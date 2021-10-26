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Выставка современного итальянского искусства пройдет в Тбилиси
Выставка современного итальянского искусства пройдет в Тбилиси
Все работы сочетают в себе взгляды разных поколений итальянских художников и созданы с использованием различных выразительных техник 26.10.2021, Sputnik Грузия
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2021-10-26T18:48+0400
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Выставка под названием "Шелковый путь. Современное искусство и деятели искусства из Италии" пройдет в столичном Музее истории Тбилиси им. И. Гришашвили ("Карвасла") с 28 октября по 22 ноября."Представленные 38 работ, восемь из которых хранятся в коллекции виллы Фарнезина (памятник архитектуры и искусства монументальной росписи эпохи Высокого Возрождения), представляют современное итальянское искусство с 1960-х годов по настоящее время. Они сочетают в себе взгляды разных поколений итальянских художников. Это произведения, созданные с использованием разных выразительных языков и техник", - говорится на сайте посольства Италии в Грузии. Три основные темы экспозиции связаны с путешествиями, встречами с новизной и открытиями.Выставка состоялась благодаря тесному сотрудничеству министерства иностранных дел и Института визуального искусства Гаруццо (IGAV), и является частью широкомасштабного культурного проекта, соединяющего Европу и Азию вдоль "Шелкового пути".Проект является продолжением уже проведенных выставок, организованных посольством Италии. После столицы Грузии выставка отправится на Восток и в итоге завершится в 2022 году в Китае.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, в мире, грузия, тбилиси, италия, музей "карвасла", искусство, выставка

Выставка современного итальянского искусства пройдет в Тбилиси

18:48 26.10.2021
© photo: Geoscovery / FBКарвасла - Тбилисский исторический музей им. И. Гришашвили
Карвасла - Тбилисский исторический музей им. И. Гришашвили - Sputnik Грузия, 1920, 26.10.2021
© photo: Geoscovery / FB
Все работы сочетают в себе взгляды разных поколений итальянских художников и созданы с использованием различных выразительных техник
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Выставка под названием "Шелковый путь. Современное искусство и деятели искусства из Италии" пройдет в столичном Музее истории Тбилиси им. И. Гришашвили ("Карвасла") с 28 октября по 22 ноября.
"Представленные 38 работ, восемь из которых хранятся в коллекции виллы Фарнезина (памятник архитектуры и искусства монументальной росписи эпохи Высокого Возрождения), представляют современное итальянское искусство с 1960-х годов по настоящее время. Они сочетают в себе взгляды разных поколений итальянских художников. Это произведения, созданные с использованием разных выразительных языков и техник", - говорится на сайте посольства Италии в Грузии.
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Три основные темы экспозиции связаны с путешествиями, встречами с новизной и открытиями.
Выставка состоялась благодаря тесному сотрудничеству министерства иностранных дел и Института визуального искусства Гаруццо (IGAV), и является частью широкомасштабного культурного проекта, соединяющего Европу и Азию вдоль "Шелкового пути".
Проект является продолжением уже проведенных выставок, организованных посольством Италии. После столицы Грузии выставка отправится на Восток и в итоге завершится в 2022 году в Китае.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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