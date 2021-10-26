https://sputnik-georgia.ru/20211026/rossiya-vydvinula-na-oskar-film-uchenitsy-aleksandra-sokurova-261503684.html

Россия выдвинула на "Оскар" фильм ученицы Александра Сокурова

Россия выдвинула на "Оскар" фильм ученицы Александра Сокурова

Ранее кинолента взяла главный приз в категории "Особый взгляд" на Каннском фестивале 26.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Фильм режиcсера Киры Коваленко "Разжимая кулаки" выдвинут на кинопремию "Оскар" от России, сообщает РИА Новости.Грузия выбрала фильм-кандидат на "Оскар" >>>"Российский оскаровский комитет, который теперь возглавляет режиссер Павел Чухрай, выдвинул на премию от России фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки", — сказал источник агентства.По сюжету картины, в городок Мизур отец перевозит свою семью после трагических событий. У него двое сыновей и дочь, которых он воспитывает в строгости. Своей любовью отец "душит" дочь, не отпуская ее от себя, из-за чего девушка вынашивает планы побега.Ранее кинолента взяла главный приз в категории "Особый взгляд" на Каннском фестивале.Шорт-лист претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший международный полнометражный фильм" Американская киноакадемия объявит 21 декабря 2021 года. Сама же церемония пройдет 27 марта 2022 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, россия, новости, в мире, оскар, новости из россии