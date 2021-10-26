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В Грузии 103 тысячи детей переболели коронавирусом
В Грузии 103 тысячи детей переболели коронавирусом
Наиболее восприимчивыми дети и подростки оказались к индийскому штамму COVID-19 26.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-26T13:59+0400
2021-10-26T13:59+0400
2021-10-26T14:54+0400
пятая волна
новости
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коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Среди инфицированных коронавирусом в Грузии дети составляют 15%, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе на брифинге.Общее число инфицированных, начиная с февраля 2020 года, в Грузии составляет, по последним данным, 698 944.Случаи инфицирования COVID-19 в школах Грузии незначительно снизились - Минобразования>>Речь идет о 103,9 тысячи инфицированных COVID-19 детях и подростках до 18 лет. С распространением индийского штамма коронавируса в Грузии увеличились случаи инфицирования среди детей и подростков.Наиболее интенсивно новые случаи стали выявляться после открытия детских садов и школ. В детских садах учебно-воспитательный процесс начался 4 октября. Школы начали учебу 15 сентября в онлайн-режиме, а с 4 октября перешли на очное обучение. В связи с ухудшением эпидситуации и участившимся заражением детей, с 11 октября в Грузии начался процесс вакцинации детей с хроническими заболеваниями в возрасте 12-15 лет. До этого вакцинировали лиц с 16 лет. Вакцинация подростков производится только вакциной Pfizer.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, подростки, коронавирус covid-19
В Грузии 103 тысячи детей переболели коронавирусом
13:59 26.10.2021 (обновлено: 14:54 26.10.2021)
Наиболее восприимчивыми дети и подростки оказались к индийскому штамму COVID-19
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Среди инфицированных коронавирусом в Грузии дети составляют 15%, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе на брифинге.
Общее число инфицированных, начиная с февраля 2020 года, в Грузии составляет, по последним данным, 698 944.
Речь идет о 103,9 тысячи инфицированных COVID-19 детях и подростках до 18 лет.
"Из них 6 979 понадобилось госпитальное лечение, и, к сожалению, у нас было девять летальных исходов. Если не считать трех новорожденных, то у всех остальных были сопутствующие тяжелые генетические заболевания", – заявил Гамкрелидзе.
С распространением индийского штамма коронавируса в Грузии увеличились случаи инфицирования среди детей и подростков.
Наиболее интенсивно новые случаи стали выявляться после открытия детских садов и школ. В детских садах учебно-воспитательный процесс начался 4 октября. Школы начали учебу 15 сентября в онлайн-режиме, а с 4 октября перешли на очное обучение.
В связи с ухудшением эпидситуации и участившимся заражением детей, с 11 октября в Грузии начался процесс вакцинации детей с хроническими заболеваниями в возрасте 12-15 лет. До этого вакцинировали лиц с 16 лет.
Вакцинация подростков производится только вакциной Pfizer.
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