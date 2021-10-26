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Россия выдвинула на "Оскар" фильм ученицы Александра Сокурова
Россия выдвинула на "Оскар" фильм ученицы Александра Сокурова
Ранее кинолента взяла главный приз в категории "Особый взгляд" на Каннском фестивале 26.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-26T15:30+0400
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Фильм режиcсера Киры Коваленко "Разжимая кулаки" выдвинут на кинопремию "Оскар" от России, сообщает РИА Новости.Грузия выбрала фильм-кандидат на "Оскар" >>>"Российский оскаровский комитет, который теперь возглавляет режиссер Павел Чухрай, выдвинул на премию от России фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки", — сказал источник агентства.По сюжету картины, в городок Мизур отец перевозит свою семью после трагических событий. У него двое сыновей и дочь, которых он воспитывает в строгости. Своей любовью отец "душит" дочь, не отпуская ее от себя, из-за чего девушка вынашивает планы побега.Ранее кинолента взяла главный приз в категории "Особый взгляд" на Каннском фестивале.Шорт-лист претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший международный полнометражный фильм" Американская киноакадемия объявит 21 декабря 2021 года. Сама же церемония пройдет 27 марта 2022 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Россия выдвинула на "Оскар" фильм ученицы Александра Сокурова
15:30 26.10.2021 (обновлено: 15:32 26.10.2021)
Ранее кинолента взяла главный приз в категории "Особый взгляд" на Каннском фестивале
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik.
Фильм режиcсера Киры Коваленко "Разжимая кулаки" выдвинут на кинопремию "Оскар" от России, сообщает РИА Новости
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"Российский оскаровский комитет, который теперь возглавляет режиссер Павел Чухрай, выдвинул на премию от России фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки", — сказал источник агентства.
По сюжету картины, в городок Мизур отец перевозит свою семью после трагических событий. У него двое сыновей и дочь, которых он воспитывает в строгости. Своей любовью отец "душит" дочь, не отпуская ее от себя, из-за чего девушка вынашивает планы побега.
"Разжимая кулаки" — вторая работа Коваленко, ученицы Александра Сокурова. Фильм снят в Северной Осетии на осетинском языке. Как рассказала режиссер перед показом 10 июля, большую часть ролей в нем исполняют непрофессиональные актеры.
Ранее кинолента взяла главный приз в категории "Особый взгляд" на Каннском фестивале.
Шорт-лист претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший международный полнометражный фильм" Американская киноакадемия объявит 21 декабря 2021 года. Сама же церемония пройдет 27 марта 2022 года.
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