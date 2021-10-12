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Грузия выбрала фильм-кандидат на "Оскар"
Грузия выбрала фильм-кандидат на "Оскар"
Это последний фильм, в котором снялся выдающийся грузинский актер Кахи Кавсадзе 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T19:01+0400
2021-10-12T19:01+0400
2021-10-12T19:20+0400
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Грузия выбрала фильм-кандидат для участия в американской кинопремии "Оскар" в номинации "Международный полнометражный фильм" - это картина "Брайтон 4" режиссера Леван Когуашвили."Поздравляем всю творческую группу фильма", - говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии в Facebook.В шорт-листе конкурса фильмов-претендтов "Оскара" были три картины: "Что мы видим, когда смотрим на небо" (режиссер Александр Коберидзе), "Персона #2" (режиссер Нино Басилия, "Брайтон 4" (режиссер Леван Когуашвили). Из представленных фильмов специальная комиссия выбрала сильнейшую ленту путем тайного голосования.В состав членов комиссии конкурса в этом году вошли Мераб Нинидзе, Нана Джорджадзе, Нана Эквтимишвили, Дэя Кулумбегашвили, Констанстин Члаидзе, Георгий Овашвили, Рати Онели, Леван Кития, Владимир Качарава, Александр Габелия, Гигиша Абашидзе, Ия Сухиташвили, Ираклий Соломонашвили, Мариам Чачия и Тамта Габричидзе.Закрытый показ для специальной комиссии состоялся в кинозале Нацархива Грузии 12 октября. О чем фильм "Брайтон 4"В центре сюжета драмы "Брайтон 4" Левана Когуашвили – непростые отношения сына и отца из Грузии. Сын отправляется в эмиграцию в США, а отцу говорит, что хорошо устроился и учится. Когда же отец, заподозривший неладное, приезжает к сыну в Америку, то видит, что условия жизни сына совсем не похожи на "американскую мечту". Сын работает грузчиком, бедствует, и живется ему нелегко. Оператор фильма Федон Папамикаэль, дважды номинированный на "Оскар" за лучшую операторскую работу. Основная часть "Брайтон 4" снималась в Нью-Йорке при поддержке Национального киноцентра Грузии. Фильм является совместным производством Грузии, Болгарии, США и России.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20190711/Gruzinskiy-film-Brayton-4-Koguashvili-poluchil-solidnye-prizy-v-Izraile-245905329.html
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новости, грузия, оскар, национальный киноцентр грузии, грузинское кино, культура
Грузия выбрала фильм-кандидат на "Оскар"
19:01 12.10.2021 (обновлено: 19:20 12.10.2021)
Это последний фильм, в котором снялся выдающийся грузинский актер Кахи Кавсадзе
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik.
Грузия выбрала
фильм-кандидат для участия в американской кинопремии "Оскар" в номинации "Международный полнометражный фильм" - это картина "Брайтон 4" режиссера Леван Когуашвили.
"Поздравляем всю творческую группу фильма", - говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии в Facebook.
В шорт-листе конкурса фильмов-претендтов "Оскара" были три картины: "Что мы видим, когда смотрим на небо" (режиссер Александр Коберидзе), "Персона #2" (режиссер Нино Басилия, "Брайтон 4" (режиссер Леван Когуашвили). Из представленных фильмов специальная комиссия выбрала сильнейшую ленту путем тайного голосования.
В состав членов комиссии конкурса в этом году вошли Мераб Нинидзе, Нана Джорджадзе, Нана Эквтимишвили, Дэя Кулумбегашвили, Констанстин Члаидзе, Георгий Овашвили, Рати Онели, Леван Кития, Владимир Качарава, Александр Габелия, Гигиша Абашидзе, Ия Сухиташвили, Ираклий Соломонашвили, Мариам Чачия и Тамта Габричидзе.
Закрытый показ для специальной комиссии состоялся в кинозале Нацархива Грузии 12 октября.
О чем фильм "Брайтон 4"
В центре сюжета драмы "Брайтон 4" Левана Когуашвили – непростые отношения сына и отца из Грузии.
Сын отправляется в эмиграцию в США, а отцу говорит, что хорошо устроился и учится. Когда же отец, заподозривший неладное, приезжает к сыну в Америку, то видит, что условия жизни сына совсем не похожи на "американскую мечту". Сын работает грузчиком, бедствует, и живется ему нелегко.
В роли сына играет Леван Тедиашвили, легендарный грузинский борец, пятикратный чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион. В роли отца - блестящий грузинский актер Кахи Кавсадзе. Это последняя роль выдающегося артиста - Кавсадзе не стало в апреле 2021 года.
Оператор фильма Федон Папамикаэль, дважды номинированный на "Оскар" за лучшую операторскую работу. Основная часть "Брайтон 4" снималась в Нью-Йорке при поддержке Национального киноцентра Грузии. Фильм является совместным производством Грузии, Болгарии, США и России.
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