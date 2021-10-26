Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211026/ostorozhno-moshenniki--assotsiatsiya-bankov-gruzii-predupredila-grazhdan-261513048.html
Осторожно мошенники – Ассоциация банков Грузии предупредила граждан
Осторожно мошенники – Ассоциация банков Грузии предупредила граждан
Неизвестные лица от имени коммерческих банков Грузии просят предоставить данные банковской карты или подробности о последних транзакциях 26.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-26T20:37+0400
2021-10-26T21:02+0400
происшествия
новости
грузия
ассоциация банков грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24848/97/248489769_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_0afde319dd39a96c763fe7ff3dec729f.jpg
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Ассоциация банков Грузии предупреждает пользователей об участившихся случаях телефонного мошенничества в стране.Согласно информации Ассоциации, на номера пользователей поступают звонки как с грузинских, так и с международных номеров и неизвестные лица от имени коммерческих банков Грузии просят осуществить транзакцию, предоставить данные банковской карты или информацию о последнем перечислении во всех подробностях."Осторожно, мошенники": Нацбанк предупреждает жителей Грузии &gt;&gt;"Хотим предупредить осторожно обращаться со своими банковским или личным данными и не разглашать их третьим лицам", - говорится в сообщении Ассоциации.По данным Ассоциации банков Грузии, о случаях мошенничества уже уведомлена полиция.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24848/97/248489769_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_f7d236bdb6bbba41d1f11abee4ddb2af.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, новости, грузия, ассоциация банков грузии

Осторожно мошенники – Ассоциация банков Грузии предупредила граждан

20:37 26.10.2021 (обновлено: 21:02 26.10.2021)
© Sputnik / Alexander ImedashviliБанковский терминал быстрой оплаты 365 Либерти банка
Банковский терминал быстрой оплаты 365 Либерти банка - Sputnik Грузия, 1920, 26.10.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Неизвестные лица от имени коммерческих банков Грузии просят предоставить данные банковской карты или подробности о последних транзакциях
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Ассоциация банков Грузии предупреждает пользователей об участившихся случаях телефонного мошенничества в стране.
Согласно информации Ассоциации, на номера пользователей поступают звонки как с грузинских, так и с международных номеров и неизвестные лица от имени коммерческих банков Грузии просят осуществить транзакцию, предоставить данные банковской карты или информацию о последнем перечислении во всех подробностях.
"Осторожно, мошенники": Нацбанк предупреждает жителей Грузии >>
"Хотим предупредить осторожно обращаться со своими банковским или личным данными и не разглашать их третьим лицам", - говорится в сообщении Ассоциации.
По данным Ассоциации банков Грузии, о случаях мошенничества уже уведомлена полиция.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:43Новый футбольный центр открылся в Тбилиси
21:20Может ли Саакашвили передавать письма на волю?
20:50В тюрьмах Грузии привели в порядок спортплощадки
20:37Осторожно мошенники – Ассоциация банков Грузии предупредила граждан
20:18Саакашвили не хочет лечиться в тюремной клинике
19:56ИГ* в Афганистане возобновит зарубежные атаки через год - разведка США предупрежлает
19:38Грузинская винная компания победила в конкурсе культурных маршрутов в Италии
19:21Кто больше? Эксперт объяснил, почему "Мечта" собирает сторонников и что от этого зависит
19:05Олимпийский чемпион из Грузии не поедет на Гран-При Баку
18:48Выставка современного итальянского искусства пройдет в Тбилиси
18:32Беспорядки в столице Судана: демонстранты перекрывают дороги и жгут шины
18:19Афера с конфискованными квартирами: мошенника в Тбилиси отправили за решетку
17:47Китайское судно оштрафовали в Грузии на 16 тысяч долларов - видео
17:17Культурный вопрос: перенос экспонатов из Музея искусств пока не состоялся - администрация
16:47Сборная Грузия по футболу всех времен: международные эксперты определили состав
16:15Сдавать экзамен по вождению в Грузии будут на новых автомобилях
15:58"Грузинская мечта" обвинила оппозицию в манипуляциях
15:46Тбилиси готовится к большой акции "Грузинской мечты"
15:30Россия выдвинула на "Оскар" фильм ученицы Александра Сокурова
14:44Объявлены победители премии Epson International Pano Award 2021 года - фото