробности о последних транзакциях 26.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-26T20:37+0400

2021-10-26T20:37+0400

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Ассоциация банков Грузии предупреждает пользователей об участившихся случаях телефонного мошенничества в стране.Согласно информации Ассоциации, на номера пользователей поступают звонки как с грузинских, так и с международных номеров и неизвестные лица от имени коммерческих банков Грузии просят осуществить транзакцию, предоставить данные банковской карты или информацию о последнем перечислении во всех подробностях."Осторожно, мошенники": Нацбанк предупреждает жителей Грузии >>"Хотим предупредить осторожно обращаться со своими банковским или личным данными и не разглашать их третьим лицам", - говорится в сообщении Ассоциации.По данным Ассоциации банков Грузии, о случаях мошенничества уже уведомлена полиция.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2021

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, ассоциация банков грузии