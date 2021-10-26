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Поддельные ковид-паспорта и ПЦР-тесты за 70 евро: в Грузии поймали мошенников
Поддельные ковид-паспорта и ПЦР-тесты за 70 евро: в Грузии поймали мошенников
Обвиняемые изготовляли поддельные ковид-паспорта и отрицательные результаты PCR-тестов для граждан, выезжающих за границу 26.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-26T11:21+0400
2021-10-26T11:21+0400
2021-10-26T12:06+0400
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Грузинские правоохранители пресекли несколько фактов изготовления поддельных ковид-паспортов и отрицательных ПЦР-тестов в Тбилиси и регионе Имерети (Западная Грузия), говорится в сообщении Следственной службы Минфина Грузии.В общей сложности к ответственности привлечены девять человек, один из обвиняемых был задержан.Следствие установило, что обвиняемые работали с туристической компанией - изготовляли поддельные ковид-паспорта и отрицательные результаты PCR-тестов для граждан, выезжающих за границу. Услуга стоила 70 евро.В результате следственных действий были изъяты указанные поддельные документы и печати, компьютерная техника, использованная для их изготовления.Следствие ведется по статье "Изготовление или использование поддельного документа, печати, штампа или бланка". Преступление предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210903/premer-gruzii-poluchil-kovid-pasport-259284986.html
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новости, грузия, преступность в грузии, коронавирус covid-19
Поддельные ковид-паспорта и ПЦР-тесты за 70 евро: в Грузии поймали мошенников
11:21 26.10.2021 (обновлено: 12:06 26.10.2021)
Обвиняемые изготовляли поддельные ковид-паспорта и отрицательные результаты PCR-тестов для граждан, выезжающих за границу
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik.
Грузинские правоохранители пресекли несколько фактов изготовления поддельных ковид-паспортов и отрицательных ПЦР-тестов в Тбилиси и регионе Имерети (Западная Грузия), говорится в сообщении
Следственной службы Минфина Грузии.
В общей сложности к ответственности привлечены девять человек, один из обвиняемых был задержан.
Следствие установило, что обвиняемые работали с туристической компанией - изготовляли поддельные ковид-паспорта и отрицательные результаты PCR-тестов для граждан, выезжающих за границу. Услуга стоила 70 евро.
В результате следственных действий были изъяты указанные поддельные документы и печати, компьютерная техника, использованная для их изготовления.
Следствие ведется по статье "Изготовление или использование поддельного документа, печати, штампа или бланка". Преступление предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.