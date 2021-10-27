https://sputnik-georgia.ru/20211027/asvel-tsska-prognoz-na-match-basketbolnoy-evroligi-261516312.html

АСВЕЛ-ЦСКА: прогноз на матч баскетбольной Евролиги

АСВЕЛ-ЦСКА: прогноз на матч баскетбольной Евролиги

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия дает прогноз на матч Евролиги по баскетболу между клубам АСВЕЛ-ЦСКА 27.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-27T09:36+0400

2021-10-27T09:36+0400

2021-10-27T09:36+0400

спорт

цска

баскетбол

евролига

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1a/261516182_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_dd899e4397cd920a1941347895cd5f90.jpg

Оступившись в первом туре нынешнего розыгрыша Евролиги, московский ЦСКА выдал отрезок из четырех побед подряд. Продолжить серию "армейцы" постараются во Франции, где сыграют с АСВЕЛ из Вийербана.В последнем туре ЦСКА на своем паркете принимал "Олимпиакос" и лично я думал, что без травмированных Шенгелия и Милутинова хозяева испытают проблемы в атаке. Но подопечные Итудиса оказались на высоте и победили 88:82. Разница в шесть очков смущать не должна – в середине третье четверти "армейцы" имели преимущество в 17 баллов. Героем встречи стал Уилл Клайберн, набравший 29 очков."Зенит" – "Реал" Мадрид: прогноз на матч баскетбольной Евролиги >>Что касается АСВЕЛ, то команда начала регулярный чемпионат Евролиги с трех подряд побед. Французы обыграли "Жальгирис" (88:76), "Альбу" (71:67) и "Анадолу Эфес" (75:73). В двух последовавших матчах АСВЕЛ уступил, но был близок к тому, чтобы вырвать победу у более мастеровитого "Милано" (72:73).В прошлом сезоне Евролиги оба раза победу одержал ЦСКА. Дома "красно-синие" выиграли 88:70, а на выезде 87:78. Исходя из статистики личных встреч исходят и букмекеры. Победа ЦСКА оценивается коэффициентом 1,47 (против 2,7 у АСВЕЛ).Даже без Шенгелия и Милутинова "армейцы" показали качественный баскетбол. Нашелся и свой снайпер. Думаю, ЦСКА продолжит свою победную поступь и одержит пятую подряд победу в Евролиги. Даже несмотря на выездной статус игры, подопечные Итудиса вполне могут "привезти" хозяевам минимум четыре очка.Ставка: ЦСКА победит с форой (-3.5) за 1,7.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Нодар Майсурадзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg

Нодар Майсурадзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Нодар Майсурадзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg

спорт, цска, баскетбол, евролига