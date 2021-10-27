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https://sputnik-georgia.ru/20211027/amerikanskiy-akter-timoti-shalame-podelilsya-snimkom-gruzinskoy-poklonnitsy-261522972.html
Американский актер Тимоти Шаламе поделился снимком грузинской поклонницы
Американский актер Тимоти Шаламе поделился снимком грузинской поклонницы
Попасть в сторис самого Шаламе оказалось для юной грузинки задачей не трудной и кинозвезда оценила это 27.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Известный американский актер Тимоти Шаламе поделился в сторис Instagram фотографией своей поклонницы из Грузии – в кадре девушка стоит с попкорном на премьере фильма "Дюна", где актер исполнил одну из главных ролей.Мировая премьера последней работы режиссера Дени Вильнева "Дюна" состоялась 3 сентября в рамках 78-го Венецианского кинофестиваля. Несколько дней назад картина появилась и в грузинских кинотеатрах.Грузинский пользователь Instagram Тико Нозадзе выложила фото после просмотра фильма в кинотеатре. На коробке с попкорном изображен постер "Дюны". При этом Нозадзе отметила официальную страницу картины в Instagram и видимо не зря. Судя по всему, так и увидел публикацию Шаламе.Стоит отметить, что Тимоти Шаламе часто делится публикациями своих поклонников, которые что-либо пишут о фильме "Дюна" или просто выкладывают фотографии, связанные с тематикой фильма.Сюжет фильма "Дюна" основан на культовом романе Фрэнка Герберта. В главных ролях Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек и Джош Бролин. Премьера нового фильма несколько раз откладывалась из-за пандемии коронавируса.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, грузия, instagram, зарубежные звезды, тимоти шаламе

Американский актер Тимоти Шаламе поделился снимком грузинской поклонницы

12:23 27.10.2021 (обновлено: 12:49 27.10.2021)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкТимоти Шаламе
Тимоти Шаламе - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
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Попасть в сторис самого Шаламе оказалось для юной грузинки задачей не трудной и кинозвезда оценила это
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Известный американский актер Тимоти Шаламе поделился в сторис Instagram фотографией своей поклонницы из Грузии – в кадре девушка стоит с попкорном на премьере фильма "Дюна", где актер исполнил одну из главных ролей.
Мировая премьера последней работы режиссера Дени Вильнева "Дюна" состоялась 3 сентября в рамках 78-го Венецианского кинофестиваля. Несколько дней назад картина появилась и в грузинских кинотеатрах.
Грузинский пользователь Instagram Тико Нозадзе выложила фото после просмотра фильма в кинотеатре. На коробке с попкорном изображен постер "Дюны". При этом Нозадзе отметила официальную страницу картины в Instagram и видимо не зря. Судя по всему, так и увидел публикацию Шаламе.
Стоит отметить, что Тимоти Шаламе часто делится публикациями своих поклонников, которые что-либо пишут о фильме "Дюна" или просто выкладывают фотографии, связанные с тематикой фильма.
Сюжет фильма "Дюна" основан на культовом романе Фрэнка Герберта. В главных ролях Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек и Джош Бролин. Премьера нового фильма несколько раз откладывалась из-за пандемии коронавируса.
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