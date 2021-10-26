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Принудительная вакцинация в Грузии неизбежна, но для определенных групп населения
Принудительная вакцинация в Грузии неизбежна, но для определенных групп населения
Для кого вакцинации от коронавируса станет обязательной, решит межведомственный координационный совет на основе анализа создавшейся ситуации в стране 26.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Обязательная вакцинация от коронавируса при существующей эпидситуации в Грузии неизбежна хотя бы для определенных групп населения, считает руководитель национальной технической группы консультантов по иммунизации, медицинский директор Тбилисской детской больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.Он отметил, что начатый в октябре так называемый марафон вакцинации - новшество и важная акция для массовой иммунизации населения, особенно сельского. Ситуация в госпитальном секторе Грузии - ковид-клиники загружены до предела&gt;&gt;Чхаидзе пояснил, что вакцинация обязательной может стать для медперсонала, работников бюджетных учреждений, учителей и всех тех людей, которым приходится контактировать со многими людьми.С осторожностью подходят к вопросу обязательной вакцинации и в Минздраве Грузии. Как заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе, этот вопрос не решается в единоличном порядке.Накануне заявление о недопустимости принудительной вакцинации сделал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По его словам, граждан нужно "не принуждать, а убеждать" вакцинироваться.По состоянию на 25 октября в Грузии провели 1 950 693 прививки. При этом полный курс вакцинации от коронавируса прошли 925 169 человек, что составляет 32,4% взрослого населения страны.В сентябре-октября темпы вакцинации сильно замедлились. Число прививок, проводимых ежедневно, как правило, не превышало 5 тысяч.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Принудительная вакцинация в Грузии неизбежна, но для определенных групп населения

08:02 26.10.2021 (обновлено: 08:52 26.10.2021)
© Ministry of Health & Social Affairs of AjaraЭпидемия коронавируса - вакцинация населения в Аджарии
Эпидемия коронавируса - вакцинация населения в Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 26.10.2021
© Ministry of Health & Social Affairs of Ajara
Для кого вакцинации от коронавируса станет обязательной, решит межведомственный координационный совет на основе анализа создавшейся ситуации в стране
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Обязательная вакцинация от коронавируса при существующей эпидситуации в Грузии неизбежна хотя бы для определенных групп населения, считает руководитель национальной технической группы консультантов по иммунизации, медицинский директор Тбилисской детской больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.
Он отметил, что начатый в октябре так называемый марафон вакцинации - новшество и важная акция для массовой иммунизации населения, особенно сельского.
Ситуация в госпитальном секторе Грузии - ковид-клиники загружены до предела>>
"Мы надеемся, что к концу месяца это обязательно даст свои результаты, и процент вакцинации значительно повысится. Если результата не будет и показатель инфицирования останется высоким, страна можно будет выбрать путь обязательной вакцинации определенных групп населения", - сказал Чхаидзе.
Чхаидзе пояснил, что вакцинация обязательной может стать для медперсонала, работников бюджетных учреждений, учителей и всех тех людей, которым приходится контактировать со многими людьми.
С осторожностью подходят к вопросу обязательной вакцинации и в Минздраве Грузии. Как заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе, этот вопрос не решается в единоличном порядке.
"Мы все обсуждаем на координационном совете и так принимаем решение. Сейчас нужно поощрять процесс вакцинации и воздержаться от любого принудительного мероприятия. Такова позиция министерства здравоохранения", - заявила Тикарадзе.
Накануне заявление о недопустимости принудительной вакцинации сделал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По его словам, граждан нужно "не принуждать, а убеждать" вакцинироваться.
По состоянию на 25 октября в Грузии провели 1 950 693 прививки. При этом полный курс вакцинации от коронавируса прошли 925 169 человек, что составляет 32,4% взрослого населения страны.
В сентябре-октября темпы вакцинации сильно замедлились. Число прививок, проводимых ежедневно, как правило, не превышало 5 тысяч.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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