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Поддельные ковид-паспорта и ПЦР-тесты за 70 евро: в Грузии поймали мошенников
Поддельные ковид-паспорта и ПЦР-тесты за 70 евро: в Грузии поймали мошенников
Обвиняемые изготовляли поддельные ковид-паспорта и отрицательные результаты PCR-тестов для граждан, выезжающих за границу 26.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-26T11:21+0400
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Грузинские правоохранители пресекли несколько фактов изготовления поддельных ковид-паспортов и отрицательных ПЦР-тестов в Тбилиси и регионе Имерети (Западная Грузия), говорится в сообщении Следственной службы Минфина Грузии.В общей сложности к ответственности привлечены девять человек, один из обвиняемых был задержан.Следствие установило, что обвиняемые работали с туристической компанией - изготовляли поддельные ковид-паспорта и отрицательные результаты PCR-тестов для граждан, выезжающих за границу. Услуга стоила 70 евро.В результате следственных действий были изъяты указанные поддельные документы и печати, компьютерная техника, использованная для их изготовления.Следствие ведется по статье "Изготовление или использование поддельного документа, печати, штампа или бланка". Преступление предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, преступность в грузии, коронавирус covid-19

Поддельные ковид-паспорта и ПЦР-тесты за 70 евро: в Грузии поймали мошенников

11:21 26.10.2021 (обновлено: 12:06 26.10.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 26.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Обвиняемые изготовляли поддельные ковид-паспорта и отрицательные результаты PCR-тестов для граждан, выезжающих за границу
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Грузинские правоохранители пресекли несколько фактов изготовления поддельных ковид-паспортов и отрицательных ПЦР-тестов в Тбилиси и регионе Имерети (Западная Грузия), говорится в сообщении Следственной службы Минфина Грузии.
В общей сложности к ответственности привлечены девять человек, один из обвиняемых был задержан.
Следствие установило, что обвиняемые работали с туристической компанией - изготовляли поддельные ковид-паспорта и отрицательные результаты PCR-тестов для граждан, выезжающих за границу. Услуга стоила 70 евро.
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили получил ковид-паспорт - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2021
Премьер Грузии получил ковид-паспорт
3 сентября, 13:43
В результате следственных действий были изъяты указанные поддельные документы и печати, компьютерная техника, использованная для их изготовления.
Следствие ведется по статье "Изготовление или использование поддельного документа, печати, штампа или бланка". Преступление предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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