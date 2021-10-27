https://sputnik-georgia.ru/20211027/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-4-337-261520887.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 337

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 337

За последние 24 часа от коронавируса скончались 42 человека, вылечились 3 137 пациентов, а с начала пандемии – 642 701 27.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-27T10:54+0400

2021-10-27T10:54+0400

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 337. Скончались 42 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 703 281 случай заражения. Принуждать не будут - позиция Минздрава Грузии по поводу обязательной вакцинации>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 137 человек, с начала пандемии – 642 701. Скончались 9 873.За сутки сделано 53 434 теста, в том числе 31 582 на антиген и 21 852 ПЦР-теста.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 8,12%, за последние 14 дней – 8,91%, за последние семь дней – 8,8%.К этому времени в Грузии сделано 1 961 165 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 4 878.В карантине в данное время находится 51 человек, в стационарах – 6 228 в ковид-гостиницах – 996.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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