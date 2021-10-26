https://sputnik-georgia.ru/20211026/v-gruzii-103-tysyachi-detey-pereboleli-koronavirusom-261496806.html

В Грузии 103 тысячи детей переболели коронавирусом

В Грузии 103 тысячи детей переболели коронавирусом

Наиболее восприимчивыми дети и подростки оказались к индийскому штамму COVID-19 26.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-26T13:59+0400

2021-10-26T13:59+0400

2021-10-26T14:54+0400

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Среди инфицированных коронавирусом в Грузии дети составляют 15%, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе на брифинге.Общее число инфицированных, начиная с февраля 2020 года, в Грузии составляет, по последним данным, 698 944.Случаи инфицирования COVID-19 в школах Грузии незначительно снизились - Минобразования>>Речь идет о 103,9 тысячи инфицированных COVID-19 детях и подростках до 18 лет. С распространением индийского штамма коронавируса в Грузии увеличились случаи инфицирования среди детей и подростков.Наиболее интенсивно новые случаи стали выявляться после открытия детских садов и школ. В детских садах учебно-воспитательный процесс начался 4 октября. Школы начали учебу 15 сентября в онлайн-режиме, а с 4 октября перешли на очное обучение. В связи с ухудшением эпидситуации и участившимся заражением детей, с 11 октября в Грузии начался процесс вакцинации детей с хроническими заболеваниями в возрасте 12-15 лет. До этого вакцинировали лиц с 16 лет. Вакцинация подростков производится только вакциной Pfizer.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, подростки, коронавирус covid-19