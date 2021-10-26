https://sputnik-georgia.ru/20211026/prinuditelnaya-vaktsinatsiya-v-gruzii-neizbezhna-no-dlya-opredelennykh-grupp-naseleniya-261476132.html

Принудительная вакцинация в Грузии неизбежна, но для определенных групп населения

Принудительная вакцинация в Грузии неизбежна, но для определенных групп населения

Для кого вакцинации от коронавируса станет обязательной, решит межведомственный координационный совет на основе анализа создавшейся ситуации в стране 26.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-26T08:02+0400

2021-10-26T08:02+0400

2021-10-26T08:52+0400

пятая волна

общество

новости

грузия

вакцинация от коронавируса

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/06/252518161_0:202:1944:1296_1920x0_80_0_0_b244f8a571fe5a3b68932bd076bcd89a.jpg

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Обязательная вакцинация от коронавируса при существующей эпидситуации в Грузии неизбежна хотя бы для определенных групп населения, считает руководитель национальной технической группы консультантов по иммунизации, медицинский директор Тбилисской детской больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.Он отметил, что начатый в октябре так называемый марафон вакцинации - новшество и важная акция для массовой иммунизации населения, особенно сельского. Ситуация в госпитальном секторе Грузии - ковид-клиники загружены до предела>>Чхаидзе пояснил, что вакцинация обязательной может стать для медперсонала, работников бюджетных учреждений, учителей и всех тех людей, которым приходится контактировать со многими людьми.С осторожностью подходят к вопросу обязательной вакцинации и в Минздраве Грузии. Как заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе, этот вопрос не решается в единоличном порядке.Накануне заявление о недопустимости принудительной вакцинации сделал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По его словам, граждан нужно "не принуждать, а убеждать" вакцинироваться.По состоянию на 25 октября в Грузии провели 1 950 693 прививки. При этом полный курс вакцинации от коронавируса прошли 925 169 человек, что составляет 32,4% взрослого населения страны.В сентябре-октября темпы вакцинации сильно замедлились. Число прививок, проводимых ежедневно, как правило, не превышало 5 тысяч.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19